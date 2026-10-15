Біг чи ходьба: що корисніше для вашого здоровʼя, безпечніше та ефективніше для схуднення

Чоловік і жінка бігають в парку / © Credits

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Ходьба та біг — це чудові кардіотренування. Жоден із цих видів не є безумовно «кращим» за інший. Вибір залежить від вашого рівня фізичної підготовки та цілей щодо здоров’я.

Нealthline розповідає більше про обидва види активності.

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Якщо ви прагнете спалити більше калорій або швидко схуднути, кращим вибором буде біг. Однак ходьба також має безліч переваг для здоров’я, зокрема допомагає підтримувати нормальну вагу.

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Кардіотренування також корисні для психічного здоров’я. Одне з досліджень показало, що і біг, і ходьба можуть зменшувати тривожність і прояви депресії. Вони також покращують настрій і самооцінку.

Інше дослідження виявило, що навіть 10 хвилин бігу в помірному темпі покращували настрій учасників. Отже, необов’язково бігати годинами, щоб отримати користь.

Чи краща ходьба за біг

Ходьба може забезпечити багато тих самих переваг, що й біг. Одне з досліджень показало, що під час бігу спалюється приблизно вдвічі більше калорій, ніж під час ходьби.

Щоб скинути приблизно 0,45 кг ваги, потрібно спалити близько 3500 калорій. Якщо ваша мета — схуднути, біг є кращим вибором, ніж ходьба.

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Якщо ви тільки починаєте займатися спортом або не можете бігати, ходьба все одно допоможе вам покращити фізичну форму. Ходьба доступна людям із будь-яким рівнем підготовки. Вона зміцнює серце та загалом додає енергії.

Ходьба чи біг для схуднення

Швидка ходьба — це пересування у жвавому темпі, зазвичай зі швидкістю прибл. 5 км/год або більше. Під час такої ходьби частота серцевих скорочень зростає. Ви можете спалити більше калорій за хвилину, якщо йтимете швидко, а не у звичному темпі.

Енергійна ходьба (павер-вокінг) зазвичай передбачає швидкість прибл. 5–8 км/год, хоча деякі ходаки досягають швидкості 11–16 км/год. Енергійна ходьба спалює приблизно стільки ж калорій, скільки й біг. Наприклад, година енергійної ходьби зі швидкістю 7 км/год спалює стільки ж калорій, скільки година бігу підтюпцем із такою ж швидкістю.

Для ефективного тренування спробуйте змінювати темп. Збільшуйте швидкість на дві хвилини, а потім сповільнюйтеся.

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Швидка ходьба спалює калорії не так швидко, як біг. Щоб спалити таку ж кількість калорій, як під час бігу, вам доведеться йти швидким кроком довше. Проте це може бути ефективним тренуванням для підвищення частоти серцевих скорочень, покращення настрою та рівня аеробної витривалості.

Ходьба в обтяжувальному жилеті

Ходьба в обтяжувальному жилеті може збільшити кількість спалених калорій. Задля безпеки обирайте жилет, вага якого не перевищує 5–10% від вашої маси тіла.

Якщо ви шукаєте альтернативний спосіб схуднути або привести м’язи в тонус, спробуйте інтервальну ходьбу. Збільшуйте швидкість на певний час, перш ніж сповільнитися. Або ж спробуйте ходити, тримаючи в руках легкі гантелі.

Ходьба під нахилом проти бігу

Ходьба під нахилом передбачає рух угору. Вона може спалювати стільки ж калорій, скільки й біг. Якщо ви зберігаєте ту саму швидкість, що й під час ходьби по рівній поверхні, то під час руху під нахилом спалюєте більше калорій.

Шукайте місцевість із пагорбами або ходіть під нахилом на біговій доріжці. Збільшуйте кут нахилу на 5, 10 або 15% за раз, щоб практикувати ходьбу під нахилом. Якщо ви новачок у цьому виді тренувань, можете починати поступово й з часом дійти до нахилу в 15%.

Переваги та ризики

Біг — чудовий спосіб покращити фізичну форму та схуднути, але це вправа з високим ударним навантаженням. Такі тренування можуть бути більш травматичними для організму, ніж вправи з низьким ударним навантаженням, як-от ходьба.

За даними дослідників, з часом біг може призвести до поширених травм, спричинених надмірним навантаженням, зокрема:

стресових переломів

підошовного фасциїту

синдрому тертя клубово-гомілкового тракту.

За оцінками, щороку 50% бігунів отримують травми, які унеможливлюють подальші тренування.

Якщо ви бігаєте, то можете вжити заходів, щоб уникнути травм. Не збільшуйте дистанцію надто швидко та намагайтеся поєднувати біг з іншими видами фізичної активності (крос-тренінгом) кілька разів на тиждень.

Або ж спробуйте ходьбу. Вона забезпечує багато переваг для здоров’я, властивих бігу, але не супроводжується такими ж ризиками травмування.

Підсумок

І ходьба, і біг є чудовими видами кардіотренувань.

Для підтримки здоров’я рекомендують приділяти фізичним вправам помірної інтенсивності щонайменше 150 хвилин на тиждень.

Ходьба — чудовий вибір, якщо ви тільки починаєте займатися фізичною активністю і хочете привести себе у форму. Якщо ж ваша мета — схуднути або швидше спалювати калорії, спробуйте біг.

Якщо ви новачок у бігу, почніть із програми, що передбачає чергування ходьби та бігу.

Перед початком нових тренувань обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

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