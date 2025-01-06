Будете жити довше: силові тренування можуть зменшити біологічний вік на 8 років

Силові тренування є золотим стандартом вправ для догляду за суглобами, кістками та м’язами з віком. Як зʼясувалося, вони не тільки покращують вашу фізичну форму, але й подовжують життя.

Силові тренування, також відомі як тренування з обтяженнями, дуже важливі для жінок. Але до недавнього часу ми навіть не уявляли собі наскільки.

Woman&Home розказали про нове дослідження, що припустило зв’язок між тим, як часто жінки піднімають тяжкості, і основними перевагами довголіття.

Дослідження розглядало трохи менше 5000 чоловіків і жінок (середній вік 42 роки), щоб з’ясувати, як силові тренування можуть вплинути на процес старіння. Дослідники стверджують, що підняття тяжкості тричі на тиждень може принести користь для здоров’я, рівну тому, що ви станете молодшими майже на вісім років, за умови, що ви робите це протягом однієї години кожного тренування.

Як довго має тривати силове тренування

Щоб заощадити майже вісім років від вашого біологічного віку (7,8 років, якщо бути точним), дослідники дійшли висновку, що потрібна година силових тренувань тричі на тиждень із загальною тривалістю 180 хвилин.

Щоб завершити дослідження, дослідники вивчили довжину теломеру учасників (захисні ковпачки ДНК, які запобігають розлуку або пошкодженню генетичного матеріалу) у зразках крові. Учасників також запитали, як часто вони піднімають важкості

Оскільки з віком теломери скорочуються, і це вкорочення пов’язане з трансформацією клітин, що впливає на наше здоров’я та тривалість життя, чим довші теломери, тим краще. Це дослідження мало з’ясувати, чи можуть силові тренування вплинути на їхню довжину.

У вибірці 90 хвилин силових тренувань на тиждень асоціювалися в середньому зі скороченням біологічного старіння на 3,9 року. Година силових тренувань тричі на тиждень (загалом 180 хвилин) була пов’язана зі зниженням біологічного старіння на 7,8 років.

Однак дослідники виявили, що ті, хто піднімав тяжкості менше однієї години на тиждень, також відчули користь. Згідно з дослідженням, вони все ще мали значно довші теломери, ніж ті, хто не займався силовими тренуваннями.

Чому це важливо

Ми знаємо, що виконання простих силових тренувань вдома або відвідування одного з багатьох типів силових тренувань може мати багато переваг для нашого психічного та фізичного здоров’я, але результати цього дослідження показують, наскільки важливо піднімати тягарі для довголіття.

Силові тренування пом’якшують певну шкоду, спричинену такими хронічними захворюваннями, зменшують втрату м’язів, підвищують швидкість метаболізму в стані спокою, сприяють втраті жиру та покращують здоров’я серцево-судинної системи, йдеться в підсумку дослідження.

Коротше кажучи, завдяки зменшенню наслідків хронічних захворювань і метаболічних факторів ризику, силові тренування, здається, уповільнюють процес біологічного старіння та зменшують старіння клітин, про що свідчать довші теломери.

Ідеальним є підняття тяжкостей протягом години тричі на тиждень, але дослідження також показує переваги менших занять. Отже, навіть якщо у вас є лише час, щоб піднімати ваші найкращі гантелі протягом 20 хвилин пару разів на тиждень вдома, ви пожнете переваги наступними роками.

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