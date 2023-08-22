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Чому не можна схуднути, тільки займаючись спортом: тренерка Аніта Луценко відповіла на популярне запитання

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
274
Час на прочитання
1 хв
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Чому не можна схуднути, тільки займаючись спортом: тренерка Аніта Луценко відповіла на популярне запитання

Фото: Credits

Професійна фітнестренерка Аніта Луценко пояснила, чому не достатньо просто займатися спортом для того, щоб схуднути.

В своєму черговому відео на Youtube-каналі тренерка, яка працює з людьми понад 20 років та має великий досвід пояснила, чому ідея схуднути від спорту є провальною?

Аніта пояснила, що має значення не лише спорт та тренування, а й те, як людина харчується. Тож важливо не забувати про цей момент. А на що саме краще звернути увагу тренерка розповіла у відео.

Нагадаємо, раніше мі публікували пораду від Аніти про те, як підтягнути м'язи тазового дна.

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Дата публікації
Перегляди
274
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