Чудова альтернатива планці: 3 вправи на прес, які роблять стоячи

Прес / © Credits

Реклама

«Я — силова тренерка, ці 3 вправи на прес стоячи — мої улюблені альтернативи планці для зміцнення кору», — каже фізіотерапевтка та фітнес-тренерка для жінок Кейт Роу-Гем.

Ви не лише можете уникнути підлоги в спортзалі чи близького контакту з килимом у вітальні під час стояння у планці, а й дізнаєтеся про найкращі вправи на прес для виконання вдома.

Про те, які вправи можуть з успіхом замінити планку, Woman&Home розповіла Кейт Роу-Гем, сертифікована персональна тренерка та спеціалістка з силових вправ.

Реклама

Вправи на прес стоячи тренують ваш кор таким чином, що імітують те, як ви використовуєте його щодня — вертикальне положення, рух, скручування, обертання і стабілізація, тому вони більш функціональні, ніж планки, пояснює вона.

Кейт розповіла про свої 3 улюблені вправи на прес стоячи та як їх виконувати.

Що таке вправи на прес стоячи

Вправи на прес стоячи розроблені для опрацювання м’язів кору, включно з м’язами живота та косими м’язами живота, з положення стоячи. Це не лише підвищує силу тулуба, а й корисно для всього тіла.

Вони покращують поставу й рівновагу, водночас не навантажуючи зап’ястя, плечі та поперек, каже Кейт. Це робить їх чудовою альтернативою для тих, хто має проблеми з планкою.

Реклама

Ви можете виконувати вправи на прес стоячи як частину тренування кору з гантелями або тренування з власною вагою для початківців, залежно від вашого поточного рівня фізичної підготовки.

Рубання дров

Рубання дров стоячи — це фантастичний рух на весь корпус, який імітує те, як ми насправді рухаємося в повсякденному житті: тягнемося, скручуємося та піднімаємо руки, каже Кейт.

Це розвиває обертальну силу, задіює глибокі м’язи кору (як поперечний м’яз живота) та вчить ваше тіло генерувати і контролювати силу — навичку, яку ми використовуємо для всього: від пристібання паска безпеки до перенесення сумок з закупами. Це потужно, функціонально та задовольняє.

Ось як виконувати рубання стоячи:

Реклама

Станьте, ноги на ширині плечей, з’єднайте руки разом. Якщо ви робите це з гантеллю чи медичним м’ячем, міцно тримайте їх. Почніть з піднімання рук по діагоналі над одним плечем. Обертайтеся через тулуб і «рубайте» вниз по всьому тілу до протилежного стегна. Поверніться у вихідне положення з контролем і повторіть.

Нахил у бік стоячи

Не недооцінюйте цю вправу, попереджає Кейт. Вона може здатися простою, проте вона безпосередньо задіює косі м’язи живота, покращує рухи з боку в бік і підтримує кращу поставу та вирівнювання хребта.

Це чудово зміцнює м’язи талії, які допомагають захистити поперек, що робить цю вправу однією з найкращих для спини.

Ось як виконувати нахил стоячи:

Стійте прямо, ноги на ширині стегон. Ви можете робити це, заклавши руки за голову (варіант з власною вагою) або тримаючи гантель в одній руці, опущеній поруч. Звідти повільно нахиліть тулуб в один бік, ніби намагаючись дотягнутися ребром до стегна. Просуньте косі м’язи живота, щоб повернутися вгору. Тримайте стегна рівно та уникайте нахилів вперед чи назад.

Скручування стоячи

Скручування з боку стоячи — одні з найкращих. Це чудовий спосіб прокачати як косі м’язи живота, так і нижню частину пресу, а також покращити баланс, координацію і рухливість стегон, каже Кейт. Оскільки ви рухаєтеся динамічно, ваш пульс також підвищується, тому це дає вам невеликий кардіо-стимулятор разом зі зміцненням кору.

Реклама

Ось як виконувати скручування стоячи:

Стійте прямо, злегка заклавши руки за голову. Підтягніть праве коліно до правого ліктя, скручуючи через бічну частину талії. Опустіться назад і повторіть вправу на тому самому боці, перш ніж змінити бік, або чергуйте боки протягом усієї вправи. Щоб ускладнити вправу, тримайте легку гантель чи маленький м’яч над головою, зводячи лікоть і коліно разом.

Не любите скручування? Ви завжди можете спробувати постукування плечима або підняття ніг, щоб активувати косі м’язи живота та нижні м’язи кору.

Чи дійсно це спрацює

Так, вправи для пресу стоячи — це чудовий спосіб покращити силу кору, стабільність, мобільність і баланс усього тіла, каже Кейт. Вони тренують ваш прес так, як він насправді призначений для роботи. На відміну від рухів на підлозі, де ви тримаєтеся за неї, робота стоячи змушує ваші м’язи стабілізувати вас проти сили тяжіння під час руху, пояснює вона.

Проте переваги вправ для преса стоячи на цьому не закінчуються. Вони також активують глибокі стабілізатори, як-от поперечний м’яз живота, косі м’язи живота та м’язи навколо хребта і стегон, каже силова тренерка. Це м’язи, які тримають вас у вертикальному положенні, захищають поперек і допомагають протистояти небажаним нахилам.

Реклама

І, звісно, якщо ви не шанувальники класичної чи бокової планки, вправи для преса стоячи — ідеальна альтернатива, оскільки вони легше навантажують суглоби.

Як часто треба робити ці вправи

Кейт каже, що ключем до зміцнення м’язів кору за допомогою вправ для преса стоячи є невеликі вправи, які потрібно виконувати часто. Всього 10–15 хвилин двічі-тричі на тиждень, можуть значно покращити вашу силу, поставу і стабільність, розповідає вона.

Спробуйте виконати серію нахилів убік, доки кипить чайник, кілька скручування стоячи після того, як ви певний час посиділи за столом, або трохи «порубайте дрова», поки чекаєте на приготування вечері.

Саме такі «невеликі сплески» з часом накопичуються, тому ви можете тренувати м’язи кору та отримувати переваги, не витрачаючи, наприклад, певний час на тренування з гантелями.

Реклама

Що краще для здоровʼя