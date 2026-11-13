Чи справді зайві кілограми заважають прудко бігати: як вага впливає на швидкість і витривалість

Чи справді зайві кілограми заважають прудко бігати / © Associated Press

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Біг переживає справжній бум: марафони, півмарафони, спортивні годинники та звіти у смартфоні стали частиною повсякденного життя. І рано чи пізно майже кожен бігун починає замислюватися над одним питанням, як бігати швидше, про це йдеться у матеріалі видання GQ.

За словами фізіолога Алекса Ротштейна з Нью-Йоркського технологічного інституту, вага справді важлива. Що більшу масу тіла потрібно переміщувати, то більше енергії організм витрачає на рух. Водночас треба не просто дивитися на цифру на вагах, а розуміти, з чого складається ваше тіло.

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Зайва вага може сповільнювати біг

Один із ключових показників бігової витривалості — VO₂ max, тобто максимальне споживання кисню організмом під час інтенсивного навантаження. Цей показник співвідносить кількість кисню, яку здатне використовувати тіло, з масою людини. Тому за інших однакових умов менша маса може сприяти вищому відносному VO₂ max.

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Крім того, додаткова вага впливає на бігову економічність — здатність підтримувати ефективну техніку руху, без витрат зайвої енергії. Коли тіло стає важчим, утримувати правильну поставу та стабільний рух може бути складніше.

Обережними варто бути тим, хто нещодавно набрав кілька кілограмів. Суглобам, сухожиллям і зв’язкам потрібен час, щоб адаптуватися до нового навантаження. Тому повертатися до інтенсивних пробіжок краще поступово та починати з ходьби й легкого бігу.

М’язи чи жир: що важливіше для швидкості

Не вся вага однаково впливає на спортивні результати. Жирова тканина додає масу, проте не допомагає безпосередньо створювати рух. Натомість м’язи ніг — сідничні, квадрицепси, задня поверхня стегна та литки — забезпечують силу та прискорення.

Саме тому силові тренування можуть стати чудовим доповненням до бігової програми. Вони не лише допомагають розвивати м’язи, а й зміцнюють сухожилля, зв’язки та структури навколо суглобів. Це дуже важливо для тих, хто хоче збільшити швидкість і водночас знизити ризик травм.

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Втім, надмірне захоплення набором м’язової маси теж не гарантує швидших результатів. Для бігу важливі не просто сильні м’язи, а їхня функціональність, витривалість і здатність ефективно працювати разом.

Чи потрібно худнути, щоб швидше бігати

Не обов’язково, замість того щоб зосереджуватися виключно на цифрі на вагах, варто урізноманітнити тренування. Інтервали, темповий біг, силові вправи та поступове збільшення навантаження допомагають розвивати швидкість і витривалість.

Цікаво, що робота над швидкістю може паралельно сприяти зменшенню жирової маси, якщо тренування поєднуються зі збалансованим харчуванням і достатнім відновленням. Однак різке схуднення — не найкраща стратегія для бігуна, бо м’язам, сухожиллям та іншим структурам організму потрібен час, щоб адаптуватися до змін.

Вага справді може впливати на те, наскільки швидко ви бігаєте, проте вона далеко не єдиний показник спортивної форми. Значно важливіше розвивати силу, витривалість, техніку та бігову економічність. Тож не поспішайте перетворювати ваги на головного суддю ваших тренувань.

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