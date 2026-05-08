Чи заважає «талія бігуна» мати фігуру «пісковий годинник»: як біг впливає на ваші параметри

Жіночий живіт / © Credits

Реклама

Чи збільшує біг вашу талію? Хоча це твердження стало вірусним в TikTok, тенденція не підтверджена наукою.

«Талія бігуна» та інші страхи, пов’язані з фітнесом, зазвичай починаються з неправильного розуміння того, як працюють м’язи та жир. Як все відбувається насправді, розповідає Нealthline.

Інфлюенсери можуть робити необґрунтовані твердження, такі як:

Реклама

«Біг робить ваші косі м’язи живота занадто об’ємними».

«Кардіо насправді потовщує ваш корпус».

«Відомі спринтери іноді мають плоску талію, тому саме біг має бути причиною цього».

Ця медично перевірена стаття спростує ці твердження, використовуючи первинні дослідження та наукові докази.

Чи створює біг об’ємні косі м’язи живота

Ні. Біг навряд чи призведе до збільшення об’ємних косих м’язів живота. Біг задіює ваш корпус, включаючи косі м’язи живота. Однак він не робить цього таким чином, щоб створити непропорційні або надмірно великі косі м’язи живота.

Ріст м’язів називається гіпертрофією. Щоб досягти гіпертрофії, зазвичай потрібні:

високий опір (важке навантаження)

прогресивне перевантаження

достатнє відновлення та калорії.

Деякі люди орієнтуються на певні вагові групи та прагнуть гіпертрофії, наприклад, люди, які піднімають тяжкості. Однак біг відрізняється від силових навантажень, оскільки він викликає:

Реклама

низький опір

повторювані рухи на витривалість

середовище для спалювання калорій.

Аналіз 2025 року показав, що внутрішні косі м’язи живота активні під час бігу, але в межах нормальних стабілізуючих діапазонів на різних швидкостях. Це показує, що це призводить до залучення корпусу, яке зосереджено на координації та стабільності, а не на перевантаженні.

В іншій академічній статті 2025 року досліджується, як групи м’язів координуються для створення ефективного бігового руху. Її результати показують, що біг спирається на стабільні моделі координації м’язів, а не на прогресивне перевантаження певних м’язів.

Тому дуже малоймовірно, що сам біг призведе до збільшення розмірів або «об’ємних» косих м’язів. Біг вчить ваше тіло збільшувати витривалість, а не збільшуватися в розмірах.

Чи робить біг вашу талію товстішою

Ні. Це твердження вводить в оману. Якщо обхват талії людини змінюється під час регулярного бігу, це зазвичай пов’язано з:

Реклама

Загальними змінами складу тіла

Біг часто зменшує загальний обсяг жиру в організмі.

Тимчасові фактори

Деякі люди можуть відчувати тимчасові зміни у зовнішньому вигляді своєї талії. Це може бути пов’язано з:

запаленням або «накачуванням» після бігу

затримкою води

здуттям живота.

Це не структурні зміни, і вони тимчасові. Якщо ви помітили, що ці симптоми зберігаються, або вас це турбує, вам слід звернутися до лікаря.

Природна форма тіла

Люди природно відрізняються одне від одного за зовнішнім виглядом своїх тіл. Генетика визначає:

ширину грудної клітки

структуру тазу

розподіл жиру.

Біг не ігнорує ці фактори, але іноді соціальні мережі, особливо з використанням фільтрів, можуть створювати враження, що типи статури людей менш різноманітні, ніж є насправді.

Реклама

Чи мають бігуни «круглу» талію

Необов’язково. Ця ідея часто виникає, коли розглядають елітних спортсменів, про яких говорять або показують по телебаченню, особливо спринтерів.

Елітні спринтери тренуються з важкими силовими вправами, а не лише з бігом. Вони мають генетичні риси, що відповідають потужності та швидкості, а їхня статура відображає роки спеціалізованих тренувань, а не звичайний біг підтюпцем.

Пам’ятайте, що бігуни на довгі дистанції, бігуни-любителі та спринтери часто мають дуже різні типи статури.

Використання однієї групи для узагальнення всього бігу є оманливим.

Реклама

Чи може біг бути спрямований на певні зони втрати жиру

Ні. Ви не можете зосередитися на тому, де ваше тіло втрачає або набирає жир.

Біг може:

збільшити витрату калорій

зменшити загальний вміст жиру в організмі

покращити серцево-судинну систему.

Але біг не може вибірково збільшувати чи зменшувати жир або м’язи навколо талії.

Активація корпусу під час бігу також є занадто низькоінтенсивною, щоб значно збільшити розмір м’язів у косих м’язах живота.

Реклама

У центрі уваги точкове зменшення жиру

Точкове зменшення жиру — це термін, який використовується для опису цілеспрямованої втрати жиру в певних зонах за допомогою локалізованих вправ.

Це стійкий міф, оскільки дані показують, що фізична активність стимулює використання жиру в цілому тілі, а не локальну втрату жиру.

Жир розщеплюється на вільні жирні кислоти з усього тіла, а не лише з області, яка містить м’язи, які тренується.

Загальний контроль ваги та зміни способу життя — єдині ефективні методи.

Реклама

Гіпертрофія вимагає специфічних умов, яких біг не забезпечує.

Навіть цілеспрямоване тренування кора має бути достатньо інтенсивним та специфічним, щоб спричинити гіпертрофію. Активності з низьким навантаженням, такі як біг, навряд чи призведуть до збільшення розміру.

Саме тренування кора не змінює фізичну форму бігунів кардинально. Навіть пряме тренування кора має обмежену видиму гіпертрофію, а біг ще менше. Біг може покращити стабільність кора, але не розмір талії.

Чому ваша талія може здаватися більшою

У деяких випадках люди можуть помітити справжню зміну у зовнішньому вигляді своєї талії, незалежно від того, чи вони бігають. Це може бути пов’язано з:

Реклама

важкими косими тренуваннями, такими як нахили в сторони з навантаженням, які з часом можуть збільшити товщину м’язів

фазами нарощування маси, також відомими як надлишок калорій, які можуть збільшити загальний розмір, включаючи талію

змінами постави, які можуть вплинути на зовнішній вигляд вашої талії.

Ці ситуації не спричинені бігом, але можуть траплятися з людьми, які регулярно бігають.

Важливо пам’ятати, що зовнішній вигляд талії також може змінюватися залежно від її розміру на відміну від решти тіла. Навіть людина з великою талією може мати вигляд вузької талії, якщо її плечі та стегна м’язисті та добре розвинені.

Професійні бігуни досить часто мають відносно низьку масу тіла. Тому, особливо на екрані, деякі талії можуть дуже легко виглядати блокованими просто тому, що верхня та нижня частини тіла можуть бути меншими порівняно зі середньою частиною.

Чому поняття «талія бігуна» стало вірусним

Реклама

Твердження про «біг робить вашу талію більшою» набирає популярності з кількох причин:

Фітнес-контент, заснований на страху, добре працює: попередження, такі як «Уникайте цієї помилки» привертають більше уваги, ніж нюансовані твердження, пояснення яких може зайняти більше часу або сприйматися як менш цікаві.

Естетичні тенденції циклічні: тенденції щодо форми піскового годинника, включно зі «збереженням піскового годинника», є поширеними, і ця увага означає, що люди можуть відчувати тривогу або тиск, щоб виглядати саме так.

Неправильне тлумачення порад щодо силових тренувань: деякі поради щодо обмеження важких тренувань з косими м’язами живота для покращення фігури неправильно застосовуються до бігу, який є зовсім іншим стимулом.

Ідея про те, що біг збільшує вашу талію, є оманливою та потенційно небезпечною. Це твердження випливає з неправильного тлумачення та тривог щодо зовнішнього вигляду тіла. Це може відбити бажання у людей, які раніше використовували його або розглядали як спосіб покращення свого здоров’я, бігати.

Біг не забезпечує стимулу, необхідного для «нарощування» косих м’язів живота. Зазвичай він сприяє втраті жиру, а не його нарощуванню, а розмір талії набагато більше залежить від генетики, дієти та загального складу тіла.

Первинні дослідження показують, що біг активує кор для стабільності та витривалості, але з інтенсивністю, набагато нижчою за ту, що потрібна для збільшення м’язової маси, що робить ідею про те, що це «розширює вашу талію», фізіологічно неправдоподібною.

Реклама

Новини партнерів