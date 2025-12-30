Фітнес-тренди 2026: нові спортивні тенденції / © Credits

Реклама

Якщо у 2024–2025 роках Instagram та спортзали «правили» Reformer Pilates, HYROX та падель, то 2026 обіцяє нову хвилю активностей, які захоплять серця українців. Видання RTÉ розповіло, що стане популярним наступного року.

Трейл

Все більше людей обирають активності на свіжому повітрі, а трейл (біг стежками на природі) стає справжнім хітом. Ви певно бачили бум бігунів по дорогах, але у 2026 році очікується значний ріст трейлу. Біг на природі менш прив’язаний до конкретних швидкостей чи дистанцій, все залежить від рельєфу та висоти.

Порада: біг із групою безпечніший та допомагає орієнтуватися на маршрутах.

Реклама

Гаряча йога та пілатес

Якщо ви любите відчуття сауни після тренування, спробуйте гарячу йогу чи пілатес. Додаткове тепло підвищує серцевий ритм і змушує тіло працювати активніше, але зберігає при цьому низький рівень навантаження на суглоби. Популярність гарячого пілатесу та йоги у 2026 році лише зростатиме.

Для кого підходить: вікова категорія від підлітків до людей за шістдесят, адже фізичне навантаження за високої температури допомагає відновлюватися після активних видів спорту, розслабляє м’язи та позитивно впливає на психіку.

Піклбол

Піклбол вже популярний у США та незабаром він «розповсюдиться» і в Європі та Україні. Чому він такий цікавий:

Менше фізичного навантаження, ніж у тенісі.

Ракетки нагадують тенісні, гра йде через сітку.

Підходить для дорослих, людей старшого віку та новачків.

Це чудовий спосіб почати займатися спортом без страху та перевантажень.

Реклама

Тріатлон і акватлон

Тріатлон вже давно перестав бути ексклюзивом професійних спортсменів. Акватлон (плавання та біг) стає популярнішим, адже виключає велодистанцію. Відкриті водні запливи, холодні ванни та плавання на природі стають трендом серед тих, хто піклується про здоров’я та загартування.

Віртуальні фітнес-класи

Хоча офлайн-заняття залишаються актуальними, віртуальні тренування набирають неабияку популярність. Чому це зручно:

Доступність і гнучкість, адже тренування можна робити будь-де, навіть вдома.

Для новачків це безпечний спосіб спробувати спорт без страху «не вписатися».

Багато людей комбінують живі заняття з онлайн тренуванням — двічі на тиждень у спортзалі та один-два рази вдома.

Віртуальні класи відкривають двері новачкам, які бояться зайти у зал і не знати хореографію чи вправи.

2026 рік обіцяє бути насиченим у світі фітнесу, головне — вибрати активність, яка приносить задоволення та працює на ваше тіло. Тренди приходять і йдуть, а любов до руху залишається назавжди.