Як залишатися у формі, навіть якщо ви ненавидите тренування / © Credits

Реклама

Багато хто дивиться на тренування виключно як спосіб схуднути. Відповідно, 45 хв на біговій доріжці чи силові вправи тричі на тиждень сприймаються як норма, а то і як покарання. Але правда така, що більшість калорій ми спалюємо навіть у стані спокою, коли дихаємо, перетравлюємо їжу та повсякденно рухаємося. Тому саме по собі тренування — це лише мала частина нашої витрати енергії, про це розповіло видання Woman And Home.

Якщо ваша мета — саме схуднення, ефект дає не тільки спорт, а й харчування. Наприклад, заміна тостів із маслом та джемом на яйце і яблуко, а також скорочення кількості солодкого може за тиждень «зекономити» до 2000 калорій.

Але справжня сила тренувань криється не тільки у спалених калоріях. Вони зміцнюють кістки, м’язи, суглоби, покращують гнучкість і баланс, підвищують енергію, допомагають боротися зі стресом, депресією та навіть знижують ризик серцево-судинних хвороб і діабету II типу. І найголовніше — тренування не повинні бути болісними. Важливо знайти те, що подобається та робити це регулярно.

Реклама

Вправи, коли зовсім немає часу

Пропонуємо вам базовий комплекс, який тренує все тіло — ноги, руки та корпус. Виконуйте вправи по черзі, робіть 3 кола:

Сумо-присідання

Чудово опрацьовують ноги та сідниці.

Стопи розставте ширше плечей, носки трохи назовні.

Повільно опускайтеся, коліна дивляться на великий палець.

Затримайтеся на секунду, повільно підніміться.

10–20 повторів.

Скручування

Покращує мобільність хребта та зміцнює тулуб.

Стопи у формі «V», стисніть сідниці.

Руки витягнуті, повільно скручуйте корпус вліво, коліна та стегна дивляться вперед.

Повторіть тричі з кожного боку.

Віджимання

Прекрасно зміцнюють руки та верхню частину тіла.

Реклама

Початкове положення — на руках, ширше плечей, та колінах.

Повільно опускайтеся до підлоги, пауза, потім підніміться.

5 повільних повторів.

Не обов’язково проводити години у спортзалі чи зводити життя до рахунку калорій. Три прості вправи доведуть вам, що рух може бути ефективним і приємним. Головне — знайти свій ритм, робити це регулярно та насолоджуватися процесом.