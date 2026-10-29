Який вид фізичної активності варто обрати після 55 років для гарної форми і самопочуття

Жінка стоїть на одній нозі / © Credits

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З віком важливо залишатися у хорошій фізичній формі та зберігати рухливість. Тим, хто лише починає займатися спортом або хоче витрачати мінімум зусиль, отримуючи водночас максимальну користь, буває непросто вирішити, з чого почати.

Який вид фізичної активності варто обрати після 55 років, розповідає Woman&Home.

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Силові тренування, ходьба та пілатес — популярні варіанти. Однак дослідження, проведене Університетом Евори (Португалія), пропонує, можливо, найкраще рішення: вчені проаналізували вправи, які допомагають людям старше 55 років зберігати функціональну незалежність і знижувати ризик травм.

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Результати, опубліковані в журналі Frontiers in Psychology, показали, що сенсомоторні тренування є оптимальним способом покращити силу, рівновагу та рухливість у цій віковій категорії. Такі тренування вимагають узгодженої роботи сенсорної та моторної систем (тобто нервової системи та м’язів).

Цей підхід часто використовують для лікування проблем опорно-рухового апарату, зокрема болю в спині.

Сенсомоторні вправи покращують рівновагу, координацію та поставу, а також залучають м’язи «кору» (м’язи-стабілізатори тулуба) і розвивають тактильне сприйняття.

Дослідники розділили 153 учасників віком від 55 до 80 років на чотири групи: контрольну, групу сенсомоторних тренувань, групу аквааеробіки та групу пілатесу. Протягом 24 тижнів вони оцінювали фізичні можливості учасників кожної групи: силу, гнучкість, а також швидкість виконання тесту «Встань і йди».

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Тест «Встань і йди» можна використовувати для відстеження рухливості та оцінки ризику падінь. За словами лікарки Крішан, цей тест зазвичай рекомендують людям старшого віку, проте спробувати його можна в будь-який час.

Ось як це зробити:

Сядьте на стілець: краще обрати звичайний обідній, а не зручне крісло для відпочинку. Встаньте і пройдіться: за допомогою таймера засічіть час, необхідний для того, щоб встати, пройти три метри, розвернутися і повернутися на місце, щоб знову сісти.

Перевірте результат: погляньте на секундомір або телефон. Якщо ви впоралися із завданням менш ніж за 12 секунд, ризик падінь у вас, імовірно, нижчий.

Було встановлено, що сенсомоторні тренування та аквааеробіка є найефективнішими видами фізичної активності для покращення фізичних функцій. У дослідженні зазначається: «У групі, що займалася сенсомоторними вправами, спостерігалося значне покращення рівноваги, координації та сили, тоді як учасники групи аквааеробіки продемонстрували збільшення сили м’язів нижньої частини тіла, покращення рухливості та гнучкості. Натомість у контрольній групі та групі, що займалася пілатесом, суттєвих змін не відбулося, що підтверджує переваги сенсомоторних тренувань та занять у воді.

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Аквааеробіка — це чудовий вид фізичної активності у воді для тих, хто страждає від болю в суглобах, артриту або має проблеми з рівновагою. Опір води сприяє розвитку м’язової сили, а вправи у воді допомагають покращити координацію, гнучкість і загальний рівень фізичної підготовки, що й підтвердили результати дослідження. Крім того, такі заняття корисні для психічного здоров’я: це цікавий спосіб соціалізації, який допомагає зменшити стрес або відчуття самотності.

Розмір вибірки був досить невеликим: у групі пілатесу оцінювали 22 особи, причому переважно жінок, що накладає певні обмеження на результати дослідження. Також не враховувалися початковий рівень фізичної підготовки учасників, їхній раціон харчування та приймання лікарських засобів.

Однак, враховуючи, що щороку близько третини дорослих віком від 60 років стикаються з падіннями, ці два види активності можуть бути одними з найкращих варіантів для людей цієї вікової категорії. Результати дослідження можуть відіграти важливу роль у зниженні ризику падінь у літньому віці.

Ось кілька простих сенсомоторних вправ

Ходьба «п’ята до носка»: станьте так, щоб п’яти торкалися стіни, і поставте ліву ногу перед правою… Станьте рівно. Продовжуйте йти, ставлячи п’яту однієї ноги впритул до носка іншої. Спробуйте зробити 20 або більше кроків, якщо зможете.

Поза «фламінго»: Стоячи, перенесіть вагу тіла на одну ногу, а іншу зігніть у коліні й підніміть. Утримуйте це положення протягом 10–15 секунд (або менше, якщо потрібно), а потім розслабте ноги. Повторіть те саме для іншої ноги. Виконайте вправу по три рази на кожну ногу.

Стояння на одній нозі із заплющеними очима: Це складніше, ніж поза «фламінго», але допомагає покращити рівновагу та координацію. Спробуйте втримати рівновагу протягом 10 секунд. За потреби можна спиратися на стіну або стійкий предмет меблів.

Перекочування м’яча однією ногою: Ця вправа сприяє розвитку рівноваги, координації, а також зміцнює м’язи стопи й ноги. Станьте на одну ногу, а іншою перекочуйте м’яч для пілатесу. Почніть із 10 секунд і поступово збільшуйте час. Вправу можна виконувати як сидячи, так і стоячи.

Сенсомоторні вправи прості й не потребують спеціального обладнання, тому вони доступні кожному. Якщо у вас є сумніви щодо початку занять, спершу проконсультуйтеся з персональним тренером або фізіотерапевтом.

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