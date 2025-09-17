Японська інтервальна ходьба: легке тренування для тих, хто не любить бігати

Японська інтервальна ходьба / © Getty Images

Видання Woman&Home розповіло, що ця методика поєднує швидку та повільну ходьбу за чітким алгоритмом. Вона підходить навіть тим, хто давно не займався спортом, але хоче зміцнити здоров’я та схуднути без високих навантажень.

Метод, відомий як «тренування з інтервальною ходьбою» («Interval Walking Training» (IWT)), розробили японські науковці для покращення серцево-судинного здоров’я людей середнього та старшого віку.

Схема проста:

3 хв швидкої ходьби, приблизно 70% від максимальної частоти серцевих скорочень (ЧСС),

3 хв повільної ходьби, близько 40% від максимальної ЧСС,

повторювати мінімум 5 разів (тобто 30 хв),

виконувати 5 днів на тиждень.

Як розрахувати свою максимальну ЧСС:

220 — ваш вік. Наприклад, якщо вам 45 років, максимальна ЧСС = 175.

70% від цього — приблизно 122 уд./хв (швидкий темп),

40% — близько 70 уд./хв (повільний темп).

Переваги японської інтервальної ходьби

Покращує роботу серця та судин. Вже за кілька місяців регулярних занять матимете нижчий тиск, кращу витривалість і нормалізовані показники цукру у крові. Серце вчиться швидко відновлюватися після навантаження, це називається «кардіальна гнучкість».

Зміцнює м’язи. Попри те, що це лише ходьба, інтервали активізують роботу м’язів ніг та сідниць. Для жінок у період менопаузи це особливо важливо, адже тренування допомагає знизити ризик остеопорозу та втрати м’язової маси.

Легко інтегрується у життя. Тренування не потребує спеціального обладнання, достатньо зручного взуття та пів години вільного часу. Його можна виконувати на свіжому повітрі, на біговій доріжці та як окреме заняття чи частину більшої програми.

Сприяє схудненню. Інтервальна ходьба запускає ефект післяопікової витрати калорій, навіть після завершення тренування метаболізм залишається активним і продовжує спалювати калорії. Такий метод допомагає організму ефективніше чергувати використання жирів і вуглеводів.

Як почати займатися

Оберіть зручний час. Багатьом підходить ранок або «золота година» перед заходом сонця. Слідкуйте за пульсом. Використовуйте фітнес-браслет або просто орієнтуйтеся на власні відчуття, під час швидкої ходьби має бути складно розмовляти цілими реченнями, але не надто важко. Почніть поступово. Якщо 30 хв здається забагато, почніть із 3–4 інтервалів і поступово додавайте. Не забувайте про відпочинок. Тілу потрібні 48–72 години для повного відновлення після такого тренування, тому не варто робити його щодня. Поєднуйте з силовими вправами. Для здоров’я кісток та м’язів важливо хоча б 2–3 рази на тиждень додавати тренування з навантаженням, наприклад, присідання, вправи з еспандером або гантелями.

Зручний метод для українців

Безплатно та доступно. Не потрібен спортзал, лише парк, двір або бігова доріжка.

Підходить різним віковим групам.

Чудово працює у нашому кліматі. Осінь і весна — ідеальні сезони для таких прогулянок, а взимку можна використовувати доріжку у спортзалі.

Японська інтервальна ходьба — це приклад того, що для здоров’я не потрібні марафони чи складні програми. Вона доступна, безпечна, ефективна та може стати чудовою альтернативою бігу. Якщо ви хочете зміцнити серце, скинути кілька кілограмів, підвищити витривалість і просто зробити щоденні прогулянки кориснішими, спробуйте цей метод уже цього тижня.