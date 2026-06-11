Кардіо, яке дійсно працює: тренер Белли Хадід розповів про формулу 3-2-1 для спалювання жиру

Кардіо / © Credits

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Сучасний фітнес світ рідко пояснює головне, що кардіо — це не одна дія, а ціла система навантажень різної інтенсивності. Саме тому багато людей або «перегрівають» себе інтенсивними тренуваннями, або застрягають у нескінченних прогулянках і не бачать змін у тілі, про це йдеться у матеріалі видання Women`s Health.

Тренер Джо Холдер, який працював із Беллою Хадід, пропонує дивитися на кардіо інакше, а саме, як на кондиціонування організму, де кожен рівень інтенсивності виконує свою роль і працює на загальний результат: спалювання жиру без втрати м’язової маси.

Формула 3-2-1

Суть проста, замість хаотичного кардіо, обирайте структуровану систему тижневих навантажень.

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3 — низька інтенсивніст ь. Це базова активність, наприклад, швидка ходьба, легкий біг, велосипед або походи. Такі тренування покращують роботу серця, метаболізм і відновлення, майже не виснажують організм.

2 — середня інтенсивність . Це інтервали, коли ви працюєте на рівні приблизно 6–8 із 10, наприклад, 2–4 хв зусилля та відпочинок. Організм вчиться ефективніше витримувати навантаження.

1 — висока інтенсивність. Спринти, вибухові інтервали та робота «на максимум». Це короткі, але потужні сесії, які впливають на максимальне споживання кисню, швидкість і силову витривалість.

Як ця система працює для «перебудови тіла»

Зміни тіла — це не просто схуднення, а баланс між жиром і м’язами. За словами Холдера, більшість людей роблять дві помилки, або тільки «легке кардіо» без стимулу для змін, або постійний HIIT без відновлення. Тож у результаті отримуєте або плато, або виснаження.

Формула 3-2-1 вирішує це просто, низька інтенсивність допомагає відновленню, середня — будує витривалість, висока — дає «метаболічний імпульс».

Проте є важливий нюанс, адже без відновлення і харчування навіть ідеальна схема не працює. Організм повинен мати ресурс, щоб адаптуватися, інакше тренування перестають давати результат.

Який вигляд це має у реальному житті

Це не жорсткий план, а рамка. Наприклад:

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3 дні: прогулянки, легкий біг, велосипед

2 дні: інтервальні тренування

1 день: спринти чи високоінтенсивна робота

Головна ідея — не «виконати норму», а збалансувати навантаження.

Джо Холдер / © Associated Press

Фітнес більше не про «більше та важче», а про розумніше. Формула 3-2-1 пропонує зсунути фокус із виснаження на систему, де кожне тренування має свою роль. І, можливо, найважливіше, що тіло змінюється не від максимального зусилля в один день, а від стабільного балансу протягом тижнів.

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