Хочете молодший і здоровіший мозок, спробуйте ці вправи

Жінка займається фітнесом / © Credits

Те, що здоровʼя мозку повʼязано з нашою фізичною формою — не секрет, тому що останнім часом дослідники приділяють цій темі багато уваги.

Про нове дослідження розповідає The Washington Post.

Якщо вам потрібна ще одна причина відвідати спортзал цієї зими, нове дослідження майже 1200 здорових чоловіків і жінок середнього віку показало, що ті, хто має більшу м’язову масу, зазвичай, мають молодший мозок, ніж ті, хто має менше м’язів.

Висновки, які були представлені цього місяця, доповнюють докази того, що нарощування та підтримка м’язової маси з віком також можуть бути ключем до нарощування та підтримки здоров’я мозку.

Дослідники також виявили, що ті, хто має високий рівень глибокого жиру на животі, мали старший мозок, що ставить питання про потенційно негативний вплив деяких видів жиру в організмі на мозок і про те, наскільки важливо поєднувати силові тренування зі схудненням, якщо ми хочемо, щоб наш мозок залишався молодим.

Чому фізичні вправи корисні для мозку

Ідея про те, що фізичні вправи корисні для нашого мозку, навряд чи є новою. Попередні дослідження на гризунах показали, що після фізичних навантажень мозок тварин переповнюється нейрохімічною речовиною, яка називається нейротрофічним фактором, похідним від мозку, або BDNF. Іноді його називають «чудодійним фактором для мозку», BDNF допомагає стимулювати створення нейронів. Тож не дивно, що після фізичних навантажень у мозку мишей та щурів зазвичай утворюється вдвічі-втричі більше нових клітин мозку, ніж у малорухливих тварин. Тварини, що займаються фізичними вправами, також чудово дають раду з тестами на інтелект гризунів.

Люди, які займаються фізичними вправами, також демонструють значне збільшення рівня BDNF у крові після фізичних навантажень.

Інші дослідження показали, що всього 25 хвилин на тиждень ходьби, їзди на велосипеді, плавання або подібних вправ можуть бути тісно пов’язані зі збільшенням об’єму мозку у людей похилого віку, тоді як виконання всього 3000 кроків на день допомагає уповільнити когнітивне зниження у людей з високим ризиком хвороби Альцгеймера.

Але більшість цих досліджень стосувалися аеробних вправ та впливу на мозок витривалості. Менше досліджень розглядало роль м’язової маси. Також залишається багато питань щодо ролі жиру в організмі для здоров’я мозку, особливо глибокого, внутрішнього жиру навколо живота, відомого як вісцеральний жир, який може посилювати запалення в усьому тілі, включаючи, потенційно, і в мозку.

Як дізнатися, чи ваш мозок молодий, чи старий

Для нового дослідження вчені вирішили глибоко зазирнути всередину тканин тіла та мозку людей за допомогою магнітно-резонансної томографії.

Вони звернулися до наявних сканів усього тіла 1164 здорових чоловіків та жінок віком від 40 до 50 років. Щоб зрозуміти ризик деменції, ми повинні зосередитися на середньому віці, сказав Сайрус Раджі, старший автор дослідження. Саме в середньому віці ми зазвичай починаємо розвивати — або уникати — більшість поширених факторів ризику розвитку деменції в майбутньому, сказав він, що робить цей період критичним для дослідження.

Вчені використовували штучний інтелект для аналізу сканів та визначення загальної м’язової маси та жиру в організмі людей. Жир у тілі характеризувався як вісцеральний або підшкірний, інший тип, що розташований безпосередньо під нашою шкірою.

Дослідники визначили видимий вік мозку людей, використовуючи алгоритми, засновані на скануванні десятків тисяч інших мізків. Це забезпечило контрольні показники типової структури та об’єму мозку для людини будь-якого віку. Мозок людей міг або відповідати контрольним показникам свого хронологічного віку, або мати вигляд мозку людей молодшого чи старшого віку. Мозок, який має вигляд старшого, має підвищений ризик раннього когнітивного зниження.

Більше м’язів означає молодший мозок

Дослідники виявили, що кількість м’язової маси людей та їхній вісцеральний жир були тісно пов’язані з їхнім видимим віком мозку, хоча й протилежними способами.

Чим більша м’язова маса, тим молодший мозок на вигляд, сказав Раджі. І чим більше вісцерального жиру було присутнє, тим старшим був мозок на вигляд. Люди, чиє співвідношення вісцерального жиру до м’язової маси було особливо високим, мали відносно великий рівень вісцерального жиру та низький рівень м’язової маси — зазвичай, у них був найстаріший вигляд мозку. (Підшкірний жир жодним чином не пов’язаний з віком мозку.)

Дослідження не розглядало, як м’язи та жир впливають на мозок, але обидві тканини вивільняють різноманітні біохімічні речовини, які можуть потрапляти в мозок і запускати там різні процеси, сказав Раджі. Речовини з м’язів, як правило, сприяють створенню та інтеграції клітин мозку та нейронних зв’язків; речовини з вісцерального жиру роблять навпаки.

На практичному рівні результати підкреслюють, що вправи з опором надзвичайно важливі для здорового старіння мозку, сказав Раджі. Більшість із нас починають втрачати м’язову масу в середньому віці, але силові тренування можуть уповільнити або навіть повернути назад це зниження.

Позбавлення від вісцерального жиру також є гарною ідеєю для нашого мозку, сказав він. Як аеробні, так і вправи з опором будуть спрямовані на вісцеральний жир. Використання препаратів для схуднення, також може суттєво зменшити вісцеральний жир. Але багато людей, які приймають ці препарати, втрачають м’язову масу, сказав Раджі, якщо тільки вони також не піднімають тяжкості.

Дослідження має обмеження. Воно не було опубліковано та не рецензовано. Оскільки це не експеримент, воно також не може показати, що більше м’язів і менше жиру на животі призводять до повільнішого старіння мозку — лише те, що ці стани пов’язані між собою.

Але його висновки є правдоподібними та узгоджуються з результатами великої кількості інших досліджень.

По суті, послання дослідження просте і дієве: якщо ви хочете молодший, здоровіший мозок, тренуйтеся з навантаженням.