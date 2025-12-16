Коли йога працює краще, ніж пілатес: 5 вправ на глибокі мʼязи кора

Жінка займається йогою / © Credits

Якщо ви заміните пілатес на йогу, побачите сильніші глибокі м’язи кора за допомогою лише 4 поз.

Що це за пози, розповідає Woman&Home.

Гарна сила кора є ключем до збереження рухливості та правильної постави. Щоб її розвинути, багато людей виконують вправи на кор, такі як присідання, скручування та рухи, натхненні пілатесом. Хоча вони, безумовно, мають своє місце, йога є недооціненою практикою.

Окрім того, що йога допомагає зміцнити поверхневі м’язи кора (такі як м’язи живота), вона включає багато вправ на глибокі м’язи кора, які можуть зміцнити м’язи, що розташовані навколо хребта, в тулубі та вздовж тазового дна. Саме це дійсно важливо, коли йдеться про покращення внутрішньої підтримки вашого тіла та запобігання травмам.

Софі Дікін, кваліфікована інструкторка з йоги, каже, що практика досягає цього, поєднуючи повільні, контрольовані рухи з навмисним диханням. Замість того, щоб виконувати швидкі, повторювані рухи, які здебільшого задіюють поверхневі м’язи «шести кубиків», йога навчає вас ініціювати рух із положення стабільності, каже вона. Йога також опрацьовує кор у кількох площинах руху (скручування, бічні нахили, розгинання), що дає вам набагато більше функціональної сили, ніж традиційне тренування, зосереджене на пресі.

Ось ці 5 вправ.

Ведмежа планка

Контрольоване зависання в цьому русі зачіпає глибокі поперечні м’язи живота, каже Софі.

Ось як це зробити:

Станьте на килимок для йоги на карачки, поклавши руки прямо під плечі, а коліна під стегна. Підтягніть пальці ніг.

Напружте м’язи кора, підтягнувши пупок до хребта та підтягнувши куприк.

Підніміть коліна так, щоб вони зависли над землею приблизно на 5 сантиметрів, тримаючи спину рівною.

Намагайтеся утримувати це положення протягом 30 секунд.

Повільно опустіть коліна назад на землю.

Випад з обертанням

Багатороздільний м’яз — це м’яз глибоко в спині, який проходить вздовж бокової сторони хребта. Підтримка його сили за допомогою вправ для глибокого кора є ключем до стабілізації всього тіла. Поворот у цій вправі задіює косі м’язи живота та багатороздільні м’язи живота, що чудово підходить для контролю кора та балансу, каже Софі.

Ось як це зробити:

Почніть з низького випаду на килимку, руки перед грудьми.

Зробіть вдих і на видиху підніміть і поверніть тулуб над передньою ногою. Лікоть поставте на зовнішній бік переднього коліна.

Видихніть, повертаючи тулуб над передньою ногою, спираючись протилежним ліктем зовні переднього коліна.

Тримайте хребет витягнутим і підніміть підборіддя, щоб дивитися в стелю.

Повторіть вправу з обох боків, утримуючи кожну з них протягом 30 секунд.

Триногий собака з рухом коліна до носа

Піднімаючи одну ногу, ви зміщуєте центр ваги, підтягування коліна до носа задіює весь корпус у цій позі, особливо глибокі стабілізатори, каже інструкторка.

Ось як це зробити:

Почніть з положення собаки мордою вниз, руки притиснуті до підлоги, а тіло у формі літери «V». Відведіть лопатки назад і вниз, напружте м’язи кора.

Вдихніть, підніміть одну ногу прямо до стелі позаду себе, тримаючи стегна на рівні з підлогою, а іншу ногу стабільною.

Одним плавним рухом підведіть ту саму ногу під тіло і до середини витягнутих рук.

Затримайтеся в цьому положенні на мить, потім підштовхніть ту саму ногу назад до стелі.

Повторіть протягом 30 секунд, потім змініть бік.

Бічна планка з підйомом верхньої ноги

Бічна планка так само популярна в домашніх тренуваннях з пілатесу, як і в йозі. Васіштхасана — одна з найефективніших поз для глибокого зміцнення бічних м’язів кора, каже Софі. Елемент балансу гарантує, що ви задієте стабілізаційні м’язи, а не лише зовнішні косі м’язи живота.

Ось як це робити:

Почніть з високого положення планки та розташуйте руки прямо під плечима.

Повільно повертайте ступні так, щоб зовнішній край однієї стопи був на підлозі, і тримайте тіло стабільно на одній лінії. Підніміть тіло від підлоги.

Коли ви стабілізуєтеся, витягніть одну руку прямо до стелі, напружуючи м’язи кора. Затримайтеся в цьому положенні на 30 секунд, перш ніж повільно опустити стегна.

Поза човна в русі

Перехід між високим та низьким положенням човна вимагає контрольованого, рівномірного дихання та сильного напруження м’язів тазового дна та нижньої частини живота, каже Софі.

Ось як це зробити:

Сядьте на підлогу, коліна під кутом 90 градусів, а ступні рівно стоять на підлозі.

Напружте м’язи кора та відведіть лопатки назад і вниз.

Контролюючи рухи, підніміть ноги та верхню частину тіла вгору та витягніть руки вперед. Затримайтеся на мить, переконавшись, що ваші м’язи кора все ще напружені.

Опустіться вниз, витягнувши ноги та випрямивши руки долонями вгору.

Переваги йоги для глибоких мʼязів кора

Краща постава та підтримка хребта. Зміцнюючи глибокі м’язи кора, ви можете відчути покращення своєї постави та кращу підтримку хребта. Це зробить щоденні рухи, такі як сидіння, стояння або підняття важких предметів, легшими та комфортнішими.

Може зменшити біль у спині. Вправи для глибоких м’язів кора також часто є одними з найкращих вправ для спини, оскільки вони зміцнюють стабілізатори хребта, покращуючи підтримку попереку та тазу, що може допомогти полегшити біль у попереку.

Покращений баланс та стабільність. Міцний кор є основою для решти тіла, пояснює інструктор. Він підтримує все: від м’яких рухів йоги до щоденних завдань, таких як скручування та тягнення, допомагає вам почуватися стійкіше, краще скоординовано та контролювати свої рухи.

Зниження ризику травм. Нарешті, коли ваші глибокі м’язи кора задіяні, ваше тіло розподіляє вагу та тиск більш рівномірно, а не перевантажує поперек або стегна. Це допомагає обмежити біль, розтягнення та дратівливість, і зрештою робить повсякденне життя, вправи та навіть підняття дітей або сумок із закупами безпечнішими та комфортнішими.

Чому важливо мати міцний кор

Ми багато зосереджуємося на м’язах верхньої та нижньої частини тіла, і не безпідставно. Вони необхідні для підняття тягарів та руху в повсякденному житті. Однак наша сила під час поворотів, сидіння, стояння, дотягування та виконання багатьох рухів у тренуваннях верхньої та нижньої частини тіла походить від кора.

Так само, як сильний кор може покращити поставу, слабкий може призвести до поганої постави та травм поза фізичними вправами, оскільки інші м’язи працюють, щоб надмірно компенсувати роботу кора.