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Корисні вправи проти болю у попереку: поради реабілітолога

Корисні вправи проти болю у попереку: поради реабілітолога

Корисні вправи при болі у попереку / Фото: Credits

Якщо ви відчуваєте дискомфорт із одного боку попереку, який трохи віддає у сідницю та вам складно рухатися чи стає боляче вставати з ліжка, ці вправи мають вам допомогти.

Лікар-реабілітолог Данило Абрамов поділився інформацією, як зробити вправи щодо полегшення болю у попереку. У таких випадках, найімовірніше, причиною є дисфункція крижово-клубового суглоба. 

Ознаки проблем із крижово-клубовим суглобом

Біль, пов'язаний із цією зоною, зазвичай локалізується з одного боку попереку, може віддавати у сідницю та супроводжується дискомфортом під час руху. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, рекомендується виконувати спеціальні вправи для розслаблення м'язів і стабілізації суглоба.

Вправи для зняття болю

Стискання колін

Ця вправа спрямована на активізацію внутрішніх м'язів стегон і стабілізацію тазу.

  • Підготуйте м'який, але досить великий предмет, наприклад, подушку або м'яч.
  • Ляжте на спину, зігніть ноги у колінах і розмістіть предмет між ними.
  • Сильно стисніть предмет і утримуйте напругу протягом 10 секунд.
  • Розслабтеся на 10 секунд.
  • Повторіть вправу не менше 10 разів.

"Ножиці" зі шваброю

Ця вправа допомагає розвантажити напружені м'язи спини та зміцнити м'язи навколо попереку.

  • Підготуйте швабру чи іншу палицю.
  • Ляжте на спину, зігніть ноги у колінах і затисніть палицю між стегнами над коліном однієї ноги, та під коліном іншої.
  • Руками утримуйте палицю та не дозволяйте їй впасти.
  • Створіть напругу ногами, затиснувши палицю, утримуйте напругу 10 секунд.
  • Розслабтеся на 10 секунд.
  • Повторіть вправу 10 разів для обох ніг.

Притискання коліна до грудей

Ця вправа спрямована на розтягнення м'язів нижньої частини спини та зменшення напруги у попереку.

  • Ляжте на спину на рівній поверхні.
  • Рукою обережно притисніть до грудей коліно з того боку, де відчувається біль.
  • Утримуйте позицію протягом 15–20 секунд, ви маєте відчути легке розтягнення.
  • Повторіть вправу кілька разів.

Сідничний місток

Ця вправа допоможе зняти напругу в області крижово-клубового суглоба.

  • Ляжте на спину на рівній поверхні.
  • Зігніть коліна та підніміть таз, тримайтеся на тій нозі, з якого боку відчуваєте біль. Другу ногу у зігнутому стані тримайте у висячому положення. 
  • Утримуйте положення протягом 15–20 секунд.
  • Повторіть вправу кілька разів.

Рекомендації:

  • Виконуйте вправи регулярно, але уникайте надмірного напруження.
  • Якщо біль не проходить або посилюється, зверніться до лікаря.
  • Важливо поєднувати фізичну активність із правильним харчуванням та здоровим способом життя.

Дотримання цих порад допоможе не лише позбутися болю, але й запобігти його повторенню. 

Ми також писали про 5 вправ проти болю у попереку.

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