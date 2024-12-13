Корисні вправи проти болю у попереку: поради реабілітолога

Якщо ви відчуваєте дискомфорт із одного боку попереку, який трохи віддає у сідницю та вам складно рухатися чи стає боляче вставати з ліжка, ці вправи мають вам допомогти.

Лікар-реабілітолог Данило Абрамов поділився інформацією, як зробити вправи щодо полегшення болю у попереку. У таких випадках, найімовірніше, причиною є дисфункція крижово-клубового суглоба.

Ознаки проблем із крижово-клубовим суглобом

Біль, пов'язаний із цією зоною, зазвичай локалізується з одного боку попереку, може віддавати у сідницю та супроводжується дискомфортом під час руху. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, рекомендується виконувати спеціальні вправи для розслаблення м'язів і стабілізації суглоба.

Вправи для зняття болю

Стискання колін

Ця вправа спрямована на активізацію внутрішніх м'язів стегон і стабілізацію тазу.

Підготуйте м'який, але досить великий предмет, наприклад, подушку або м'яч.

Ляжте на спину, зігніть ноги у колінах і розмістіть предмет між ними.

Сильно стисніть предмет і утримуйте напругу протягом 10 секунд.

Розслабтеся на 10 секунд.

Повторіть вправу не менше 10 разів.

"Ножиці" зі шваброю

Ця вправа допомагає розвантажити напружені м'язи спини та зміцнити м'язи навколо попереку.

Підготуйте швабру чи іншу палицю.

Ляжте на спину, зігніть ноги у колінах і затисніть палицю між стегнами над коліном однієї ноги, та під коліном іншої.

Руками утримуйте палицю та не дозволяйте їй впасти.

Створіть напругу ногами, затиснувши палицю, утримуйте напругу 10 секунд.

Розслабтеся на 10 секунд.

Повторіть вправу 10 разів для обох ніг.

Притискання коліна до грудей

Ця вправа спрямована на розтягнення м'язів нижньої частини спини та зменшення напруги у попереку.

Ляжте на спину на рівній поверхні.

Рукою обережно притисніть до грудей коліно з того боку, де відчувається біль.

Утримуйте позицію протягом 15–20 секунд, ви маєте відчути легке розтягнення.

Повторіть вправу кілька разів.

Сідничний місток

Ця вправа допоможе зняти напругу в області крижово-клубового суглоба.

Ляжте на спину на рівній поверхні.

Зігніть коліна та підніміть таз, тримайтеся на тій нозі, з якого боку відчуваєте біль. Другу ногу у зігнутому стані тримайте у висячому положення.

Утримуйте положення протягом 15–20 секунд.

Повторіть вправу кілька разів.

Рекомендації:

Виконуйте вправи регулярно, але уникайте надмірного напруження.

Якщо біль не проходить або посилюється, зверніться до лікаря.

Важливо поєднувати фізичну активність із правильним харчуванням та здоровим способом життя.

Дотримання цих порад допоможе не лише позбутися болю, але й запобігти його повторенню.

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