Легкі вправи перед сном, які допоможуть швидко заснути

Глибокий сон — результат повного розслаблення тіла. Стрес і напруга, накопичені протягом дня, можуть стати основними причинами безсоння. Відсутність розслаблення перед сном може призвести до тривожних думок, фізичної напруги та відчуття дискомфорту, яке заважає поринути в сон.

На сторінці academiya108 показали просту вправу, яка може значно покращити ваше розслаблення перед сном. Це вправа з практики цигун і вона допоможе заспокоїти тіло й дух, що є важливими факторами для здорового та якісного сну, допоможе усунути денний стрес і підготувати тіло до відпочинку.

Як виконати вправу

Практика цигун славиться своїми м’якими, плавними рухами, які покращують кровообіг і активізують енергію в тілі, допомагають досягти стану спокою. Ця вправа допомагає розслабити основні м’язи верхньої частини тіла, що дозволить вам спокійніше заснути.

Почніть з голови. Розслабте м’язи шиї та нахиліть голову трохи вниз, не напружуючи її. Починайте легке потріпування головою, ніби хвилею, розслабляючи м’язи. Це може здатися незвичним для вашого тіла, але така вправа дійсно сприяє глибокому розслабленню. Додайте рухи плечима. Після того як розслабите голову, поверніть її трохи вліво та підніміть ліве плече. Потім поверніть голову вправо, піднімаючи праве плече. Повторюйте цей рух кілька разів.

Рухи, що імітують легке потріпування, стимулюють кровообіг у верхній частині тіла та допомагають зняти напругу з плечей та шиї. Вправу можна виконувати від 2 до 5 хвилин, а потім просто спокійно лягти в ліжко.

Чому це працює

Техніка потріпування верхньої частини тіла з практики цигун ефективно знімає денне напруження та дає можливість "вивільнити" стрес, накопичений у м’язах. Під час таких рухів покращується кровообіг, що допомагає збагачувати м’язи киснем та сприяє їхньому відновленню. А це означає, що тіло легше переходить у режим відпочинку та ви зможете швидше й глибше заснути.

Поради:

Пийте трав'яний чай. Заспокійливий чай з ромашки або м’яти сприятиме швидкому засинанню.

Уникайте використання електронних пристроїв за годину до сну. Блакитне світло екранів пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну.

Медитуйте чи практикуйте глибоке дихання. Це допоможе заспокоїти нервову систему та підготувати розум до сну.

Прості вправи та правильна рутина перед сном можуть стати ключем до спокійного й здорового сну.

Нещодавно ми писали про рейтинг "стоп-дій" перед сном.

Читайте також: