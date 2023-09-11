Лише 8 хвилин на день: Аніта Луценко показала ефективні вправи для внутрішньої поверхні стегна

У своєму блогу на YouTube Аніта опубліковала черговий відеоролик, в якому показала кілька ефективних вправ для внутрішньої поверхні стегна. Ця зона у жінок зазвичай досить проблемна, однак Аніта переконує, що регулярні тренування змінять цю ситуацію.

Тренерка пропонує виконувати цей комплекс через день, адже не потрібно навантажувати одну й ту саму проблему зону щодня. Та нагадує, що будь-які вправи ефективно працюють лише в тандемі з правильним харчуванням.

"Якщо ти поєднаєш тренування з харчуванням, то вже за місяць ти побачиш фантастичну різницю", - зазначає Луценко. З приємних бонусів, цей комплекс не займе у вас багато часу, адже триває лише 8 хвилин. Його можна виконувати вранці перед роботою.

Нагадаємо, раніше Аніта показувала, як ефективно підготуватися до основного тренування.

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