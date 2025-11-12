Мало — краще: чому тренування з меншою кількістю повторень можуть дати кращі результати / © Credits

Реклама

Видання The Science Explorer розповіло, що за останніми даними, короткі, але інтенсивні тренування з меншою кількістю повторень можуть бути ефективнішими, ніж виснажливі марафони у залі.

Ефект «двох спринтів»

Так звані «екстремальні спринти» («supramaximal sprints») — це дуже інтенсивні спринти на спеціальних велотренажерах, які змушують серце працювати на максимум. Результати вражають, адже оптимальна кількість повторень — усього два. Після двох спринтів кожне додаткове повторення знижує загальне покращення витривалості приблизно на 5%.

Іншими словами — зайві повторення не додають користі, а можуть навіть зменшувати ефект. Тобто, показник кардіореспіраторної форми поліпшується за меншої кількості повторів.

Реклама

Коли часу обмаль

Брак часу — одна з головних причин, через які ми пропускаємо тренування. І саме тут високоінтенсивні інтервальні тренування стають справжнім порятунком. Навіть із меншим числом повторів можна досягти чудових результатів і не втрачати ефективність. Тобто, 10 хв інтенсивних вправ можуть бути не менш корисними, ніж година у залі.

Такі короткі тренування покращують VO₂max — максимальний рівень споживання кисню організмом, який є одним з головних показників фізичної форми та довголіття. Високий VO₂max означає, що ваше серце та легені працюють ефективно, тіло швидше відновлюється, а ризик серцево-судинних хвороб зменшується.

Ця робота нагадує просту істину, яку ми часто забуваємо: інтенсивність і правильна техніка важливіші, ніж нескінченна кількість повторів.

Тренування мають надихати, а не виснажувати. Тож якщо ви не встигаєте провести годину у спортзалі — не біда. П’ять-десять хвилин правильного навантаження можуть дати ті ж, а іноді й кращі результати.