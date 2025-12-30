Найкраща для жінок 50+: яку позу рекомендує інструкторка з йоги

Жінка виконує позу йоги «Віпаріта Карані» / © Credits

Реклама

Жінкам старше 50 років може здаватися, що кожен куточок тіла змінюється — значною мірою завдяки менопаузальному переходу. Ці зміни можуть завдати шкоди розуму й тілу через такі побічні ефекти, як безсоння, перепади настрою, припливи, проблеми зі шкірою, тривога тощо.

Чому йога корисна та яка вправа найефективніша для жінок 50+, розповідає Real Simple.

Йога може бути чудовим способом впоратися з цими симптомами, оскільки це цікавий та заземлювальний спосіб рухати тілом, розтягуватися, нарощувати силу та розслаблятися. За допомогою простої практики йоги ви зможете допомогти собі керувати емоційними та фізичними симптомами, щоб почуватися найкращою версією себе навіть у цей трансформаційний період вашого життя, пояснює Мелі Пердон, зареєстрована викладачка йоги. Вона стверджує, що переваги йоги для жінок на цьому етапі життя набагато ширші, ніж просто пози — це стосується практики загалом.

Реклама

Чому йога така корисна для жінок у менопаузі

Йога може підтримувати щільність кісток, здоров’я суглобів, баланс і гнучкість, навчаючи тіло правильно переносити вагу, каже вона. Зі зміною гормонів змінюється і тіло. Змінюється розподіл ваги, зміщуються центри тяжіння, і звичні рухові моделі припиняють працювати так, як раніше. Йога допомагає жінкам навчитися рівномірно й розумно підтримувати вагу тіла, щоб суглоби були захищені, а рухи залишалися ефективними та стійкими.

Ця давня практика (йозі тисячі років) також може допомогти впоратися з психічними та емоційними проблемами, пов’язаними з цим етапом життя. Менопауза часто супроводжується порушенням сну, тривогою і змінами настрою, каже Пердон. Дихальна робота, повільніший темп, відновлювальні пози та послідовні рухи йоги допомагають регулювати нервову систему та створювати більшу стійкість як розумово, так і емоційно.

Крім того, йога природним чином сприяє розвитку спільноти та зв’язку, особливо коли вона практикується в групі — віртуально чи особисто. І це не те, з чого можна насміхатися — насправді, дослідження пов’язують соціалізацію зі збільшенням тривалості життя. Регулярне відвідування занять формує розпорядок дня, зв’язки та дружбу. Бути частиною групи однодумців — один з найефективніших способів захистити психічне здоров’я під час важливих життєвих змін. Заняття йогою стають місцем, де вас бачать, підтримують і ви не самотні в тому, що переживаєте.

Найкорисніша поза йоги для жінок старше 50 років

З огляду на це деякі пози йоги корисніші для жінок старше 50 років або тих, хто переживає менопаузу, ніж інші. Якби їй довелося вибрати лише одну, Пердон каже, що найкориснішою позою для жінок у цій категорії є «Ноги вгору по стіні», також відома як «Віпаріта Карані».

Реклама

Найскладніше в цій позі — це потрапити в неї. Щойно ви її виконуєте, вона не потребує жодних зусиль.

Покладіть валик (або подушку) вздовж стіни, поклавши зверху складену ковдру. Сядьте на неї боком, торкаючись одним стегном стіни. Покладіть руки на підлогу позаду себе. Перекотіться на таз, піднімаючись ногами вгору стіною. Дозвольте хребту і тулубу розчинитися в опорах. Нехай живіт розм’якне, а груди розслабляться. Покладіть руки вздовж тіла. Згодом можна перейти до виконання цієї пози без допомоги валика. Вам треба буде покласти таз на долоні зігнутих у ліктях рук.

І переваги цієї пози просто вражають, особливо для жінок старше 50 років. Вона є однією з найпотужніших — полегшує синдром неспокійних ніг, допомагає повернути кров від ніг до серця. Вона також має заспокійливий ефект, який може допомогти за безсоння і сприяти спокійному сну.

Ще одна корисна поза

Для другого місця викладачка з йоги також рекомендує широко популярну дитячу позу, або «Адхо Мукха Вірасану». Сядьте на гомілки, розставивши коліна та звівши пальці ніг. Нахиліть тулуб вперед між стегнами. Покладіть передпліччя на валик або подушку. Ви також можете підкласти валик під лоб.

Реклама

І окрім того, що поза дитини надзвичайно розслабляє і заземлює, вона шанує тіло кількома додатковими способами. Зі складу нахилів вперед сидячи ця поза виключає гнучкість підколінних сухожиль та допомагає зняти розумове перезбудження і мігрень. Вона також може зменшити закрепи та здуття живота.

Хоча ці пози лише поверхнево підкреслюють усі підтримувальні пози йоги для жінок старше 50 років, вони є чудовим початком, особливо для тих, хто вперше займається йогою чи повертається до неї. Коли ви знаєте, де шукати та як практикувати, йога пропонує підтримку на кожному етапі життя, не змушуючи тіло працювати, а зустрічаючи його там, де воно є.