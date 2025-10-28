Найкращі вправи з власною вагою, щоб стати сильнішими та наростити м’язи / © Credits

Реклама

Вправи з власною вагою не лише зміцнюють м’язи, але й розвивають баланс, витривалість і впевненість у собі. Видання WomanAndHome. розповіло, що комплексні вправи, які залучають кілька м’язових груп одночасно, — це основа сили. Присідання, віджимання, планка — прості, але неймовірно результативні рухи. І найкраще — усе це можна робити вдома, у парку чи навіть під час відпустки.

Навіщо обирати тренування з власною вагою

Безпечніше : мінімальний ризик травм, бо немає важкого заліза.

Універсально : підходить як для новачків, так і для просунутих.

Функціонально : покращує рухливість, поставу та координацію.

Зручно: не потребує місця, тренажерів або абонементів.

Як скласти собі тренування

Оберіть 4–6 вправ, які залучають різні частини тіла:

Нижня частина — присідання, випади, стрибки

Верхня частина — віджимання, планка

Кор (центр тіла) — планка, піднімання ніг

Робіть по 3–4 підходи по 12–15 повторів кожної вправи і результат не забариться.

Реклама

Для струнких ніг і підтягнутих сідниць

Присідання . Класика, яка завжди працює. Станьте прямо, ноги на ширині плечей, опускайтеся вниз, ніби сідаєте на стілець. Ця вправа тренує сідниці, стегна, квадрицепси.

Випади вперед і назад. Крок вперед або назад і обидві ноги під кутом 90°. Вправа тренує ноги, сідниці т стабільність.

Бічні випади . Крок убік, коліно зігнуте та спина пряма. Тренуєте внутрішню поверхню стегон.

Підйоми на носки. Просто встаньте на пальці ніг і затримайся на 2–3 секунди. Вправа тренує литкові м’язи, робить ноги стрункими.

Місток для сідниць. Ляжте на спину, ноги зігнуті, підніміть таз угору та стисніть сідниці. Так ви тренуєте сідниці, задню поверхню стегон і спину.

Для сильного тулуба та плаского живота

Планка . Опора на передпліччя, тіло у прямій лінії. Тримайте 30–60 секунд. Так ви тренуєте живіт, спину та плечі.

Бічна планка. Варіант для просунутих, адже требатримати баланс на одному лікті та боці стопи. Тренує косі м’язи живота.

«Супермен». Ляжте обличчям донизу, підніміть руки, ноги та груди одночасно. Так ви тренуєте спину, сідниці та стабілізуєте корпус.

Альпініст. З положення планки швидко чергуйте підтягування колін до грудей. Така вправа тренує прес, руки та витривалість.

Для підтягнутих рук і спини

Віджимання . Класичний рух для грудей, трицепсів і плечей. Почніть із варіанта на колінах. Тренує руки, груди та корпус.

Віджимання від стіни. Ідеально для початку. Поступово ускладнюйте, відходячи далі від стіни.

Трицепс вправи. Сядьте на край стільця, руки ззаду на опорі, згинайте лікті та опускайте тіло вниз. Вправа тренує трицепси, плечі та верх спини.

Підтягування. Якщо маєте турнік, це найкраща вправа для спини та рук. Почніть з варіанту з гумкою, зачепивши її за ноги.

Для кардіо та витривалості

Стрибкові присідання . Присідайте, а потім вистрибуйте вгору. Це розвиває силу та вибухову енергію.

Берпі . Комбо присідання, планки та стрибка. Тренує все тіло, підвищує пульс і спалює максимум калорій.

Джампінг Джек. Проста вправа з дитинства, одночасно розводите руки та ноги, потім повертаєтеся назад. Вправа розігріває та покращує роботу серця.

Поради

Почніть з трьох тренувань на тиждень, чергуйте силові дні з активним відпочинком.

Правильно дихайте: вдих — за опускання, видих — за зусилля.

Завжди робіть розминку перед і розтяжку після.

Не гоніться за кількістю, контроль руху важливіший.

Тривалість тренування

Розминка: 5 хв

Основна частина: 25–30 хв

Розтяжка: 5 хв

Разом це близько 40 хв ʼ

Тренування з власною вагою — це не про обмеження, а про свободу.

Не потрібно спорядження, немає виправдань, лише ви та трохи мотивації і результат, який видно у дзеркалі. Адже сила — це не завжди м’язи. Це здатність не здаватися після першого присідання.