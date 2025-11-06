Не ходьба й не йога: нове дослідження визначило найкращі вправи для старших людей

Жінки у віці 70+ тренуються з обручем та скакалкою / © Credits

Забудьте про ходьбу чи йогу — нове дослідження показує найкращі вправи для людей старше 70 років, щоб підтримувати фізичну форму та мобільність з віком.

Про це розповідає Woman&Home.

Вкрай важливо, щоб ми продовжували кидати собі виклик, щоб підтримувати рухливість тіла та гострий розум з віком. Хоча тренування з плавання або швидка 15-хвилинна прогулянка, безумовно, допоможуть прискорити серцевий ритм та покращити тривалість життя, лише один вид вправ доведено покращує кардіореспіраторну форму та якість життя.

Норвезьке дослідження «Покоління 100» охопило понад 1500 чоловіків та жінок віком від 70 до 77 років протягом п’яти років. Вони вивчали вплив фізичних вправ та різницю між тренуваннями помірної та високої інтенсивності серед учасників. Результати показали, що високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) були найефективнішими для покращення фізичної форми та якості життя з віком.

Що показало дослідження

Коли ви думаєте про високоінтенсивні тренування, ви, ймовірно, уявляєте собі безліч інтенсивних вправ та мокру від потужних футболку. Проте, високоінтенсивне інтервальне тренування (HIIT) — це просто чергування коротких періодів високоінтенсивних вправ та періодів низької інтенсивності або відпочинку. Воно повністю адаптується як вправа для людей старше 70 років. Ви можете базувати його на своєму поточному рівні фізичної підготовки та типах вправ, які вам подобаються.

Наприклад, якщо ви любите ходьбу, можете спробувати японську інтервальну ходьбу (ходьба у швидкому темпі протягом трьох хвилин, перехід на повільну ходьбу протягом трьох хвилин і повторення протягом 30 хвилин). Якщо пілатес більше вам до вподоби, є швидка 15-хвилинна програма пілатесу, яку ви можете виконувати, перемикаючи високоінтенсивні вправи та відпочинок.

У дослідженні учасників розділили на дві групи: контрольну групу (яка дотримувалася традиційних рекомендацій щодо фізичної активності) та групу, яка займалася фізичними вправами. Половина учасників групи, яка займалася фізичними вправами, двічі на тиждень займалася високоінтенсивними тренуваннями, а інша половина — помірноінтенсивними тренуваннями.

Після того, як учасники пройшли тест на фізичну підготовку та клінічні обстеження через один, три та п’ять років, дослідники виявили, що ті, хто займався високоінтенсивними тренуваннями два дні на тиждень, мали найбільш значні покращення якості життя та кардіореспіраторної підготовки.

Ці покращення також спостерігалися в тривалості життя учасників. Протягом п’яти років померло 3% учасників групи високої інтенсивності порівняно з 5,9% учасників групи помірної інтенсивності.

Чому високоінтенсивні інтервальні тренування такі корисні для людей у віці 70+

Високоінтенсивне інтервальне тренування (HIIT) — це тренування, яке поєднує короткі інтервали роботи з відпочинком. Більшість тренувань складаються зі швидкого навантаження з високим темпом, за яким слідує короткий період відпочинку або вправа меншої інтенсивності. Потім це повторюється невеликими, керованими підходами, щоб підняти частоту серцевих скорочень до рівня, який ви не можете підтримувати довго.

Тренування таким чином мають кілька переваг. HIIT-тренування дуже ефективні за часом. Їх легко пристосувати до вашого дня, ви можете виконувати їх вдома або в тренажерному залі, і їх можна масштабувати для прогресу та регресу в міру необхідності.

Деякі інші переваги для здоров’я від тренувань HIIT як фізичної вправи для людей старших 70 років включають:

Одночасне опрацювання різних груп м’язів

Допомагає знизити частоту серцевих скорочень у стані спокою

Підвищує серцево-судинну систему, покращуючи здоров’я серця

Підвищує дихальну функцію, що корисно для здоров’я легень

Допомагає спалювати калорії та підтримувати здорову вагу

Перш ніж розпочинати будь-які нові тренування, важливо проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що вправа вам підходить.

Віддавайте перевагу вправам з низьким навантаженням: це означає все, що не передбачає стрибків. Робіть, наприклад, присідання замість випадів.

Зверніться за порадою щодо техніки виконання: якщо ви новачок у тренуваннях або повертаєтеся після перерви, зверніться за порадою до особистого тренера. Він допоможе вам виконувати кожну вправу з правильною формою та прогресувати в правильному темпі, уникаючи ризику травм.

Виконуйте вправи, які вам подобаються: ключ до прогресу в будь-якій вправі полягає в тому, щоб робити її часто, і ви будете тренуватися лише двічі на тиждень, якщо вам це подобається. Якщо це означає ходьбу з HIIT-тренуваннями замість тренувань на килимку, це абсолютно нормально.