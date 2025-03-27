Перевірте свій раціон: підступні продукти, які заважають схуднути

Бажаючим скинути вагу слід відмовитися від білого хліба / © Pixabay

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Деякі продукти можуть насправді заважати процесу схуднення через склад або низьку поживність.

Продукти, які заважають схуднути

Дієтичні напої

Попри відсутність калорій, підсолоджувачі можуть посилювати апетит, активуючи відповідні ділянки мозку. Ви відчуватимете голод, і це провокуватиме бажання їсти більше цукру.

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Йогурт із низьким вмістом жиру

Для компенсації смаку виробники додають у такі йогурти цукор, що може уповільнювати процес схуднення.

Овочеві чипси

Мають менше калорій, але не завжди задовольняють апетит. Через низький вміст жирів вони менш ситні, що може призвести до переїдання.

Замінники цукру

Замінники цукру можуть стати на заваді до ідеальної фігури, хоча технічно не містять калорій.

Білий хліб

Білий хліб — один із головних ворогів для тих, хто хоче схуднути.

Каші швидкого приготування

Каші швидкого приготування лише на деякий час дають враження ситості. Вони містять пусті вуглеводи, а отже користі від них ніякої. Виробники, щоб приготувати таку кашу, очищають зерна від оболонки, шліфують, дроблять і піддають термічній обробці. За рахунок цього каша втрачає всі свої корисні властивості.

Молоко

З одного боку, нам усім з дитинства розповідають, що молоко дуже корисне, а з іншого боку — воно може стати причиною ожиріння.

І це стосується не лише дорослих, але й дітей. Справа в тому, що молоко стимулює ріст жирових клітин в організмі. Особливо це стосується магазинного молока. Воно не має корисних речовин та містить жирні кислоти Омега-6, які посилюють ожиріння.

Раніше ми писали про те, яких зонах тіло худне найшвидше. Більше про це читайте у новині.