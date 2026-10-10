Жінки тримають позу човна / © Credits

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М’язи кора — це фундамент нашого тіла. Вони забезпечують вертикальне положення, стійкість, правильну поставу та рівновагу.

Як під час домашніх тренувань приділяти багато уваги вправам для кору, але не потрапити в пастку одноманітності, виконуючи одні й ті самі рухи, розповідає Woman&Home.

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Однією з вправ для преса, до якої ми часто повертаємося, є підйом тулуба та його варіації. Хоча ця вправа безперечно зміцнює м’язи живота, такі зони, як згиначі стегна та сідниці — важливі для загальної стабільності тіла, — не отримують належного навантаження.

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Але існує рух, здатний перевершити традиційні вправи на кшталт підйомів тулуба, дослідження навіть свідчать, що він може бути ефективнішим за виконання 100 таких підйомів. Йдеться про «позу човна»

Поза човна — одна з найефективніших вправ для кору, оскільки вона не обмежується лише ізольованим опрацюванням м’язів живота. Вона одночасно залучає згиначі стегна, сідниці, м’язи тазу та спини, допомагаючи розвивати функціональну силу кору, а не просто тренувати окремий м’яз.

Як виконувати позу човна

Сядьте на підлогу, зігніть коліна та поставте стопи на підлогу.

Злегка відхиліть корпус назад, зберігаючи хребет витягнутим, а грудну клітку — піднятою.

Напружте м’язи кору та повільно відірвіть стопи від підлоги, розташувавши гомілки паралельно землі.

Знайдіть рівновагу, спираючись на сідничні кістки, і намагайтеся не перекочуватися на куприк.

Знайшовши стійке положення, витягніть руки перед собою долонями одна до одної на рівні плечей.

Якщо вам зручно, можете повільно випрямити ноги, утворивши тілом V-подібну форму.

Утримуйте позу протягом 20–30 секунд і повторіть 2–4 рази. Якщо ви новачок у цій позі, зменште навантаження на м’язи кору, тримаючи ноги зігнутими. Декому також допомагає легке притримування руками за задню поверхню стегон — це забезпечує додаткову підтримку під час утримання рівноваги.

Якщо вам важко тримати рівновагу та зберігати спину рівною, можна сісти на складену ковдру чи подушку, щоб нахилити таз уперед, або ж розташуватися спиною на відстані кількох сантиметрів від стіни для підстраховки. Найголовніше — опанувати техніку, тому починайте поступово: утримуйте позу стільки, скільки вам комфортно, і потроху збільшуйте тривалість у міру зміцнення м’язів кору.

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Для виконання пози човна не потрібно багато спорядження, але товстий килимок для йоги допоможе зменшити навантаження на стегна та поперек під час занять на підлозі.

Один із простих способів ускладнити виконання пози човна — додати обтяжувачі для щиколоток. Вони створюють додатковий опір, через що втримувати ноги на вазі стає важче; це, своєю чергою, сприяє зміцненню м’язів ніг, сідниць, стегон і м’язів-стабілізаторів корпусу (кору).

Яку користь можна отримати, якщо виконувати вправу регулярно

Є велика різниця між виконанням пози човна раз чи двічі на тиждень (під час домашнього тренування з пілатесу чи на занятті в студії) та щоденною практикою. Це непроста поза, можуть знадобитися роки, щоб навчитися виконувати її з комфортом.

Поза човна змушує м’язи корпусу та ніг тремтіти від напруги, тому не варто перевантажувати себе в перші дні. Зосередьтеся на правильній поставі, вам потрібно підняти грудну клітку, тримати спину рівно, а потім утримувати положення протягом трьох циклів дихання. В йозі головне — не кількість повторень чи витривалість. Головне — це контроль дихання та напруження м’язів кору.

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Ефективність пози «човен» зумовлена ​​тим, що вона задіює безліч різних груп м’язів у ділянці кору та нижньої частини тіла. Клер зазначає: хоча багато хто вважає цю вправу корисною передусім для м’язів кору, «насправді основне навантаження в цій позі припадає на згиначі стегна.

Згиначі стегна є ключовою складовою нашої опорно-рухової системи, і ця вправа для їх зміцнення може творити дива.

ЗМІЦНЮЄ М’ЯЗИ-СТАБІЛІЗАТОРИ ТУЛУБА (КОР)

Утримання рівноваги в позі човна вимагає значної сили м’язів корпусу, особливо якщо ви переходите до пози V-подібного сидіння. Це забезпечує чудове тренування як для верхньої, так і для нижньої частини черевного преса.

Утримання цієї пози змушує глибокі м’язи корпусу — ті, що підтримують хребет і таз, — активізуватися та залишатися в напруженні протягом усього часу виконання вправи. Згодом це сприяє покращенню постави, зміцненню попереку та формуванню міцного м’язового корсета, який підтримує тіло під час повсякденних рухів.

ЗМІЦНЮЄ М’ЯЗИ НІГ

Щільне зведення ніг під час виконання пози активізує м’язи внутрішньої поверхні стегна. Цим м’язам часто приділяють недостатньо уваги, проте вони відіграють важливу роль у стабілізації стегон і тазу, а також підтримують тіло під час таких повсякденних дій, як ходьба, біг і утримання рівноваги.

ПОКРАЩУЄ РІВНОВАГУ ТА КОНТРОЛЬ НАД ТІЛОМ

Опанування пози човна потребує певної практики, адже під час її виконання потрібно стежити за багатьма нюансами. Балансування на сідницях із прямою спиною та витягнутими вперед ногами вимагає глибокої активації м’язів корпусу та контролю дихання.

Опанування цієї вправи допоможе вам у виконанні інших елементів йоги та пілатесу — наприклад, «ножиць», вправи «сотня» (The Hundred) та інших рухів, що потребують міцних м’язів корпусу.

Покращення та підтримання рівноваги допоможуть вам довше залишатися мобільними й незалежними та знизять ризик падінь.

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