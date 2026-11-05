Професійні тренери назвали 8 вправ, які спалюють більше калорій, ніж біг

Жінка стрибає на скакалці / © Credits

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Деякі види тренувань дозволяють спалити стільки ж або навіть більше калорій — залежно від інтенсивності та тривалості занять.

Нealth зібрав перелік вправ, які рекомендують четверо персональних тренерів. Усі вони спалюють калорії ефективніше, ніж біг.

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Стрибки на скакалці

Спалені калорії: за словами Стівена Шихана, сертифікованого персонального тренера та консультанта з харчування, стрибки на скакалці дозволяють спалити від 800 до 1000 калорій за годину.

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Цей вид активності навантажує все тіло, покращує координацію, зміцнює литкові м’язи, плечі та м’язи кора, а також поєднує кардіонавантаження з розвитком спритності. До того ж скакалка — це доступний і зручний для перенесення інвентар.

Якщо ви початківець, відрегулюйте довжину скакалки відповідно до свого зросту, щоб ви не заплутавалися і ви перечеплювалися під час тренування. Для визначення правильної довжини станьте посередині скакалки та підтягніть її кінці до пахв. Якщо вона задовга, вкоротіть її — зав’яжіть вузол або обріжте зайве.

HIIT (високоінтенсивні інтервальні тренування)

Спалені калорії: високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) дозволяють спалити близько 600–1000 калорій за годину — залежно від того, наскільки інтенсивно ви працюєте, зазначає фахівець.

Такі тренування поєднують періоди високої інтенсивності з етапами відновлення, залучаючи як аеробну, так й анаеробну системи організму. Вони економлять час, розвивають м’язову витривалість і прискорюють метаболізм навіть після завершення заняття.

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Більшість програм HIIT розраховані на людей, які вже мають певну фізичну підготовку: вони можуть включати такі вправи, як застрибування на тумбу, удари медболом (гімнастичним м’ячем) об підлогу або роботу з бойовими канатами.

Якщо ви початківець, ви також можете виконувати високоінтенсивні інтервальні тренування. Просто підберіть вправи, які відповідають вашому рівню фізичної підготовки — наприклад, присідання з власною вагою, віджимання від стіни, випади та планку, — і виконуйте їх у швидкому темпі та з високою інтенсивністю.

Плавання

Спалені калорії: за словами персонального тренера, плавання дозволяє спалити близько 700–900 калорій за годину та задіює майже всі групи м’язів, особливо м’язи спини, плечей і корпуса (м’язи «кора»).

Крім того, це щадне навантаження для суглобів. Плавання покращує здоров’я серцево-судинної системи та розвиває силу без ударного навантаження.

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Незалежно від того, як саме ви плаваєте — долаєте дистанції, займаєтеся аквааеробікою чи використовуєте дошку для плавання, — це сприяє загальному покращенню самопочуття і допомагає зняти стрес. Експерти стверджують, що навіть 30 хвилин занять на тиждень можуть допомогти запобігти серцевим захворюванням, інсульту та діабету 2 типу.

Веслування

Спалені калорії: як стверджує консультант, веслування дозволяє спалити 600–900 калорій за годину.

Це вправа для всього тіла, яка опрацьовує ноги, спину, руки та м’язи корпуса. Вона розвиває силу й витривалість, а також забезпечує потужне кардіонавантаження.

Зазвичай веслуванням займаються на спеціальному тренажері. Сам гребок складається з чотирьох фаз: захоплення, тяга, завершення і повернення у вихідне положення. Якщо навчитися поєднувати ці фази в один плавний рух, можна ефективно пропрацювати квадрицепси, м’язи задньої поверхні стегна, сідниці, плечі, верхню частину спини, руки та м’язи корпуса.

Кікбоксинг або кардіотренування з елементами єдиноборств

Спалені калорії: кікбоксинг, за словами Шихана, дозволяє спалити 700–900 калорій за годину.

Такі тренування розвивають силу, спритність і координацію, одночасно зміцнюючи м’язи рук, ніг і корпуса. Це поєднання кардіонавантаження і силової роботи над м’язами, крім того, це чудовий спосіб позбутися стресу. Такі вибухові комбінації, які поєднують роботу ніг, обертання корпуса та удари руками, допомагають спалювати калорії, стверджує Меган Конг, сертифікована персональна тренерка.

Берпі

Спалені калорії: як стверджує Роб Моал, тренера з фізичної підготовки, виконання берпі дозволяє спалити близько 700–1000 калорій за годину.

Берпі — це складна вправа, але саме тому вона така ефективна. Ви виконуєте присідання, стаєте у планку, робите віджимання і стрибки — і все це в безперервному темпі, що швидко підвищує частоту серцевих скорочень.

Щоб виконати берпі, почніть із положення планки. Стрибком підтягніть ноги вперед у глибоке присідання, а потім різко вистрибніть угору, піднявши руки над головою. Після цього поверніться у вихідне положення на підлозі, відкинувши ноги назад.

Кругові тренування з багатосуглобовими вправами

Спалені калорії: за словами сертифікованої тренерки Конг, виконання багатосуглобових вправ (як-от станова тяга, жим штанги над головою і тяга ваги до тулуба) у форматі кругового тренування з мінімальним відпочинком дозволяє спалити близько 600–800 калорій за годину.

Під час інтенсивніших тренувань зазвичай спалюється більше калорій, оскільки комплексні вправи з залученням усього тіла потребують значно більше енергії.

Такі вправи підвищують частоту серцевих скорочень сильніше, ніж кардіонавантаження у рівномірному темпі. Крім того, ви отримуєте додаткову користь: під час тренування м’язові тканини зазнають мікропошкоджень, що згодом сприяє спалюванню калорій навіть у стані спокою.

Як приклад багатосуглобових вправ Майк Пуар’є, сертифікований спеціаліст із силової та кондиційної підготовки, пропонує виконати три підходи по 12 присідань із гантелями або штангою, роблячи перерви на відпочинок тривалістю від 60 до 90 секунд.

Махи гирею

Спалені калорії: виконання махів гирею в інтенсивному темпі, як стверджує тренер Моал, дозволяє спалити приблизно 800–1200 калорій за годину.

Махи задіюють сідниці, задню поверхню стегна та м’язи кора, а також навантажують плечі й розвивають силу хвата. Це вибухова вправа, яка розвиває потужність. Вона поєднує в собі елементи кардіо- й силового тренування.

Головне — стежте за тим, щоб під час руху навантаження припадало на ноги та стегна, а не лише плечі.

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