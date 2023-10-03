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Пружні сідниці та гарний прес за 12 хвилин: ефективні вправи від Аніти Луценко

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
375
Час на прочитання
1 хв
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Пружні сідниці та гарний прес за 12 хвилин: ефективні вправи від Аніти Луценко

Фото: Credits

Фітнестренерка Аніта Луценко на своєму Youtube-каналі ділиться дуже користини вправами, які легко можна виконувати вдома.

В цьому відео Аніта показала вправи, які можна виконувати через день. Це вправи на сідниці, прес та трицепс. Для виконання комплексу вам не знадобиться якесь додаткове обладнання. Достатньо просто мали вдома диван і килимок для фітнесу. Та навіть і без нього можна обійтися.

Вправи потрібно робити по два підходи з перервою на невеликий відпочинок. Аніта обіцяє, що приблизно за два тижні регулярних тренувань ви відчуєте, що виконувати кожну з них стає все легше.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко показала ефективні вправи для внутрішньої поверхні стегна.

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Дата публікації
Перегляди
375
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