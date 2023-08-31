Розминка за 4 хвилини: Аніта Луценко показала, як ефективно підготуватися до тренування

Фітнестренерка Аніта Луценко веде дуже корисний канал на YouTube про спорт та здоровий спосіб життя. А її короткі ролики допомагають багатьом жінкам та дівчатам займатися спортом, навіть не виходячи з дому.

Перед повноцінним тренуванням, не важливо, де саме ви тренуєтеся в спортзалі, на вулиці або вдома, дуже важливо правильно розминатися. Це необхідно робити для того, щоб підготувати своє тіло до навантажень і уникнути травм у процесі основного тренування.

Аніта Луценко показала, як за чотири хвилини можна розім'ятися і "включити" своє тіло в робочий ритм. До речі, така розминка буде корисною та ефективною навіть сама по собі, якщо ви не плануєте після неї виконувати інші вправи.

Нагадаємо, раніше Аніта показувала 4 вправи зі скакалкою, які допоможуть вам швидко схуднути.

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