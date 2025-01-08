Що буде з організмом, якщо стрибати зі скакалкою 2 тижні щодня: журналістка поділилася досвідом

Стрибки зі скакалкою — це класичне домашнє тренування, але наскільки воно дійсно корисне та які переваги для здоров'я має?

Скіпінг — стрибки зі скакалкою — це одна з найкращих кардіовправ для новачків, які бажають покращити фізичну форму, здоров'я кісток і психічний добробут.

Очікується, що стрибки зі скакалкою стануть тенденцією в домашньому фітнесі 2025 року. Журналістка Сьюзан Гріффін вирішила перевірити на собі ефективність стрибків і поділилася своїми спостереженнями з Woman&Home. Ось які переваги цієї вправи вона назвала.

Тренування всього тіла

Насамперед якщо у вас мало часу, то кардіовправи, як-от скіпінг, принесуть максимальну користь за мінімальний час. Це чудовий спосіб додати трохи руху, який не надто напружує і корисний у багатьох розуміннях, включно з покращенням здоров'я серцево-судинної системи, каже Гері Локвуд, сертифікований персональний тренер. Це також чудовий м'язовий тонік, який задіює кілька груп м'язів, але особливо руки, ноги та корпус.

Оскільки стрибки задіюють так багато м'язів тіла і підвищують частоту серцевих скорочень, вони вважаються хорошим тренуванням, якщо ви хочете схуднути. Це дуже ефективна вправа для спалювання калорій, що допомагає скинути вагу та спалювати жир, погоджується Сара Кампус, сертифікована спеціалістка з фізіотерапії та жіночого здоров'я. Наприклад, всього 10 хвилин стрибків можуть спалити стільки ж калорій, скільки 30 хвилин бігу підтюпцем.

Немає сумнівів, що стрибки забезпечують тренування від голови до ніг — від того, як ви тримаєте голову (в ідеалі дивлячись вперед, як би не було привабливо дивитися на свої ноги), до фізичного відриву ніг від землі. Не дивно, що ви можете спітніти вже після десяти стрибків, коли вперше почнете це робити.

За два тижні журналістка виявила, наскільки змінилася на краще. До кінця другого тижня вона вже могла зробити понад 80 стрибків без упину.

Користь для кісток

Однією з основних проблем, з якою стикаються жінки, є втрата щільності кісток у старшому віці, що призводить до проблем із рівновагою, можливих переломів і підвищення ризику остеопорозу. Під час менопаузи ми втрачаємо захисні властивості естрогену для наших кісток, суглобів і м'язової тканини. Остеопороз впливає на щільність кісткової маси та підвищує ризик переломів.

Щоб уникнути цього, потрібно робити багато ударних вправ. Олівія Хоутон, аналітикиня з краси та здоров'я, вказує на дослідження, в якому було встановлено, що стрибки на скакалці є безпечним та економним за часом методом покращення щільності кісток у людей у пременопаузі віком від 18 до 65 років. Дослідження також показало, що збільшення інтенсивності тренувань посилює ефект. Людям у постменопаузі стрибки можуть допомогти пом'якшити наслідки дефіциту естрогену, щоб захиститися від втрати кісткової маси настільки, що Королівське товариство остеопорозу рекомендує 50 стрибків на день для більшості людей.

Звісно, цю перевагу не можна побачити в короткостроковій перспективі, але здоров'я кісток — причина, через яку потрібно намагатися включати силові тренування принаймні двічі на тиждень.

Користь для мозку

Хвороба Альцгеймера непропорційно частіше вражає жінок, як і остеопороз. На жінок припадають майже дві третини діагнозів хвороби Альцгеймера. Гарна новина полягає в тому, що звичка до вправ для розуму та тіла, як-от стрибки, може мати значення. Так само, як вправи корисні для наших кісток, вони корисні і для нашої сірої речовини.

Вправи, які допомагають нарощувати кістки, вивільняють гормон остеокальцин, який посилює зв'язок з гіпокампом, зоною мозку, пов'язаною з пам'яттю, говорить Хоутон, посилаючись на дослідження.

Підвищення рівня остеокальцину вважається покращенням когнітивної функції та чинить захисну дію на вікове зниження когнітивних здібностей. Хоча необхідні подальші дослідження, остеокальцин сприймається як потенційний терапевтичний варіант для хвороби Альцгеймера, стверджує вона.

Також стрибки рекомендуються тим, хто хоче покращити свою координацію і рівновагу, оскільки це може допомогти покращити рухові навички завдяки синхронізації рухів рук, очей і ніг, каже Локвуд.

Це зручно

Існують практичні переваги щоденних стрибків, а також фізичні. Скакалка — це портативне обладнання, яке можна купити відносно недорого і можна використовувати практично будь-де як один із простих способів займатися спортом вдома.

Протягом двотижневого пробного періоду Сьюзан Гріффін використовувала скакалку у вітальні невеликого будинку, на компактному задньому дворі, в саду свого друга і мандрувала з нею, коли відвідувала родину. На відміну від інших домашніх тренажерів, це можливо.

Стрибки зі скакалкою можуть покращити настрій

Як і в разі з будь-якою діяльністю, щоб побачити результати, вам потрібно бути послідовними, і для цього вам дійсно треба отримувати задоволення від того, що ви робите.

Стрибки зі скакалкою вивільняють ендорфіни, які можуть покращити настрій та зменшити занепокоєння і стрес, каже Локвуд.

Журналістка стрибала через скакалку в різний час дня і виявила, що це допомагає їй почуватися мотивованішою, підвищуючи настрій темного ранку і борючись із денним спадом. Дослідження ж виявили зниження рівня тривожності та темпів депресії у тих, хто стрибає регулярно.

Як часто потрібно стрибати

За відправну точку прагніть до двох-трьох сеансів стрибків на тиждень, пропонує Локвуд, із загальним часом стрибків від п'яти до десяти хвилин. Хорошим поділом будуть короткі інтервали від 30 до 60 секунд із короткими перервами на відпочинок між ними. Через кілька тижнів поступово збільшуйте тривалість у міру покращення вашої витривалості, поки не дійдете до 15-20 хвилин.

Водночас якщо ви починаєте з нуля, вам варто просто прагнути трохи більшого, ніж те, що ви можете зробити просто зараз. Якщо ви почуваєтеся трохи невпевненими, можливо, почніть з марширування на місці, потім з підстрибування на місці, потім зі стрибків на місці, і коли відчуєте достатньо впевненості, зможете додати скакалку, рекомендує Кампус.

Щодо техніки, тримайте лікті близько до тіла, використовуйте зап'ястя, а не руки, щоб обертати скакалку. Стрибайте досстатньо високо, щоб не торкатися скакалки, і м'яко приземляйтеся на подушечки стоп, щоб зменшити вплив на суглоби.

Поширені помилки, коли ви починаєте, — це відведення ніг назад і погляд униз, тому дивіться вгору.

Коли буде помітно результат

Всі мають різний рівень фізичної підготовки, тому на це запитання складно відповісти, каже Локвуд. Якщо ви стрибатимете регулярно, зазвичай протягом двох-чотирьох тижнів ви повинні очікувати покращення координації та рівноваги, вищого рівня енергії й витривалості. Ви також можете почати помічати втрату ваги. Однак організму потрібен деякий час, щоб пристосуватися. В довгостроковій перспективі будуть помітні зміни в рельєфі м'язів, покращиться здоров'я серцево-судинної системи і, звісно, підвищиться ясність розуму.

Як вибрати скакалку

Вибір правильної скакалки важливий для зручності та простоти використання з метою ефективного тренування, каже Кампус. Швидкісні скакалки хороші для новачків, оскільки вони легкі та гладкі, але скакалки з намистинами трохи важчі, що забезпечує більший контроль. Ви також можете придбати скакалки з регульованою довжиною і зручними ручками.

Також можна придбати і скакалки для збільшення навантаження, а ще обтяжений жилет, щоб зробити стрибки складнішими, хоча для новачків це не рекомендується.

Кому стрибки протипоказані

Якщо у вас серйозні проблеми з суглобами або артрит, варто проконсультуватися з лікарем перед заняттям. Якщо у вас є історія стресових переломів або захворювання серця, яке обмежує вправи, краще вибрати інший вид фізичної активності, каже Локвуд.

Надзвичайно важливо перед початком тренувань проконсультуватися з лікарем.

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