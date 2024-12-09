Що станеться з організмом, якщо робити 50 присідань на день: журналістка поділилася досвідом

Присідання є важливою частиною силових тренувань. Під час присідань задіяна більшість м'язів нижньої частини тіла, що робить їх однією з кращих вправ для зміцнення м'язів. 50 присідань на день — це не мало, але цілком здійсненно.

Не у всіх є час ходити до спортзалу чи займатися вдома з обтяженнями, тому авторка статей про здоров'я Кет Сторр вирішила виконувати по 50 присідань на день у своєму звичайному житті та подивитися, як ці вправи змінять її життя.

Кет розповіла Woman&Home про свій досвід регулярних присідань протягом двох тижнів та перерахувала переваги цього виду вправ.

Збільшення сили ніг

Першого дня журналістка вирішила робити присідання вранці, щоб встигнути зробити їх до того, як розпочнеться день. Перші 10 присідань пройшли нормально, але підтримувати темп, щоби дійти до 50, було складно. Кет розповіла? що її коліна клацали, що було неприємно, а сідниці горіли. Також журналістка не знала, що робити із руками.

Проте вже до кінця першого тижня 50 присідань легко вписалися у повсякденну рутину. З'явилося відчуття того, що нижня частина тіла стала сильнішою, і до кінця двох тижнів все стало більш пружним та підтягнутим.

При правильному виконанні присідання задіяні майже всі основні групи м'язів — ноги, стегна, сідниці, корпус і навіть спина. Присідання добре підходять для спалювання калорій, профілактики травм, зміцнення корпусу і нарощування рельєфу м'язів у всіх необхідних місцях, стверджує інструктор з пілатес Кеті Джеймс.

Кет зауважила, що її попа стала більш округлою та підтягнутою, а внутрішня та зовнішня поверхня стегон також стали сильнішими.

Зміцнення кісток та суглобів

Присідання зміцнюють кістки, суглоби та м'язову силу. Це важливо, коли жінки проходять через пременопаузу та менопаузу, каже Джеймс, оскільки в цей час ми втрачаємо захисну дію естрогену. Крім того, присідання можуть допомогти знизити ризик остеопорозу, зміцнюючи м'язи та зв'язки навколо колін, зазначає вона.

Кет виявила, що зміна типів присідань, які вона робила, допомогло в цьому. Наприклад, вона замінила свої звичайні присідання на присідання сумо, коли ви ставите ноги трохи ширше ніж на ширину стегон. Вона почала присідати нижче, ближче до підлоги в цій позі і відчувала, що вона допомагає гнучкості стегон, що важливо, тому що стегна стають дуже напруженими, якщо багато сидіти.

Збільшення сили корпусу

Журналістка також відзначила покращення у силі кора. Вона почала намагатися піднімати руки до вух під час присідань — становище, схоже на "позу стільця" (уткатасана) у йозі.

Це змусило більше задіяти м'язи живота, зберігати рівну спину і сідати глибше у присіді. Це також уповільнило швидкість присідань, що зробило кожен рух ефективнішим.

Поліпшення сили корпусу покращує поставу та рівновагу, зберігаючи стегна, хребет та плечі рівними. Це також один із найпростіших способів полегшити біль у попереку.

Можна присідати у будь-який час

Через кілька днів Кет змінила свою ранкову програму присідань і почала робити їх увечері. Вона більше зосередилася на своїй формі та сповільнилася.

Найпрекрасніше у виконанні 50 присідань на день, за її словами, полягає в тому, що вам не потрібно робити їх усі за один раз. Наприклад, якщо робити 10 за раз, ви не занадто потітимете або задихатиметеся, тому ви можете робити їх, де б ви не знаходилися — вдома, в офісі, в очікуванні поїзда, в туалеті, де завгодно.

Можна присідати щодня

Крім людей з травмами і проблемами з рухливістю, присідання може робити майже кожен. Це одна з найпростіших силових вправ, і вам не потрібно ніякого обладнання, тому ви можете робити їх, незалежно від того, чи займаєтесь ви вже багато років, чи тільки починаєте займатися з обтяженнями.

Кет залучила до тренувань свого чоловіка і вони по черзі присідали і вважали вголос разом, що може здатися дивним для деяких, але це справді допомогло мотивувати один одного. Журналістка також слідувала інструкціям Кеті Джеймс, яка сказала уявити, що ви намагаєтеся сісти на стілець далеко позаду вас, і переконатися, що ви трохи відкидаюсь назад на п'яти. Це допомогло з клацанням колін.

Повільно і поперемінно з чоловіком було легше, але сідничні та квадрицепси все ще горіли до кінця, особливо в перший тиждень, розповідає Кет.

Присідання продовжують життя

Існує безліч тестів на старіння від тестів для визначення вашого фітнес-віку до вашого метаболічного віку. Однак дослідження показують, що просто здатність сидіти та вставати з підлоги без опори на руки є ознакою більш довгого життя.

Дослідження показало, що найкраща м'язово-скелетна підготовка, що оцінюється зі вставання з підлоги в положення стоячи, була хорошим засобом прогнозування смертності серед людей віком від 51 до 80 років.

Зважаючи на це і знаючи, що можна розподілити свої вправи протягом дня, Кет стверджує, що має намір продовжувати.

Як правильно робити присідання

Встаньте, розставивши ноги на ширину стегон, шкарпетки трохи розгорніть.

Начебто ви намагаєтеся сісти на стілець позаду себе, витягніть коліна вперед над шкарпетками та «сядьте». Спробуйте «сісти» паралельно до нижньої точки присіду, яка знаходиться на одній лінії з колінами, але не натискайте, якщо вам це незручно. Просто опустіться якомога нижче.

Використовуючи силу п'ят ніг, підніміться стоячи.

Ви можете тримати руки опущеними з боків, зчепленими перед собою або піднятими над головою — як вам буде зручніше.

Не повертайте коліна всередину, коли опускаєтесь, оскільки це може навантажувати суглоби. Натомість тримайте коліна на одній лінії зі шкарпетками і задійте корпус, щоб не округляти спину. Занадто глибоке присідання може чинити надмірний тиск на хребет, тому, якщо ви відчуваєте дискомфорт, спробуйте натомість часткове присідання, каже Джеймс. І пам'ятайте, що дихання – це ключ. Вдихайте, коли опускаєтесь, і видихайте, коли встаєте.

Джеймс також любить урізноманітнити свої заняття, використовуючи еспандери, гантелі та м'ячі для пілатес при виконанні присідань. Це дасть вам більше печіння в квадрицепс і сідницях. Це також може допомогти опрацювати ваші руки та плечі одночасно.

Корисні поради

Розподіліть їх: немає причин, через які вам потрібно робити 50 присідань відразу. Ви можете розподілити свої присідання протягом дня. Наприклад, десять, поки чекаєте, коли закипить чайник, десять після того, як сходите в туалет, десять перед тим, як піднятися сходами, десять під час перегляду телевізора і десять під час чищення зубів.

немає причин, через які вам потрібно робити 50 присідань відразу. Ви можете розподілити свої присідання протягом дня. Наприклад, десять, поки чекаєте, коли закипить чайник, десять після того, як сходите в туалет, десять перед тим, як піднятися сходами, десять під час перегляду телевізора і десять під час чищення зубів. Виконуйте різні види присідань: коли увійдете в ритм, і відчуєте, що робити 50 звичайних присідань стало легше, спробуйте інші види, наприклад, присідання з реверансом — поперемінно по 10 на кожну ногу.

коли увійдете в ритм, і відчуєте, що робити 50 звичайних присідань стало легше, спробуйте інші види, наприклад, присідання з реверансом — поперемінно по 10 на кожну ногу. Не забувайте розтягуватися: це особливо важливо, якщо ви робите 50 присідань за раз, хоча щоденна розтяжка допоможе вам сідати нижче присіді незалежно від того, коли ви їх робите. Розтягуйте квадрицепси (стегна), підколінні сухожилля, сідниці та поперек.

це особливо важливо, якщо ви робите 50 присідань за раз, хоча щоденна розтяжка допоможе вам сідати нижче присіді незалежно від того, коли ви їх робите. Розтягуйте квадрицепси (стегна), підколінні сухожилля, сідниці та поперек. Додайте вагу: ви можете вирішити, що присідання із власною вагою недостатньо складні. Щоб зробити їх складніше, можете тримати гантелі в кожній руці з боків для додаткової ваги під час звичайних присідань. Ви також можете використовувати гирю.

ви можете вирішити, що присідання із власною вагою недостатньо складні. Щоб зробити їх складніше, можете тримати гантелі в кожній руці з боків для додаткової ваги під час звичайних присідань. Ви також можете використовувати гирю. Включайте присідання в інші тренування: присідання відмінно підходять для зміцнення м'язів, необхідних для інших видів спорту, таких як біг або їзда на велосипеді.

Як і у разі будь-яких вправ, перед тим, як приступити до регулярних тренувань, проконсультуйтеся з фізіотерапевтом або тренером, особливо, якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям або проблеми з рухливістю. Присідання чинять тиск на колінні суглоби, тому, як згадувалося вище, ваше положення має бути правильним.

Почніть із присідань із власною вагою або з використанням підтримки (наприклад, біля стіни або з використанням стільця) – це допоможе безпечно наростити силу. Якщо біль у коліні чи спині зберігається, розгляньте можливість зміни глибини присідань або проконсультуйтеся з персональним тренером для отримання рекомендацій.

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