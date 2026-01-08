Що одягнути для бігу в холод: 5-крокове рішення для теплих ніг, тіла та стоп

Дівчина біжить по снігу / © Credits

Реклама

Насправді, взування ваших найкращих кросівок для бігу та тренування взимку можуть бути корисними як для вашої фізичної форми, так і для вашої імунної системи.

Щоб отримати максимальну віддачу від тренування, важливо одягатися шарами з правильною комбінацією одягу та переконатися, що ваше тіло належним чином захищене від негоди.

Що треба вдягати, розповідає Woman&Home.

Реклама

Сара Кампус, особиста тренерка, фахівчиня з жіночого фітнесу та бігунка, каже, що зимові тренування корисні, оскільки ваше тіло має працювати більше, щоб зігрітися, і, створюючи це додаткове навантаження на себе, ви, зі свого боку, спалюєте більше калорій. Вона каже, що тренування в морозні умови також можуть допомогти нам розвинути ментальну силу, довівши собі, що ви можете тренуватися в найгірших умовах, що означає, що інші виклики незабаром стануть більш досяжними.

Носіння правильної кількості шарів одягу, рукавичок, шапки турбота про тепло ніг, означає, що ви зможете продовжувати бігати, незалежно від того, наскільки низько падає стовпчик ртуті.

Шари

Носіння шарів одягу є ключем до можливості продовжувати бігати в холодну та вологу погоду. Якщо ви досить швидко нагріваєтеся під час бігу, можливо, вам варто вибрати топи, які можна легко зав’язати навколо талії або згорнути та покласти в рюкзак чи жилет для бігу.

Ваш перший шар має бути базовим із довгими рукавами, виготовленим з тканини, що відводить піт, такої як поліестер або мериносова вовна. Вони швидко сохнуть і виводять вологу зі шкіри. Уникайте бавовни, оскільки вона поглинає та утримує вологу, що може зробити вас холоднішими. Цей перший шар повинен щільно прилягати до вашого спортивного бюстгальтера, оскільки зверху у вас буде щонайменше два шари.

Реклама

Далі йде шар ізоляції. Він створений для того, щоб створити буфер від холодного повітря та зігріти вас, так, щоб не перегріти. Це може бути легкий флісовий чи мериносовий, або технічний топ з іншої тканини, що відводить вологу. Дуже зручними є топи з петлями для великих пальців, щоб закрити руки, та напівзастібками-блискавками, оскільки температура тіла сильно змінюється під час бігу.

Останній шар — це зовнішній шар, який захищає від вітру та дощу. Виберіть куртку, яка є вітро- та дощозахисною. Хоча вона має бути ефективною проти негоди, вона також повинна бути повітропроникною, якщо ви бігаєте. Такі елементи, як вентиляційні отвори під пахвами, сітчасті панелі, капюшони та світловідбивні смужки для тренувань у темряві, можуть допомогти в цьому та зробити ваші тренування комфортнішими.

Головний убір

Ми знаємо, що втрачаємо багато тепла з голови, тому шапка або пов’язка на голову дуже важливі під час бігу взимку. Знову ж таки, якщо ви схильні до перегріву, то пов’язка на голову, яка закриває лише лоб і вуха, може бути більш підхожою, але існує безліч варіантів шапок або пов’язок на голову.

Ваш головний убір має бути виготовлений з подібних матеріалів, що відводять вологу, до ваших інших шарів одягу. Оберіть меринос, поліестер, нейлон або їхню комбінацію, оскільки вони легкі, відводять піт і вологу погоду, а також щільно прилягають до голови та не затримують тепло.

Реклама

Легінси

Ви можете побачити бігунів у вашому місцевому парку, які бігають у бігових шортах, але очевидним ключем до того, щоб залишатися в теплі та уникнути розтягнення м’язів або травм, є пара найкращих спортивних легінсів, розроблених для холодніших температур.

Багато брендів пропонують спеціальні бігові легінси з тонким флісовим шаром, які забезпечують миттєве тепло та кращу ізоляцію для тренувань на свіжому повітрі, коли температура падає.

Краще придбати такі легінси. Хоча вони будуть дорожчими за звичайні спортивні, вони є гідною інвестицією та єдиною частиною вашого зимового тренувального одягу, яку ви не можете замінити на щось, що ви також носите на вулиці.

Рукавички

Наші руки можуть дуже страждати під час тренувань у холодну погоду, що призводить до розтріскування та сухості шкіри, а також холодних пальців під час руху, що робить рукавички ключовим аксесуаром. Знову ж таки, їх можна легко покласти в сумку або кишеню після розігріву. Холодні руки можуть зіпсувати біг та задоволення від нього.

Реклама

Тип рукавичок, які ви оберете, залежатиме від температури, але на ринку представлений величезний вибір, від товстих ізольованих рукавичок до легших версій.

Вони повинні бути виготовлені з тих самих рекомендованих матеріалів: мериноса, поліестеру або нейлону, оскільки вони надають пріоритет терморегуляції, але мають щільне прилягання, що дозволяє вільно рухати пальцями. Якщо йде сніг, і ви не хочете відмовлятися від тренувань на день, подумайте про вкладки в рукавички для додаткового тепла.

Взуття

Щасливі ноги — це щасливий бігун. Переконайтеся, що ви носите ізольовані шкарпетки з м’якої тканини. Знову ж таки, уникайте бавовни та обирайте такі матеріали, як меринос, поліестер або нейлон. Вони збережуть ваші ноги в теплі та сухості, що важливо для здоров’я та комфорту ніг.

Насправді немає потреби купувати нові кросівки для тренувань у холодну погоду, але якщо ви шукаєте нову пару, обирайте взуття з хорошим зчепленням на будь-яких крижаних поверхнях та Gore-Tex або з утепленим верхом для додаткового захисту.

Реклама

Чи корисно бігати в холодну погоду

Біг взимку цілком безпечний, якщо ви тепло одягнені та не збираєтеся ковзати на обледенілих тротуарах. Дослідження показали, що регулярні фізичні вправи в холодну погоду можуть зменшити ризик захворіти на грип взимку, оскільки тренування в холодну погоду зміцнюють вашу імунну систему. Якщо ви належним чином одягнені, висушитеся після тренувань і належним чином зарядитеся енергією, все буде добре.

Є також докази того, що фізичні вправи взимку можуть допомогти підтримувати рівень вітаміну D без добавок у похмурі місяці року.

Або ж, щоб уникнути холоду, замініть свій звичайний біг тренуванням на біговій доріжці, на біговому майданчику або в тренажерному залі.