Що потрібно робити, щоб мати красиві рельєфні руки та спину: тренування для верхньої частини тіла

Жінка з гантелями / © Credits

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Хоча зовнішній вигляд сильних рук зараз у моді, силові тренування — це більше, ніж просто зовнішній вигляд — від підняття сумок із закупами до зняття речей з голови вони допомагають з функціональними рухами та можуть полегшити повсякденне життя навіть у 80-90 років.

Woman&Home пропонує тренування від Мелісси Ліч, інструкторки з йоги та тренерки з силової та кондиційної підготовки, яке працює на озвиток сили рук та виходить далеко за рамки естетичних міркувань.

Ось ці пʼять вправ.

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Кола руками

Ця коротка розминка готує плечові суглоби до більш інтенсивного руху.

Ось як робити кола руками:

Станьте, ноги на ширині стегон, і витягніть руки прямо в сторони, на висоті плечей. Робіть невеликі кола вперед протягом 20-30 секунд, потім змініть напрямок.

Жим на плечі

Це складний рух, що задіює більшість верхніх м’язів передньої частини тіла, але особливо м’язи спереду, з боків та задньої частини плеча.

Тримайте ребра втягнутими, а корпус задіяним, щоб робота залишалася в плечах, а не в попереку.

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Ось як це зробити:

Зігніть гирі до плечей, потім тисніть на них над головою, доки ваші руки повністю не випрямляться, не згинаючи лікті. Опустіть гирі назад на плече, а потім у вихідне положення. Повторіть 10-15 разів.

Згинання біцепса

Згинання рук на біцепс — це улюблена вправа для верхньої частини тіла не просто так. Вона зосереджена на м’язах передньої частини руки, які використовуються під час більшості рухів підйому.

Ось як це зробити:

Стійте на ширині стегон з гантеллю в кожній руці. Тримайте гантелі прямою рукою з обох боків стегон. Тримаючи лікті, на талії, підтягніть гантелі до плеча. Повільно опустіть її донизу. Повторіть 12-15 разів з обох боків або виконайте рух обома руками одночасно.

Тяга однією рукою вниз

Тяга традиційно виконується в тренажерному залі з тросом та однією ручкою, але ви також можете робити це вдома як частину тренування з еспандером. Закріпіть еспандер між дверима та дверною коробкою у вашому будинку.

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Опір має виходити від залучення м’язів, а не від імпульсу, тому зосередьтеся на своїй техніці та стисканні м’язів з боків спини з кожним повторенням.

Ось як це зробити:

Стійте прямо, руки витягнуті над головою, долонями вперед. Потягніть один лікоть вниз до ребер, стискаючи лопатки разом. Повільно витягніть руки над головою та повторіть протилежною рукою. Повторіть 12-15 разів.

Кермо

Вправа «кермо» в основному опрацює плечі — саме тут ви її по-справжньому відчуєте. Однак вона також покращує м’язову витривалість рук, змушуючи їх залишатися статичними. Вона також чудово підійде для домашнього тренування з пілатесу, оскільки зосереджена на контролі та стабільності корпусу.

Ось як це робити:

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Візьміть легку гантель обома руками або зчепіть руки разом і витягніть руки перед тілом. Повільно обертайте руки з боку в бік, ніби повертаєте кермо. Виконайте 15-20 обертів у кожному напрямку.

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