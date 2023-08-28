Схуднути за місяць: 4 вправи зі скакалкою, які рекомендує Аніта Луценко

Фітнестренерка показала чотири ефективні вправи, які можна робити, де б ви не знаходилися і витрачати на це не дуже багато часу.

Аніта запевняє, що вправи зі скакалкою тренують у жінках витривалість, допомагають схуднути і навіть досягти гарного м'язового контуру тіла.

А ще не секрет, що стрибки на скакалці дуже добре спалюють калорії. Це інтенсивне тренування, але важливо правильно підібрати розмір скакалки та виконувати правильні вправи. Аніта у своєму відео показує, як це робити.

Для тренування вам знадобиться скакалка, вода та програма Timer, в якій можна встановлювати будь-які проміжки часу під свої потреби.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко розповідала, чому не можна схуднути лише займаючись спортом.

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