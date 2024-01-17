Силове тренування вдома для початківців: 5 вправ для всього тіла

Силові тренування вдома — чудова ідея для тих, хто хоче зберегти тонус м'язів, покращити гнучкість та підтримати хорошу фізичну форму. Це може бути швидко, зручно, економічно, і для початку вам навіть не знадобляться будь-які гирі.

Силові тренування можуть запропонувати жінкам, і правильний режим тренувань вдома може бути найкращим варіантом для багатьох людей. Персональні тренери та вчені в галузі спорту розповіли журналу Woman&home про вправи, які вони рекомендують новачкам, про те, як їх виконувати, і як досягти прогресу.

Вправи з власною вагою, такі як присідання, планка та випади, задіють одночасно кілька груп м'язів, розвиваючи загальну силу та координацію, каже тренерка Рода Кемерон. Ці вправи також можуть зменшити навантаження на суглоби в порівнянні з тренуваннями з вільними вагами, тим самим знижуючи ризик травм. Вони також можуть допомогти з балансом та рухливістю.

Присідання

Силове тренування будинку для початківців / Фото: Credits

Найкраще почати з присідань із власною вагою, склавши руки разом перед собою або відвівши їх убік, щоб зберегти рівновагу під час руху. Щойно ви освоїте їх, каже Кемерон, ви зможете почати експериментувати з різними варіантами і можливо також тримати в руках гантелі для додаткового опору.

Як робити присідання:

Почніть з того, що станьте, поставивши ноги на ширині плечей, носки ніг дивляться прямо вперед або розгорнуті. Покладіть руки на стегна.

Тримаючи спину прямо і голову вгору, плавно зігніть ноги в колінах і повільно опустіться в положення сидячи (начебто збираєтеся сісти на стілець), перенісши вагу тіла на п'яти і стежачи за тим, щоб коліна не виходили за носки стоп.

Якщо можливо, утримуйте це положення протягом 1–2 секунд, перш ніж повернутися до початкового положення.

Почніть із 10 повторень і доведіть їх до 20 і більше.

Присідання, поряд із випадами, спліт-присіданнями, поштовхами стегнами та всіма типами станової тяги є прикладом складного руху. Це вправи, які одночасно впливають на різні групи м'язів, пояснює Стів Чемберс, сертифікований особистий тренер. Це робить їх ідеальним доповненням до різних програм, включаючи силові тренування для схуднення та складніші, структуровані тренування.

Модифіковані відтискання

Силове тренування будинку для початківців / Фото: Credits

Відтискання — одне з найкращих тренувань на килимку для йоги, оскільки вони зміцнюють трицепси та грудні м'язи, а також чудово підходять для зміцнення та стійкості корпусу, — каже Кемерон. Але, незважаючи на зовнішній вигляд, відтискання — оманливо складні, тому, якщо хочете, почніть із модифікованих віджимань.

Це передбачає, що коліна стоять на підлозі, а руки перебувають у дещо іншому положенні, ніж за традиційного віджимання. Щоб зробити вправу простіше або складніше, пограйте з положенням рук: що далі руки одна від одної, то легший рух.

Як виконувати модифіковане відтискання:

Станьте навкарачки, руки прямо під плечима, а коліна прямо під стегнами. Ваш погляд повинен бути зосереджений на підлозі, а руки розставлені трохи ширше за плечі.

Тримайте м'язи живота напруженими протягом усієї вправи для правильної форми і стежте за тим, щоб ваша спина не була ні вигнутою, ні заокругленою.

Щоб виконати відтискання, повільно зігніть лікті в боки, опускаючи груди доти, поки підборіддя не торкнеться підлоги, потім повільно відштовхніться назад, щоб повернутися у вихідне положення, стежачи за тим, щоб ваша спина була прямою.

Щойно ви освоїте рух, постарайтеся виконати три підходи по 10 повторень із передбачуваним рівнем складності сім із десяти.

Бічні підняття

Силове тренування будинку для початківців / Фото: Credits

За силових тренувань вдома для початківців опрацьовувати верхню частину тіла так само важливо, як нижню. Бічні підйоми рук можуть допомогти вам наростити м'язи [навколо плечей, біцепсів та трицепсів], а також збільшити рухливість та діапазон рухів плечей.

Це ще одна ефективна вправа з власною вагою, але якщо ви хочете ускладнити її, ви можете тримати в кожній руці по парі легких гантелей, що регулюються. Виберіть легкі ваги, з якими ви зможете виконати 10 повторень.

Як виконувати бічне підняття:

Станьте, ноги на ширині плечей, коліна м'які, руки звисають з обох боків, лікті злегка зігнуті, долоні звернені до стегон.

Ведучи злегка зігнутими ліктями, підніміть руки в боки, роблячи паузу, коли досягнете висоти плечей.

Повільно опустіться назад у вихідне положення.

Переконайтеся, що рух повільний і контрольований, тобто підйом та опускання, а не розгойдування.

Підніміть обидві руки разом або по одній, залежно від того, що ви відчуваєте стійкіше.

Спліт-присідання

Силове тренування будинку для початківців / Фото: Credits

Спліт-присідання — ще одна складна вправа, рекомендована Стівом Чемберсом. Оскільки вона передбачає поділ ніг (постановлення однієї перед іншою), це чудовий рух для тренування сідниць, підколінних сухожиль, квадрицепсів та основних м'язів, а також координації та балансу.

Виберіть довжину кроку, яка дозволить вам рівномірно тримати передню ногу на підлозі, не піднімаючи п'яту, каже він. Задня нога не повинна бути настільки далеко відведеною назад, щоб ви не могли повністю зігнути задню ногу або щоб стегна були витягнуті вперед.

Як виконувати спліт-присідання:

Станьте на відкритому просторі, поставивши ноги на ширині плечей.

Покладіть руки на стегна і зігніть лікті (вага тіла) або дозвольте їм звисати з боків долонями всередину (гантелі).

Зробіть крок назад і поставте ногу на носок, а п'яту підніміть.

Опустіть заднє коліно до підлоги і підведіть переднє коліно вперед, щоб закрити проміжок між задньою частиною стегна та ікрою.

У нижньому положенні передня ступня повинна бути рівною, а заднє коліно зігнуте під кутом 90 градусів і знаходитись на відстані пари см над підлогою.

Зробіть паузу на мить у нижній точці, утримуючи верхню частину тіла напруженою та напружуючи ноги.

Поверніться у вихідне положення.

Якщо ваша гнучкість обмежена, Чемберс радить підняти передню п'яту за допомогою танкетки.

Крім того, що спліт-присідання є одним із найкращих тренувань з власною вагою, вони є чудовим доповненням до будь-якого силового тренування для бігунів, оскільки, як і біг, спліт-присідання надають навантаження на одну ногу за раз і, таким чином, дозволяють вам однаково розвивати силу обох ногах.

Планка

Силове тренування будинку для початківців / Фото: Credits

Тренери сходяться на думці, що планка — одна з найкращих основних вправ, які можна виконувати вдома. Вона чудово підходить для зміцнення корпусу, який допомагає підтримувати тіло та поставу у всіх аспектах вправ, а також для стабільності плечей. Вона також може допомогти зменшити біль у спині, каже Дженні Пейсі, вчена у галузі спорту, сертифікована особиста тренерка та фахівчиня з біосинегії.

Як робити планку:

Почніть із положення планки на передпліччя, лікті прямо під плечима.

Тримайте тіло по прямій лінії від голови до п'ят, використовуючи корпус. Найбільш ефективно це досягається шляхом підтягування грудної клітки до пупка, підтягування тазового дна вгору до пупка і тонкого підтягування пупка до хребта.

Подивіться трохи вперед, відштовхніться назад через п'яти, вниз через лікті та передпліччя, злегка підгорнувши куприк під себе.

І тут тривалість вправи вимірюється у часі, а чи не в повтореннях. Утримуйте позицію якомога довше, зберігаючи хорошу форму, спочатку ви зможете простояти лише 15 секунд, але згодом постарайтеся збільшити цей час до хвилини або більше.

Чи можна займатися силовими тренуваннями без обважнювачів

Силові тренування вдома для початківців — ідеальне тренування для тих, хто практично не має обладнання. Для ефективного тренування все, що вам потрібно, це вага вашого тіла. Вправи з власною вагою, включаючи вищезазначені, а також інші програми, такі як пілатес для силових тренувань, покращують щоденну функціональну силу, підвищують гнучкість і сприяють кращому усвідомленню тіла.

Крім того, вони з меншою ймовірністю призведуть до травм у порівнянні з вправами з обтяженням. Вони дозволяють людям закласти фундамент та покращити форму, перш ніж додавати зовнішні ваги.

При цьому, якщо ви хочете продовжувати силові тренування вдома у довгостроковій перспективі, варто інвестувати у кілька ключових одиниць обладнання. Еспандери відмінно підходять для підвищення опору вправам з власною вагою та підвищення інтенсивності, килимки для йоги забезпечують комфорт та стійкість при вільних вправах, а гантелі чи гирі додають опору для складніших силових тренувань.

Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися

Початківцям у силових тренуваннях слід прагнути двох-трьох занять на тиждень, пропонує Кемерон. Починайте повільно та поступово збільшуйте інтенсивність.

Звичайно, частота занять силовими тренуваннями залежить від вашого способу життя, цілей та попереднього досвіду тренувань. Поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж приступати до нових тренувань.

Поради для тих, хто тренується

Не робіть надто багато надто рано. Завжди є спокуса перестаратися, особливо коли ви дуже мотивовані, щоб привести себе у форму, але якщо ви ніколи раніше не піднімали важкості, це буде важко.

Обов'язково робіть розтяжку. Увімкніть розтяжку та гнучкість у повсякденне життя, щоб зберегти здоров'я суглобів та діапазон рухів.

Доповнюйте тренування правильним харчуванням. Використовуйте достатню кількість білка для відновлення та росту м'язів, а також включіть у свій раціон різноманітні багаті на поживні речовини продукти, приділяючи особливу увагу фруктам, овочам, нежирним білкам і цільнозерновим продуктам.

Завжди дослухайтеся до свого тіла. Існує поширена помилка, що силові тренування вдома для початківців легші, ніж кардіо-вправи, але найчастіше це не так. Ви знаєте своє тіло краще, ніж будь-хто інший, і якщо якась вправа вам не підходить, пропустіть її або замініть іншою.

Змініть свій порядок дня. Постарайтеся урізноманітнити свій порядок дня, щоб забезпечити хороше загальне тренування. Загалом експерти радять змінювати свій порядок дня кожні шість тижнів, щоб дати організму можливість адаптуватися до занять, перш ніж змінювати порядок дня.

Не стійте на місці

Ключ до силових тренувань будинку для початківців полягає у тому, щоб згодом ви ускладнювали собі завдання. Це також відоме як прогресивне навантаження. Все це означає, що ви поступово ускладнюєте кожне тренування. У тіла не буде іншого вибору, окрім як постійно адаптуватися до навантаження, що постійно збільшується — чи то підняття тяжкостей збільшення повторень або або уповільнення руху, щоб збільшити час, який ви проводите, наприклад, в планці. В результаті ви стаєте витривалішими і сильнішими.

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