Скандинавська хода: що це та як вона впливає на наше здоровʼя

Видання EatingWell розповіло, що цей вид фізичної активності спалює більше калорій та залучає більше м’язів, ніж звичайна ходьба.

Що таке скандинавська хода

Скандинавська хода виникла у Фінляндії як метод літнього тренування для лижників, що дозволяє підтримувати спортивну форму без снігу. На відміну від звичайної ходи, вона передбачає використання спеціальних палиць, що додає навантаження на верхню частину тіла, залучаючи руки та плечі. Скандинавська хода покращує роботу серцево-судинної системи та зміцнює м’язи, що робить її універсально корисною вправою для всього тіла.

З чого почати

Щоб почати скандинавську ходу, вам потрібні спеціальні палиці, які забезпечують стабільність і підтримку під час руху. Треба стати прямо, тримаючи палиці з боків, зосередитися на поставі та зробити перші кроки, відштовхуючись від землі палицями. Важливо підтримувати природний ритм кроку та рухати палицями вперед синхронно з кроками.

Основні переваги для здоров’я

Покращення серцево-судинної системи

Скандинавська хода — кардіотренування з низьким навантаженням, яке не сильно навантажує суглоби, але при цьому забезпечує ефективне тренування серця та легенів. Регулярне виконання вправи знижує ризик серцевих захворювань, покращує частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск і загальну фізичну підготовку.

Зміцнення м’язів

Під час скандинавської ходи працюють м’язи верхньої частини тіла — руки, плечі та спина. Вправи також корисні для попереку, оскільки зміцнення спини допомагає знизити болі. Додатково, цей вид активності збільшує силу в нижній частині тіла та покращує захват — важливий для здорового старіння.

Контроль ваги

Скандинавська хода сприяє спалюванню на 22% більше калорій порівняно зі звичайною швидкою ходою. Використання більшої кількості м’язів і додаткової ваги палиць допомагає підтримувати енергетичний баланс, корисний для контролю чи зниження ваги. Такий контроль ваги допомагає уникати хронічних захворювань, болю в суглобах та інших проблем.

Здоров'я суглобів

Цей вид вправи не навантажує суглоби надмірно, як, наприклад, біг. Використання палиць збільшує гнучкість і покращує рухливість, а також стабілізує гомілковостопні, тазостегнові та плечові суглоби. Це допомагає знизити напругу у м’язах та зменшити біль.

Покращення якості сну

Скандинавська хода позитивно впливає на якість сну. Регулярна активність знижує рівень стресу та тривоги, що значно покращує самопочуття.

Можливі ризики

Скандинавська хода загалом є безпечною вправою, проте слід пам’ятати про можливі ризики. Неправильна техніка чи надмірна напруга можуть призвести до болю в ліктях, плечах або зап’ястях. Якщо ви маєте проблеми з рівновагою, будьте обережні, уникайте нерівних поверхонь або стежок із камінням або корінням, оскільки може бути важко відпустити палиці в разі падіння.

Кому слід уникати скандинавської ходи

Людям з важким остеоартритом, нещодавніми операціями чи гострими травмами суглобів рекомендується уникати цієї вправи чи проконсультуватися з лікарем перед тим, як починати. Якщо є сумніви щодо фізичних можливостей, консультація з лікарем чи фізіотерапевтом є обов’язковою. Якщо ж у вас є особливі медичні показання чи ви маєте обмеження у фізичних вправах, зверніться за порадою до фахівця перед початком.

Заняття скандинавською ходою можуть стати чудовим способом підтримки здоров’я та покращення самопочуття.

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