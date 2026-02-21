Сходи замість спортзалу / © Associated Press

Реклама

Протягом десятиліть лікарі та фітнес-експерти повторювали, щоб бути здоровим, потрібно «тренуватися» окремо від повсякденного життя. Проте людина не еволюціонувала для сидіння. Для більшості історії людського роду рух був життям, як то піші прогулянки, носіння вантажів і робота на ногах, про це розповіло видання The Washington Post.

Сьогодні навіть невеликі, але регулярні фізичні зусилля, наприклад, підіймання сходами, прогулянки чи короткі вправи, можуть приносити значну користь. Термін для цього явища — VILPA (vigorous intermittent lifestyle physical activity) — інтенсивна переривчаста фізична активність у повсякденному житті. Всі рухи мають значення і сходи тут — найкращий приклад.

Секрет довголіття

Дослідники вже давно вивчають так звані «Blue Zones» — регіони, де люди живуть понад 100 років: Сардинія (Італія), Окінава (Японія), Нікойя (Коста-Рика), Ікарія (Греція), Лома-Лінда (США). Однією з причин їхнього довголіття вважають постійну фізичну активність.

Реклама

Сардинські селяни, наприклад, щодня підіймаються по схилах і працюють як пастухи. Це щоденне навантаження еквівалентне підйому сотень сходинок і саме воно сильно корелює з довгим життям.

Сучасний спосіб життя замінив це на «фрикційно-плинне» середовище: ліфти, авто, доставляння додому та сидяча робота. Лише чверть дорослих дотримуються базових рекомендацій щодо аеробної активності, але є звичайні сходи все ще залишаються.

Сходи — найефективніший домашній тренажер

Кожен підйом вгору — це одночасне балансування на одній нозі та підняття щонайменше 50 кг власного тіла чи й більше. Серцево-судинна система працює на максимум, а ноги, сідниці, прес і спина отримують комплексне навантаження. Спуск допомагає зміцнити кістки та м’язи.

Короткі підйоми по сходах щодня знижують ризик ожиріння, інсульту та серцевих захворювань. Навіть дев’ять-десять інтенсивних підйомів по 30–45 секунд на день можуть знизити ризик смерті на 40% у тих, хто зазвичай не займається спортом.

Реклама

Маленькі кроки для великих результатів

Почніть з 30 секунд. Важливо почати з малого, наприклад, 30 секунд підйому чи хвилина підйому та спуску вже приносять користь.

Відчувайте інтенсивність. Якщо можете співати — легке навантаження. Можете говорити, але не співати — середнє. Не можете говорити — інтенсивне. Саме інтенсивний рух дає найбільший ефект.

Використовуйте будь-які сходи. Вдома, в офісі, у метро — все працює. Головне — регулярність і правильна інтенсивність.

Додайте соціальний фактор. Спільнота, соціальні зв’язки та компанія під час фізичної активності додають бонус до здоров’я. Підіймайтеся сходами разом з другом або використовуйте фітнес-додатки.

Робіть рух частиною повсякденного життя. Вправа не повинна бути чимось особливим у спортзалі. Рухайтеся, підіймайтеся сходами, несіть закупи та грайтеся з дітьми — це вже фізична активність.

Не потрібно витрачати години у спортзалі, щоб бути здоровими та довго жити. Кілька хвилин інтенсивного руху щодня дають величезну користь для серця, м’язів і мозку. Почніть з одного підйому, одного хвилинного інтервалу чи декількох сходових прогонів. Кожен крок вгору — крок до здоров’я, довголіття та активного життя.