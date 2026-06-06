Топ-7 вправ проти болю у плечах: простий комплекс, який радить фізіотерапевт

Топ-7 вправ проти болю у плечах / © Credits

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Плечовий суглоб часто називають одним із найскладніших у людському тілі. Саме він забезпечує майже повну свободу рухів: дозволяє плавати, кидати м’яч, діставати речі з верхніх полиць і навіть просто застібати блискавку на сукні чи пальті.

Але ця свобода має свою ціну. На відміну від кульшового суглоба, де кістка надійно фіксується в глибокій западині, плече має значно менш стабільну конструкцію. Фахівці порівнюють його з м’ячем для гольфу, який лежить на невеликій підставці. Саме тому стабільність плеча значною мірою залежить від м’язів, сухожиль і зв’язок, які його оточують.

Через це біль у плечах рано чи пізно виникає у більшості людей. Серед найпоширеніших причин — артрит, синдром замороженого плеча, защемлення тканин або ослаблення ротаторної манжети плеча. Тож видання The New York Times зібрало рекомендації, які допомагають підтримувати силу, мобільність і здоров’я плечей.

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За словами доктора Лоуренса Гулотта, для здоров’я плечового суглоба критично важливий баланс між силою та мобільністю.

Основну роботу з підняття рук виконують дельтоподібні м’язи — найбільші та найпотужніші м’язи плечового поясу. Водночас за внутрішнє та зовнішнє обертання відповідає ротаторна манжета — група з чотирьох менших м’язів.

Проблема у тому, що багато людей активно тренують лише великі м’язи та забувають про дрібні стабілізатори. У результаті виникає дисбаланс, який може стати причиною болю та обмеження рухливості.

Не менш важливими є навкололопаткові м’язи — група м’язів навколо лопаток. Саме вони допомагають утримувати лопатки у правильному положенні та забезпечують плавну роботу плечового суглоба.

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Крім сили, велике значення має рухливість грудного відділу хребта. Здатність вільно піднімати руки над головою, а також згинати та розгинати верхню частину спини безпосередньо впливає на здоров’я плечей.

Комплекс вправ для профілактики болю

Фізіотерапевт Ліда Малек рекомендує виконувати цей комплекс приблизно 20 хв. Для занять знадобляться легкі та середні гантелі, а також невеликий рушник. Новачкам достатньо одного підходу кожної вправи. Згодом кількість підходів можна збільшити до двох або трьох.

Піднімання рук над головою

Ця вправа покращує рухливість плечового суглоба.

Встаньте прямо та поставте ноги на ширині плечей. Повільно підніміть руки перед собою та над головою, не прогинайте поперек. Затримайтеся на кілька секунд і плавно поверніться у вихідне положення.

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Рекомендовано виконувати два підходи по 10–15 повторень.

«Відкривання книги»

Вправа спрямована на мобільність грудного відділу хребта.

Ляжте на бік і зігніть коліна під кутом 90 градусів. Руки витягніть перед собою долонями одна до одної. Верхню руку повільно підніміть угору та відведіть назад, дозвольте грудній клітці розкритися.

Виконуйте по два підходи по 10–15 повторень.

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Зовнішня ротація плеча

Одна з найважливіших вправ для зміцнення ротаторної манжети.

Візьміть легку гантель і підніміть руку до рівня плеча, зігніть лікоть під прямим кутом. Плавно розвертайте передпліччя вгору та залишайте плече нерухомим, а потім повертайтеся назад.

Рекомендовано два підходи по 10–15 повторень.

Підйоми рук по діагоналі

Ця вправа одночасно навантажує ротаторну манжету та дельтоподібні м’язи.

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Коли ви стоїте з гантелями у руках, підіймайте прямі руки перед собою під кутом, утворюючи літеру V. Важливо не підіймати плечі до вух і контролювати рух.

Виконуйте три підходи по 10 повторень.

Зворотне розводження

Вправа зміцнює задню частину плечей.

Нахиліться вперед приблизно під кутом 45 градусів, тримайте гантелі в опущених руках. Плавно розводьте руки в сторони до рівня плечей та зводьте лопатки.

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Оптимально виконувати три підходи по 8–12 повторень.

Тяга нахилу

Одна з найкращих вправ для перискапулярних м’язів.

У положенні нахилу підтягніть гантелі до нижньої частини ребер, відводьте лікті назад і зводьте лопатки. Повертайтеся у вихідне положення повільно та контрольовано.

Рекомендовано три підходи по 8–12 повторень.

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Вправа «Y»

Ляжте на живіт і підкладіть під лоб згорнутий рушник. Витягніть руки вперед так, щоб вони утворювали літеру Y. Підіймайте руки від підлоги, але зберігайте тіло нерухомим. Затримуйтеся у верхній точці на три секунди.

Виконуйте три підходи по 10 повторень.

Більшість проблем із плечима розвивається поступово. Часто людина роками не помічає зниження рухливості чи ослаблення стабілізаційних м’язів, доки не з’являється дискомфорт або обмеження рухів.

Саме тому регулярні вправи на мобільність і зміцнення плечового поясу можуть стати найкращою профілактикою. Вони не лише підтримують здоров’я суглобів, а й покращують поставу, знижують ризик травм і допомагають комфортно виконувати щоденні справи.

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