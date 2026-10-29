Тренування рук за методикою Тейлор Свіфт: які вправи допоможуть отримати бажаний результат

Тейлор Свіфт / © Associated Press

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Місці та рельєфні руки Тейлор Свіфт привертають увагу вже протягом багатьох років, а останнім часом — особливо в контексті її весілля.

Як досягти такого чудового результату, розповідає Нealthline.

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Отже, зосередьтеся на тому, щоб стати здоровішими та сильнішими, і водночас будьте послідовними у своїх тренуваннях.

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Почніть із простих вправ на зміцнення рук

Щоб зробити руки сильнішими, необов’язково використовувати складне обладнання чи виконувати надскладні вправи. Ви можете почати з поєднання вправ із власною вагою та вправ з обтяженням. Для цього підійдуть фітнес-гумки, гантелі чи навіть підручні предмети, які вже є у вас вдома.

Вправи з власною вагою — чудовий старт. Спробуйте віджимання від стіни, полегшені віджимання, зворотні віджимання (наприклад, від стільця) та планку — це допоможе зміцнити руки й верхню частину тіла.

Коли ви відчуєте впевненість у своїх силах, можна додати такі вправи для рук:

Згинання рук із гантелями (на біцепс): візьміть гантелі в обидві руки, руки опустіть уздовж тулуба, долоні спрямуйте вперед. Тримаючи лікті близько до тіла, згинайте руки, піднімаючи гантелі до плечей, а потім повільно опускайте їх униз.

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Розгинання рук із гантеллю (на трицепс): візьміть одну гантель обома руками та підніміть її над головою. Згинайте лікті, опускаючи гантель за голову (тримайте плечі близько до вух), а потім випрямляйте руки, піднімаючи вагу вгору.

Жим гантелей угору: візьміть гантелі в обидві руки та тримайте їх на рівні плечей, долоні спрямовані вперед. Витискайте гантелі вгору, доки руки повністю не випрямляться, а потім поверніть їх у вихідне положення на рівні плечей.

Розведення рук із гантелями в боки: візьміть гантелі в обидві руки, руки опустіть уздовж тулуба, злегка зігнувши їх у ліктях. Підніміть руки в боки приблизно до рівня плечей, а потім повільно опустіть їх.

Тяга з еспандером: закріпіть еспандер перед собою і візьміться за його кінці обома руками. Відводьте лікті назад уздовж тулуба, зводячи лопатки, а потім повільно поверніться у вихідне положення.

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Якщо у вас немає гантелей, можна використовувати підручні засоби, наприклад, пляшки з водою.

Яку б вправу ви не обрали, починайте з такого рівня навантаження, який дозволить вам виконувати рухи з правильною технікою. У міру того, як ви ставатимете сильнішими, можна поступово збільшувати складність тренувань.

Тренуйте не лише біцепси та трицепси

Щоб мати рельєфні руки, потрібно працювати не лише над м’язами передньої та задньої частин плеча. Ваші плечі, груди та спина також відіграють важливу роль у розвитку сили і формуванні верхньої частини тіла.

Щоб м’язи рук і верхньої частини тіла стали виразнішими, важливо приділяти увагу таким ділянкам:

біцепси

трицепси

плечі (дельтоподібні м’язи)

груди (грудні м’язи)

м’язи спини, зокрема трапецієподібні м’язи та найширші м’язи спини.

Саме тому особливо корисними можуть бути багатосуглобові (базові) вправи. На відміну від ізольованих рухів, які залучають лише один м’яз, такі вправи, як відтискання або тяга, активують одразу кілька груп м’язів.

Багатосуглобові вправи — наприклад, відтискання і тяга — чудово підходять, оскільки вони задіюють одразу кілька м’язових груп.

Ці рухи можна доповнити більш цілеспрямованими вправами, як-от:

згинання рук на біцепс

розгинання рук на трицепс

відведення рук у боки (для плечей).

Беріть підхід Тейлор Свіфт до фітнесу за приклад, а не інструкцію для копіювання

Фізична форма Тейлор Свіфт привертала увагу на різних етапах її кар’єри та особистого життя. Її тренувальний шлях протягом багатьох років демонструє, як програма занять може змінюватися залежно від поставлених цілей та фізичних вимог, які ставить перед вами життя.

Готуючись до туру Eras Tour, співачка розповіла виданню TIME, що почала фізичну підготовку приблизно за шість місяців до першого концерту. Її режим тренувань включав біг на біговій доріжці під час виконання всього концертного репертуару, тримісячні заняття танцями, а також спеціалізовану програму силових вправ, загальної фізичної підготовки та роботи з обтяженнями.

Її давній тренер Кірк Маєрс згодом розповів виданню Vogue, що до підготовки виконавиці підходили так само, як до підготовки професійного спортсмена.

У періоди між гастролями Свіфт могла тренуватися до шести днів на тиждень, приділяючи заняттям до двох годин щодня. Під час туру кількість відвідувань спортзалу скорочувалася приблизно до двох разів на тиждень, а акцент зміщувався на підтримку сили, стабільності, рухливості та правильної біомеханіки тіла.

Нещодавно журнал Elle повідомив, що позашляховик Свіфт помітили дорогою до приватного спортзалу — це сталося незадовго до її весілля, запланованого на липень 2026 року.

Що можна перейняти з програми тренувань Свіфт

Програма тренувань Свіфт була розроблена з урахуванням її особистих цілей і фізичних навантажень, пов’язаних із виступами. Звичайній людині зовсім не обов’язково проводити у спортзалі дві години щодня, щоб досягти прогресу. Натомість ваш графік тренувань може відповідати саме вашим цілям, рівню фізичної підготовки та способу життя.

Якщо ваша мета — зробити руки сильнішими та рельєфнішими, варто звернути увагу на кілька принципів.

Приділяйте рукам додаткову увагу. Якщо ви прагнете зробити руки сильнішими й чіткішими, тренуйте верхню частину тіла кілька разів на тиждень.

Не забувайте про все тіло. Не варто зосереджуватися лише на руках і верхній частині тіла, ігноруючи водночас ноги та м’язи кора.

Створіть міцний фундамент. Тренування м’язів кора та нижньої частини тіла допоможуть покращити загальну силу й стабільність, що своєю чергою сприятиме ефективнішому виконанню вправ для верхньої частини тіла.

Урізноманітнюйте тренування. Варто поєднувати цільові вправи для рук із силовими тренуваннями на все тіло, кардіонавантаженнями, а також вправами на гнучкість і рухливість.

Найкращий підхід — це збалансована програма, яка охоплює всі основні групи м’язів, але водночас передбачає додаткову увагу до рук, якщо саме це є вашою метою.

Плануйте два-три тренування для верхньої частини тіла на тиждень

Більше — не завжди краще. Між тренуваннями м’язам потрібен час для відновлення та адаптації.

Якщо ви хочете зробити руки та м’язи верхньої частини тіла рельєфнішими, достатньо тренуватися щонайменше тричі на тиждень та обов’язково робити перерви для відновлення м’язів.

Тренування двічі на тиждень також допомагають розвивати або підтримувати силу, а от заняття лише раз на тиждень можуть уповільнити прогрес.

Найкраще починати з меншої ваги, виконуючи 3 підходи по 8–12 повторень для кожної вправи. Згодом, у міру зростання сили, можна поступово збільшувати навантаження або ж збільшити кількість повторень до 12–15, якщо основна увага приділяється м’язовій витривалості.

До того ж робота з обтяженнями зовсім не означає, що ваші руки автоматично стануть значно більшими в об’ємі. Дехто побоюється, що силові тренування зроблять руки надто масивними, але це необов’язково так. Щоб значно збільшити об’єм м’язів, потрібні час, регулярні тренування і належне харчування.

Дайте собі час, щоб побачити результати

Зміни в силових показниках можуть з’явитися раніше, ніж стануть помітними зміни в зовнішньому вигляді.

Коли ви починаєте регулярно займатися силовими тренуваннями, вже за кілька тижнів можете відчути, що ваші руки стали сильнішими або пружнішими.

Початковий приріст сили частково пояснюється тим, що організм вчиться краще залучати до роботи та координувати м’язи, які беруть участь у вправі.

Ппомітніші зміни зазвичай потребують більше часу. Вони залежать від таких факторів, як ваш початковий рівень фізичної підготовки, регулярність тренувань і харчування.

Помітні зміни в рельєфі м’язів можуть почати виявлятися приблизно через 3–4 тижні, хоча результати можуть відрізнятися залежно від людини, її старанності, харчування і початкового рівня підготовки.

Завдяки регулярним тренуванням протягом 2–3 місяців ви можете помітити значніші покращення в силі та рельєфі м’язів.

Підкріплюйте тренування правильним харчуванням і відновленням

Тренування — це лише один складник процесу зміцнення м’язів. Споживання достатньої кількості білка сприяє відновленню і росту м’язової тканини. Якщо розподілити надходження білка між основними прийманнями їжі та перекусами, буде легше забезпечити добову потребу організму.

Також важливо споживати достатню загальну кількість калорій і включати до раціону вуглеводи, багаті на клітковину — наприклад, цільні злаки, фрукти, бобові та крохмалисті овочі, — щоб забезпечити організм енергією для тренувань.

Збалансоване харчування з достатнім вмістом білка, підтримання водного балансу, регулярні фізичні навантаження і повноцінний відпочинок допоможуть вам досягти поставлених цілей.

Якщо серед ваших цілей також є зменшення кількості жирової тканини, то поєднання силових тренувань з іншими видами фізичної активності та дотримання режиму харчування тривалий час зроблять м’язовий рельєф виразнішим. Однак зміни у складі тіла потребують часу, і у кожного вони відбуватимуться по-різному.

Щоб зробити руки підтягнутими, потрібні час, терпіння та регулярність.

Почніть із вправ з помірним навантаженням, виконуючи їх двічі-тричі на тиждень. Тренуйте все тіло, приділяючи додаткову увагу рукам (якщо саме це є вашою метою), і поступово збільшуйте складність у міру того, як ставатимете сильнішими.

Правильна підтримка організму — достатня кількість білка, вуглеводи з високим вмістом клітковини, належний водний баланс, повноцінний сон і відпочинок — також сприятиме росту м’язів та їхньому відновленню.

Найголовніше — зосередьтеся на тому, щоб ставати сильнішими та займатися регулярно. Щоб зробити м’язи рук рельєфнішими, потрібні час, терпіння та режим тренувань, що відповідає вашим цілям і способу життя.

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