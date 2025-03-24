У яких зонах тіло худне найшвидше: що на це впливає

Схуднення у певних зонах, а не у всьому тілі, лише здається можливим. Насправді людина не може схуднути лише в окремій частині тіла. Жирова тканина міститься по всьому тілу, але трохи більше її в зонах, де розташовані органи.

Експерти підкреслюють, що локальне спалювання жиру неможливе – організм позбавляється жирових відкладень комплексно. Якщо ви хочете зменшити обсяг певної ділянки тіла, необхідно створити загальний дефіцит калорій.

Які ділянки тіла втрачають вагу найшвидше

Живіт і талія

Науковці кажуть, що жирові відкладення в зоні живота та талії є найбільш вразливими до спалювання. Це пояснюється наявністю β2-адренорецепторів, які активуються під час фізичної активності. Саме тому кардіотренування та силові вправи для преса допомагають швидше позбутися жиру в цій зоні.

Обличчя та шия

У деяких людей перші зміни видно саме в області обличчя та шиї. Це пояснюється меншим вмістом жирової тканини у цих ділянках, що робить їх більш чутливими до загального зниження маси тіла.

Серед факторів, які впливають на те, як наше тіло накопичує та втрачає жир, є:

Генетика: результати досліджень свідчать про те, що генетика людини на 60% відповідальна за те, де розподіляється жир у тілі.

Стать: жінки мають більшу частку жиру в організмі, ніж чоловіки. Це пов’язано з тим, що жіночий організм створений для зберігання жирових запасів для підтримки вагітності та годування. Під час схуднення у жінок, зазвичай, першими худнуть зони обличчя, литок та рук, оскільки вони найменше впливають на дітонародження. Найдовше жир утримується в зоні стегон та сідниць.

Вік: процес старіння викликає зміни в м’язовій масі, обміні речовин та рівні гормонів, що може вплинути на те, де і як швидко буде змінюватися жирова тканина.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.

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