Ви це зможете: 7 реалістичних фітнес-цілей та як їх досягти

Встановлення – і досягнення – фітнес-цілей може бути неймовірним як для вашої самооцінки, так і для вашого тіла.

Ми часто ставимо нереалістичні цілі, які важко підтримувати протягом тривалого періоду часу. Якщо ваша загальна мета полягає в тому, щоб більше рухатися або збільшити інтенсивність вашого поточного режиму вправ, встановлення конкретних і досяжних цілей може стати секретом тривалих якісних змін.

Good Housekeeping вирішив зʼясувати, які цілі в фітнесі можуть бути цілком реалістичними. Дослідження чітко свідчать про те, що невеликі покращення фізичної активності можуть мати значний вплив на наше фізичне та психічне здоров’я, каже Томмі Вуд, доцент кафедри педіатрії та нейронаук Вашингтонського університету. Будь-яке збільшення фізичної активності понад те, що ви робите зараз, буде корисним – навіть додавання 1000 кроків до вашого дня або приєднання до фітнес-класу раз на тиждень.

Незалежно від того, вирішите ви зосередитися на певній фітнес-навичці чи загалом збільшите свою рухливість, найголовніше – подумати про свої цілі. Наприклад, якщо початкова мета – схуднути на 5 кг, заглибтеся трохи більше й запитайте себе, чому це важливо для вас, рекомендує Жаклін Крокфорд, персональна тренерка. Мета втратити вагу зазвичай не має нічого спільного зі зміною показників на вагах. Оцінка мети є важливою, оскільки це допоможе зміцнити те, що важливо на внутрішньому рівні, а не переслідувати зовнішню мету.

Розгляньте наведені нижче цілі щодо фітнесу, затверджені експертами, і пам’ятайте, що будь-які цілі, які ви ставите, є унікальними для вас і мають відповідати вашому способу життя. Перед початком будь-якого нового режиму тренувань також варто проконсультуватися з лікарем.

Як налаштувати досяжну фітнес-ціль

Встановлення розумних фітнес-цілей дуже важливе, щоб ви були зосередженими та відповідальними, каже Кірстен Фергюсон, фітнес-нструкторка. Намагайтеся зробити кожну мету конкретною, вимірною, досяжною, реалістичною та своєчасною. Надто часто люди ставлять фітнес-цілі без плану, без обмежень у часі, і їх нереально досягти, а коли вони не досягаються одразу, люди, на жаль, все кидають. Вона додає, що для кожної мети, яку ви ставите, важливо, щоб вона була не лише реалістичною, але й невеликою та керованою. Виберіть ту, яка є важливою для вас, і складіть графік її досягнення.

Більше ходіть пішки

Часто ми думаємо, що фізичні вправи мають бути важкими, щоб приносити користь, але величезна кількість досліджень показують, що ходьба пов’язана з покращенням здоров’я за всіма напрямками, каже Вуд. Це не потребує обладнання і може мати переваги для здоров’я, які дійсно вражають. Так, ви можете вигуляти собаку або припаркувати машину подалі від місць, куди вам потрібно піти. А ще Вуду також подобаються три наведені нижче стратегії, щоб покращити свою форму, якщо у вас сидяча робота:

ходіть під час зустрічей

використовуйте прогулянки, щоб розбити свій день

інвестуйте в бігову доріжку

Пройдіть курс навчання

Один з найкращих способів підтримувати довгострокове фізичне здоров’я, а також здоров’я мозку – це освоїти нові навички, особливо якщо це поєднується з рухами, каже Вуд. Заняття фізичними вправами – ідеальний спосіб зробити це. Вони не лише допомагають вам дізнатися щось нове, вони дозволяють вам бути частиною спільноти людей зі схожими інтересами. Замовляючи курс, ви також берете на себе зобов’язання і блокуєте у своєму календарі час для тренувань, тому вам буде важче відступити. Варіанти, власне, безмежні. Будь-яке заняття, яке, на вашу думку, може вам сподобатися, підійде. Варто розглянути такі варіанти:

йога, пілатес або тай-чи

кросфіт

танці

Запишіться на змагання

Реєструючись на такі змагання, як напівмарафон чи триатлон, ви зобов’язуєтеся зробити щось, пов’язане з фітнесом, протягом певного періоду часу з іншими людьми, тож ви можете досягти цього з більшою ймовірністю. З цілями, пов’язаними з продуктивністю, все залежить від процесу. Ви матимете на увазі кінцеву мету й дату, і це може зробити покроковий процес більш здійсненним. Крім того, в більшості перегонів вам потрібно заплатити гроші за реєстрацію, тож ви не захочете втратити ці гроші, пропустивши змагання. Отже:

виберіть правильну трасу й дистанцію

складіть план

культивуйте підтримку

Заплануйте прогрес

Присідання чудово підходять для рухливості, постави, а також допомагають формуванню наших сідниць. Система полягає в тому, що кожен день виконується одна конкретна вправа, кількість повторів якої збільшується. У цьому разі ви б почали з такого числа, як 10 присідань у перший день, а потім додавали ще 10 щодня протягом тижня, щоб до кінця тижня виконати 70 присідань. Привіт, сідниці!

Щодня робіть три перерви по 10 хвилин

Вуд називає ці невеликі перерви "перекусами для руху". Останні дослідження показують, що навіть дуже короткі періоди руху можуть мати великий вплив на здоров’я, каже він. А ще краще, що вам не потрібно перейматися тим, щоб витратити час на підготовку чи зміну одягу – це може бути спонтанно. "Перекус для руху" може бути буквально чим завгодно – короткою прогулянкою, підніманням сходами або навіть виконанням кількох присідань, віджимань чи стрибків біля столу. Ці невеликі вправи не лише принесуть користь вашому фізичному здоров’ю, а й дадуть вам заряд ендорфінів для гарного настрою. Отже:

встановіть нагадування

поєднайте вправу з іншою діяльністю

ходіть сходами

Включіть обтяження до тренувань

Додавання ваги до вправ може збільшити спалювання калорій і допомогти наростити м’язи, щоб ваші тренування були ефективнішими. Проте якщо ви ніколи раніше не користувалися гирями, найкраще почати використовувати їх із фітнес-професіоналом, каже Крокфорд.

Розтягуйтеся по 10 хвилин щодня

Гнучкість сильно відрізняється від людини до людини, але бездіяльність чи відсутність розтяжки може мінімізувати діапазон рухів тіла. Коли у вас обмежений діапазон рухів, у вас можуть виникнути проблеми з виконанням повсякденних завдань, не кажучи вже про фізичні вправи. Подовження і розтягнення м’язів також може допомогти запобігти травмам і зарядити тіло енергією. Для цього:

потягніться, коли прокидаєтеся

побіть розтяжку після тренування

Як залишатися мотивованими для досягнення фітнес-цілей

Позначте час у своєму календарі для вправ. Встановіть розклад так само, як ви встановлюєте зустрічі у своєму робочому календарі або розклад своїх дітей після школи. Коли настане час, намагайтеся не відступати від запланованого тренування.

Знайдіть партнера для тренувань. Друг або член родини може допомогти вам бути відповідальними і зробити тренування приємнішими. В ті дні, коли вам справді не хочеться тренуватися, друг спонукатиме це зробити. Навіть якщо ви не можете перебувати в одному самому місці фізично, створіть можливості для контролю або навіть звʼязку під час тренування.

Знайдіть цитату про фітнес-цілі, яка вам подобається і надихає вас. Вона може стати чудовою мотивацією. Напишіть її та розмістіть на видноті або зробіть заставкою телефона чи робочого столу, щоб бачити її щодня.

Ведіть щоденник своєї фітнес-мандрівки. Потренуйтеся записувати свої тренування або робіть голосові нагадування.

Святкуйте невеликі перемоги. Коли йдеться про збереження мотивації, важливо зосередитися на вдосконаленнях, які ви робите на цьому шляху.

Будь-які довгострокові зміни у вашій фітнес-рутині треба попередньо узгодити зі своїм лікарем.

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