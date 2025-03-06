Як підтримувати форму жінкам 40+ років: 5 простих вправ для домашніх тренувань

Силові тренування важливі в будь-якому віці, щоб допомогти підвищити силу та рухливість, але вони стають ще важливішими після 40 років, коли наш організм починає втрачати захисні переваги естрогену в перименопаузі.

Якщо ви ніколи не хотіли відвідувати тренажерний зал і заняття з гантелями або гирями вдома не входили до вашого розпорядку дня, ідея тренуватися з обтяженнями може здатися страшною. Гарна новина полягає в тому, що пара простих вправ — це все, що вам потрібно, щоб скористатися перевагами силових тренувань.

Woman&Home розпитав про вправи, які вправи вам необхідно додати до ваших домашніх тренувань, експертку з фізкультури та жіночого фітнес-фахівця Керолайн Ідієнс.

Вправи в цій схемі опрацьовують все тіло та поєднують дві ключові речі для жінок, які тренуються у віці 40 років і старше, — функціональні та складні рухи, каже Керолайн Ідієнс.

Функціонал імітує рухи, які ми виконуємо в повсякденному житті, та залучає кілька груп м’язів для виконання вправи. У поєднанні з навантаженням ці вправи покращать поставу, рівновагу та стабільність, а також створять м’язову масу, покращуючи силу та прискорюючи ваш метаболізм.

У цьому відео Керолайн розповідає про вправи, які вона рекомендує жінкам старшим 40, які хочуть займатися силовими тренуваннями вдома, щоб підтримувати м’язи, ставати сильнішими та залишатися мобільними протягом усього життя. Хоча для початку найкраще використовувати вагу тіла, вона пропонує додавати ваги в міру прогресу.

Присідання

Присідання — це чудовий складний функціональний рух, що зміцнює нижню частину тіла та залучає серцевину, каже Керолайн, ви можете робити присідання з власною вагою або використовувати обважнювачі чи стрічки для опору. Ця вправа опрацьовує квадрицепси, сідничні м’язи, підколінні сухожилля, і кор.

Існує багато типів присідань, які ви також можете виконувати, включаючи сумо-присідання, які більше зосереджені на сідничних м’язах, і присідання на стіні, які зазвичай виконуються під час тренувань з пілатесу та чудово підходять новачкам для тренування форми та балансу.

Випади

Випади — це рух однією ногою, тому вони чудово допомагають утримувати рівновагу та підвищувати спритність. Це також корисна вправа для пішоходів, бігунів, тих, хто любить виконувати тренування пілатесу з обтяженнями, а також для всіх, хто займається діяльністю, яка потребує сили від однієї ноги за раз.

Це функціональний рух — ви можете робити випади вперед, назад і вбік. Ця вправа опрацьовує сідничні м’язи, підколінні сухожилля квадрицепси. Знову додайте вагу, якщо потрібно.

Відтискання

Відтискання — це чудова вправа з власною вагою, яка зміцнює верхню частину тіла та залучає серцевину. За потреби змініть її, наприклад, відтискайтеся від стіни або стільця. Ця вправа опрацьовує ваші груди, плечі, трицепси та кор.

Якщо ви робите відтискання від стільця, переконайтеся, що він стійкий, притуливши його до стійки або стіни, перш ніж почати.

Гребки

Гребки зміцнюють спину і покращують поставу. Чудовий функціональний хід. Вони працюють на м’язи спини, а також задіюють руки, плечі та ядро ​​для стабільності.

Подібно до інших вправ, у тренажерному залі ви можете виконувати гребки з опорними стрічками, гантелями, гирями або штангою, що вам більше підходить.

Планка

Це одне з найкращих основних вправ для виконання вдома. Планки це чудова вправа для розвитку верхньої частини тіла та сили ядра, каже Керолайн. Вони опрацьовують ваші глибокі м'язи ядра.

Глибокі коринні м’язи – це м’язи, розташовані глибше в животі та нижній частині спини, які допомагають підтримувати таз і хребет, включаючи тазове дно, діафрагму, багатороздільні м’язи (м’язи, які проходять уздовж обох боків хребта) і поперечний м’яз живота (глибокий коріневий м’яз, який допомагає стабілізувати хребет).

Важливо мати міцні глибокі м’язи кора, оскільки вони допомагають утримувати тіло стабільним, підтримувати рівновагу та правильну поставу, а також захищають хребет, допомагаючи запобігти болю в попереку.

Кількість повторень і підходів

Хоча Керолайн не вказує, скільки саме підходів і повторень цих вправ ви повинні робити, консенсус, коли ви намагаєтеся наростити м’язи та силу, це три підходи по вісім-12 повторень, при цьому планка рахується в секундах і хвилинах.

Присідання: 3 підходи, 8 - 12 повторень

Випади: 3 підходи, 8-12 повторень кожною ногою, потім перемикайтеся

Відтискання: 3 підходи, 8 - 12 повторень

Гребки: 3 сети, 8 - 12 повторів

Планка: від 30 секунд до хвилини

Природно, якщо ви новачок у силових тренуваннях, вам може бути важко виконати вісім повторень або три підходи кожної вправи. Робіть це у своєму власному темпі та досягайте цього, постійно тренуючись два-три рази на тиждень.

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