Як підтягнути м'язи тазового дна: простий комплекс вправ від Аніти Луценко

Фітнестренерка продовжує ділитися корисним контентом у своєму Youtube. Цього разу Аніта розповіла про вправи для зміцнення м'язів тазового дна.

Ці вправи тренерка називає диво-комплексом. Вправи можуть бути актуальними для жінок після пологів або для тих, хто піднімав щось важке, та й просто для тих, хто піклується про своє здоров'я.

Також Аніта нагадує про те, що робити ці вправи не можна під час місячних, а також слід звернутися до лікаря та отримати дозвіл у випадку, якщо у вас є проблеми з репродуктивною системою.

Нагадаємо, тренерка також опублікувала відео, в якому показала 11 варіантів вправи "планка", які підтягнуть ваше тіло.

Читайте також: