Як прибрати жирові валики: прості вправи від Аніти Луценко

Фітнестренерка Аніта Луценко продовжує ділитися на своїй сторінці на YouTube корисними роликами.
Цього разу тренерка показала варіанти вправ для тих, хто хоче прибрати жирові валики. Вони не складні та їх легко виконувати навіть у домашніх умовах. У відео Аніта Луценко згадує і такий важливий момент, як правильне та збалансоване харчування.
Також раніше ми розповідали, про 11 варіантів вправи "планка", які підтягнуть ваше тіло. Їх Аніта також продемонструвала у новому ролику для всіх, хто хоче мати стрункий та здоровий вигляд.
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