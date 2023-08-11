Як прибрати жирові валики: прості вправи від Аніти Луценко

Цього разу тренерка показала варіанти вправ для тих, хто хоче прибрати жирові валики. Вони не складні та їх легко виконувати навіть у домашніх умовах. У відео Аніта Луценко згадує і такий важливий момент, як правильне та збалансоване харчування.

Також раніше ми розповідали, про 11 варіантів вправи "планка", які підтягнуть ваше тіло. Їх Аніта також продемонструвала у новому ролику для всіх, хто хоче мати стрункий та здоровий вигляд.

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