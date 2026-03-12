Жінка займається йогою / © Credits

Для покращення загального здоров’я та самопочуття існує безліч фізичних вправ, якими ви можете займатися самостійно або з групою людей. Але коли справа доходить до йоги чи пілатесу, люди часто не розуміють, що відрізняє ці два види діяльності та чи варто їм обирати одне з них.

Розʼяснює Cleveland Clinic .

Є деякі подібності між йогою та пілатесом, але обидва заняття побудовані на фундаментальних відмінностях. Коли їх виконують окремо або навіть разом, і йога, і пілатес можуть дійсно додати кілька переваг для здоров’я та підвищення обізнаності у ваш щоденний розпорядок.

Ключові відмінності між йогою та пілатесом

Пілатес був винайдений німецьким анатомом у 1926 році як спосіб кондиціонування тіла та забезпечення реабілітації ветеранів Першої світової війни. Ця практика швидко розвивалася як засіб зміцнення м’язів кора та покращення витривалості, особливо для тих, хто займається балетом та танцями та шукає реабілітації після травм.

Метою було допомогти людям з травмами одужати за допомогою вправ на зміцнення м’язів кора та керованих вправ.

Йога, з іншого боку, сягає корінням у багатовікову духовну практику, спрямовану на покращення зв’язку розуму та тіла для досягнення просвітлення.

Але традиційна йога — це більше, ніж просто режим тренувань, це спосіб життя, який охоплює філософію та набір принципів, побудованих на підтримці вашого фізичного, емоційного та духовного зростання.

І хоча багато західних версій йоги часто наголошують на більш фізичних аспектах йоги (або асан), для багатьох людей йога — це набагато більше, ніж просто тренування, знову ж таки, це спосіб життя.

Тим не менш, йога допомагає розвивати силу, гнучкість та рівновагу (часто як підготовка до медитації), усвідомлюючи зв’язок вашого розуму, тіла та дихання в кожній позі. Часто заняття йогою завершуються короткою медитацією.

Пілатес більше зосереджений на зміцненні м’язів кора шляхом дисциплінованої практики кількох вправ з невеликими рухами під час кожного заняття. Фундаментальний набір вправ є базовим для кожного заняття і вивчається спочатку, щоб зміцнити ваш кор і навчити вас рухатися з кожним вдихом. З часом ви можете перейти на більш складні вправи за допомогою інструктора.

Хоча традиційно існує набагато менше версій пілатесу, існує багато різних видів йоги, які пропонують різноманітний досвід.

Більшість видів йоги, що практикуються сьогодні кореняться в хатха-йозі. Хатха-йога — найстаріша традиційна східноіндійська практика цієї форми. Хатха-йога зосереджена на усвідомленості, медитації та точній поставі.

Вся йога зосереджена на диханні та пов’язана з рухом. Але оскільки йога стала більш комерціалізованою на Заході, інші види практик були розроблені для безлічі різних аудиторій.

Віньяса-йога включає швидкі рухи з однієї пози в іншу, зосереджуючись на зв’язку розуму, тіла та дихання. І навпаки, йога-нідра взагалі не передбачає жодних рухів у глибокій медитативній практиці та часто проводиться в кінці сеансу йоги.

А відновлювальна йога — це набагато повільніша практика, яка спирається на ковдри, подушки та майже повну темряву, щоб забезпечити комфорт та простір для медитації.

Це лише деякі з багатьох видів йоги, з яких можна навчитися. Але незалежно від типу, кожна версія йоги пропонує різноманітні переваги, якщо зробити її частиною свого щотижневого розпорядку.

Йога має набагато більше духовного аспекту, тоді як пілатес — це більше підхід до реабілітації. Люди часто приходять на пілатес через травму або тому, що хочуть запобігти травмам.

Незважаючи на відмінності, йога та пілатес мають спільні техніки щодо:

Розуміння важливості дихання

Концентрації та контролю

Усвідомлення моменту

Точності рухів

Підтримки правильного положення тіла

Обидві практики спираються на підтримку власної ваги тіла, але пілатес працює над включенням додаткового обладнання, такого як еспандери, тренажери з опором, поролонові ролики, бочки та перекладини, щоб створити додаткове навантаження та ще більше зміцнити ваші м’язи. Реквізит також використовується в йозі, але частіше для модифікації або поглиблення певних поз чи розтяжок.

Обладнання, яке ви використовуєте в пілатесі, часто додається, щоб забезпечити безпечне положення тіла. У йозі реквізит (такий як блоки, ремені та ковдри) є більш обмеженим і використовується для того, щоб полегшити виконання певних поз. Реквізит може бути надзвичайно корисним у йозі, щоб допомогти вам безпечно прийняти позу.

Як пілатес, так і йога зміцнюють кілька груп м’язів, зокрема:

М’язи живота

М’язи спини (зокрема, попереку)

Плечі та шию

Стегна

Сідничні м’язи

Хоча пілатес та йога не допомагають вам наростити м’язову масу в цих зонах так само, як коли ви робите силові вправи, вони допомагають тонізувати ці групи м’язів та збільшують вашу силу та гнучкість.

Покращення постави

Незалежно від того, чи ви повільно переходите з однієї пози в іншу, чи утримуєте позу протягом тривалого часу, і пілатес, і йога зосереджені на підтримці повного вирівнювання тіла під час кожного руху. Це означає, що ваша спина часто тримається прямо (але не жорсткою), шия та ноги підтримані, а коліна прямими або злегка зігнутими, але ніколи не зафіксованими занадто щільно. Наприклад, під час випаду ваші коліна знаходяться прямо над щиколотками.

Незалежно від того, чи ви лежите на килимку, стоїте прямо чи нахилені вперед, ваша постава може продовжувати покращуватися, навіть коли ви регулярно виконуєте серію розтяжок та поз в обох дисциплінах.

Інструктор з йоги чи пілатесу щоразу стежить за тим, щоб ваша постава була правильною, перш ніж ви почнете використовувати ці м’язи, оскільки це справді важливо для запобігання та лікування травм. Як йога, так і пілатес допоможуть покращити вашу поставу, яка є ключовою причиною інвалідності з віком, а також джерелом болю.

Полегшення хронічного болю

Якщо ви маєте справу з хронічним болем у попереку, можуть допомогти вправи з низьким навантаженням, такі як пілатес та йога. Вони не тільки допомагають наростити силу, необхідну для підтримки вашого тіла, але й дозволяють розтягнути проблемні ділянки, які викликають біль, такі як поперек. Крім того, за допомогою фізіотерапевта або сертифікованого інструктора, пілатес та йога можуть допомогти в реабілітації після певних травм.

Покращення вашої гнучкості

Постійні заняття йогою можуть допомогти вам покращити гнучкість та відновити діапазон рухів, якщо ви деякий час не були активними або ніколи не були гнучкими. Це відбувається тому, що ви не тільки розтягуєте необхідні м’язи для рухливості, але й часто активуєте ці м’язи в різних положеннях. Крім того, у дні, коли ви не виконуєте виснажливих вправ, таких як аеробіка чи силові тренування, як йога, так і пілатес можуть стати частиною вашого активного процесу відновлення, щоб допомогти вашим м’язам ефективніше загоюватися.

Розвиток усвідомленості

Ви можете практикувати усвідомленість у будь-якій обстановці. Як пілатес, так і йога використовують дихальні вправи як засіб зазирнути всередину себе та бути собою, звірятися з тим, як ви себе почуваєте, що працює, і що могло б запропонувати трохи більше підтримки та комфорту. Йога, зокрема, часто вплітає медитативні практики в кожне заняття та використовує їх як завершальну точку, значною мірою для формування такого роду самосвідомості.

Медитація така ж важлива, як і будь-який фізичний рух у йозі, тому що вона вчить ваш розум і тіло важливості бути в моменті та мати періоди часу, коли ви нічого не робите — ви просто перебуваєте в нерухомості.

Покращуючи своє психічне здоров’я цими невеликими способами та регулярно беручи участь у цих заняттях, пілатес та йога можуть допомогти:

Зняти стрес

Зменшити тривожність

Покращити якість сну

Покращити рівновагу

Яке заняття вам слід відвідувати

Тільки ви, і, можливо, ваш сімейний лікар, можете вирішити, чи підходять вам пілатес чи йога. Хоча обидва пропонують вправи з низьким навантаженням та відносно низьким ризиком травм, якщо у вас є супутні захворювання або травми, які порушують вашу рухливість, або якщо у вас високий кров’яний тиск або анемія, вам знадобиться Перш ніж занурюватися в повноцінний клас, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, яких поз вам варто уникати або змінити.

Людям, які цікавляться пілатесом або йогою, краще спробувати брати участь в обох заняттях, щоб зрозуміти, що їм подобається і якому виду вони віддають перевагу. Загалом, якщо ви хочете включити пілатес та/або йогу у свій щотижневий розпорядок, ви можете робити їх до двох-трьох разів на тиждень, між іншими силовими тренуваннями та кардіовправами.

Здатність навчитися розслаблятися в йозі робить її особливо важливою для людей, які перебувають у стресі. Якщо справа доходить до травми і вам потрібне фізичне зміцнення, ви можете піти на пілатес. Але знову ж таки, вам потрібно знайти правильне поєднання. Спробуйте і йогу, і пілатес, перш ніж відмовитися від продовження одного чи іншого на регулярній основі. Пошук правильного, безпечного класу та правильного вчителя є абсолютно ключем до такого досвіду.