Йога для початківців: в чому переваги, як почати займатися та який напрям обрати

Жінка займається йогою / © Credits

Реклама

Йога для початківців — це ідеальний спосіб допомогти знайти свій потік, якщо ви новачок у цій давній практиці, незалежно від того, чи хочете ви виробити регулярну звичку, чи просто більше займатися своїм тілом.

Завдяки позам йоги та зосередженню на дихальних вправах, заняття для початківців та базові вправи на товстому килимку для йоги можуть допомогти розвинути силу, гнучкість та рухливість, одночасно підтримуючи ваші суглоби та ознайомлюючись з ключовими принципами йоги.

Яки переваги дають заняття йогою і яки різновиди практики пропонуються новачкам, розповідає Woman&Home.

Реклама

Йога — це неймовірно трансформаційна практика, каже викладачка йоги Алана Меррін. Вона поєднує усвідомлений рух з техніками дихання, медитацією та філософією йоги, щоб допомогти вам досягти стану рівноваги та балансу тіла та розуму.

Йога розвиває силу

Якщо ви ніколи раніше не займалися силовими тренуваннями, йога для початківців може бути м’яким способом почати чинити певний тиск на ваші кістки та м’язи, оскільки це вправа з навантаженням.

Хоча глибша робота над зв’язками та м’язами за допомогою розтяжки може бути аспектом йоги, однаковий акцент робиться на силі та спритності, каже Ребекка Янг Ріболді, сертифікована інструктора з йоги.

Йога покращує дихальні звички

Дихання може здаватися найприроднішою річчю у світі, але, швидше за все, ми не використовуємо максимально ємність наших легень щодня. Глибоке дихання через діафрагму не тільки допомагає заспокоїти гіперактивну нервову систему, але й насправді може покращити ємність легень.

Реклама

Регулярна практика дозволяє дихати глибше, зміцнювати діафрагму та дозволяє легеням працювати ефективніше.

Йога підвищує гнучкість

Логічно, що виконання поз (асан), які спонукають вас розтягувати м’язи, сухожилля та зв’язки, допоможе покращити гнучкість, збільшуючи еластичність м’язів та діапазон рухів.

Йога полегшує симптоми менопаузи

Фізичні вправи — це недооцінений спосіб боротьби з безліччю симптомів менопаузи. Дослідження показують, як йога в перименопаузі може полегшити припливи, перепади настрою, проблеми зі сном та втому під час менопаузи.

Вона також може забезпечити захист серця після менопаузи, що важливо на цьому етапі життя, оскільки естроген має захисні властивості, які ми втрачаємо.

Реклама

Йога сприяє зниженню стресу

«Йога допомагає стимулювати парасимпатичну нервову систему, допомагаючи вам почуватися більш розслабленими та полегшуючи будь-які симптоми тривоги та стресу», — каже нам Меррін. Крім того, дослідження Чилійського університету показує, що практика йоги протягом лише трьох місяців може знизити рівень гормону стресу кортизолу.

Вплив заспокоєння парасимпатичної нервової системи виходить за рамки користі для мозку. Вісь кишечник-мозок стосується того, як на кишечник може впливати психологічний стрес. Експерти вважають, що ви можете покращити здоров’я кишківника та збільшити кровообіг за допомогою руху.

Поради для початківців

Будьте терплячими. Йога — це не те, що ви опануєте, це називається «практикою» не просто так, тому не спокушайтеся здаватися після кількох занять. У йозі немає хорошого чи поганого. Поважайте свій власний шлях і внутрішню мудрість свого тіла. Ніколи не буде моменту, коли ви будете недостатньо хороші, тому не порівнюйте себе з іншими.

Зосередьтеся на послідовності. Янг Ріболді часто спілкується зі студентами, які відчувають розгубленість після першого заняття. Це абсолютно нормально, — каже вона. Дотримуйтесь розпорядку, і після трьох-п’яти занять ви почнете освоюватися.

Реклама

Знайдіть вид йоги, який вам подобається. Так само, як і в школі, ми всі спілкуємося з різними вчителями, які допомагають нам краще навчатися та розвиватися, і те саме стосується йоги, пояснює Янг Ріболді, тому, якщо один вид йоги вам не підходить, спробуйте інший.

Надайте пріоритет медитації. Інтерес до розуміння та практики медитації — це дуже важливий аспект практики. Сьогодні існує багато додатків для медитації, які роблять її доступною, і це справді чудова навичка, яка надзвичайно доповнює практику йоги.

Почувайтеся комфортно. Вам насправді нічого не потрібно для практики йоги, але експерти рекомендують килимок. Це допоможе вам виділити простір, спеціально розроблений для вашої практики, а також підтримає ваші суглоби під час руху.

Найкращі від йоги для початківців. Існує багато різних видів йоги та багато різних підходящих розтяжок для початківців. Найкращий вид йоги для вас залежатиме від ваших цілей щодо здоров’я та фізичної форми, але ось кілька варіантів для вивчення.

Реклама

Хатаха-йога

Хатха-йога — це м’який спосіб почати займатися йогою для початківців. Вона зосереджена на навчанні фізичним позам йоги з акцентом на диханні. Ви вивчите основи та ознайомитеся з позами, які можна очікувати, коли пробуватимете інші види йоги.

На заняттях хатха-йогою ви також будете утримувати пози довше порівняно з практиками потоку. Чим довше ви їх утримуєте, тим більше у вас буде можливостей ознайомитися зі структурою та досвідом кожної пози, каже Кет Фаррантс, викладачка йоги з майже 30-річним досвідом.

Йога відновлення

Це дуже спокійна та нерухома практика, де ви можете відчути глибоке розслаблення через серію довгих пасивних розтяжок, повністю підтримуючи їх, каже Фаррантс.

Утримання пасивних поз не створює занадто великого тиску на м’язи та фактично допомагає вашому тілу зняти будь-яку накопичену напругу. Це чудовий спосіб практикувати йогу для сну. Це запустить вашу парасимпатичну нервову систему і, як випливає з назви, залишить вас відновленими та готовими до глибокого сну.

Реклама

Це дуже схоже на йога-нідру, яка є технікою керованої медитації для глибокого розслаблення.

Віньяса-йога

Віньяса — це динамічніший стиль йоги, який найкраще підходить тим, хто вивчив основи Хатха або Інь. Ви будете активно утримувати кожну позу протягом кількох вдихів, перш ніж перейти до наступної пози.

Заняття Віньяса чудово підходять для силових тренувань та розвитку витривалості. У поєднанні з акцентом на диханні ви можете очікувати відчуття припливу енергії та спритності після плавного виконання. Ідеальний спосіб розпочати свій день.

Інь-йога

Інь-йога зосереджена на розтягуванні та подовженні глибокої сполучної тканини навколо м’язів. На заняттях Інь ви можете очікувати, що кожну позу потрібно утримувати до 10 хвилин, що дійсно дає м’язам час розтягнутися.

Реклама

На відміну від стилю Віньяса, це не замашистий, плавний рух. Ви будете утримувати серію поз, часто спираючись на валики, подушки та ковдри, протягом щонайменше трьох хвилин, щоб допомогти тілу розслабитися та розкритися.