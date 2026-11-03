З якою швидкістю варто ходити, щоб знизити ризик смерті

Люди займаються ходьбою / © Credits

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У дослідженні порівнювалися два підходи до оцінки ходьби: короткий тест на її швидкість, що проводиться в клінічних умовах, та частота кроків у повсякденному житті, яку фіксували за допомогою наручного пристрою.

Про результати дослідження розповідає Нealthline.

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Обидва показники (швидкість та частота кроків) виявилися пов’язаними з ризиком смертності й продемонстрували схожу прогностичну здатність.

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Результати, опубліковані 23 жовтня у виданні JAMA Network Open, можуть допомогти лікарям і дослідникам обрати оптимальний метод оцінки ризиків для здоров’я в різних умовах.

Клінічна швидкість ходьби проти повсякденної ходьби

У дослідженні взяли участь 4067 осіб — переважно чоловіки, середній вік яких становив близько 69 років. Близько третини учасників були жінками.

Дані збирали в період від січня 2012 року до грудня 2013 року, а подальше спостереження за учасниками тривало до серпня 2024 року.

Для визначення клінічної швидкості ходьби учасники проходили стандартний тест: долали розмічену дистанцію довжиною 2,44 метра у звичному для себе темпі. Тест повторювали тричі, а для аналізу використовували середню швидкість (у метрах за секунду). Учасникам, які зазвичай користуються тростиною, дозволялося використовувати її під час тесту.

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Для оцінки ходьби в природних умовах учасники протягом 9 днів поспіль носили на зап’ясті акселерометр GENEActiv. Пристрій фіксував рухи з високою частотою, а спеціальне програмне забезпечення розпізнавало періоди ходьби та підраховувало кількість кроків.

На основі цих даних було розраховано два ключові показники темпу ходьби: медіанний темп (середнє значення кількості кроків за хвилину під час ходьби) та темп на рівні 95-го перцентиля (вищий показник, що свідчить про швидку ходьбу). Також було розраховано середню кількість кроків, які учасники робили щодня. Дослідники також зібрали інформацію про фактори, які, як відомо, впливають на смертність, зокрема:

вік

стать

освіта

расова та етнічна приналежність

сімейний стан

куріння

вживання алкоголю

раціон харчування

індекс маси тіла (ІМТ)

гіпертонія

хронічні захворювання.

Для виявлення випадків смерті протягом періоду спостереження використовувалися національні реєстри померлих.

Далі було застосовано статистичні методи для оцінки ризику смерті залежно від швидкості ходьби та частоти кроків (темпу), з урахуванням інших факторів ризику.

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Моделі коригувалися поетапно: спочатку без поправок, потім із додаванням соціально-демографічних факторів, факторів способу життя і, нарешті, факторів, пов’язаних зі станом здоров’я.

Здатність показників ходьби прогнозувати смертність оцінювалася за допомогою статистичного критерію.

У дослідженні також розглядалися відмінності між чоловіками та жінками.

Крім того, дослідники провели додатковий аналіз, щоб перевірити стійкість результатів у таких випадках: у разі виключення даних про ранню смертність, за розгляду підгруп за віком і станом здоров’я, а також за використання різних визначень частоти кроків.

Вища швидкість ходьби пов’язана зі зниженням ризику смерті на 23%

Протягом періоду спостереження (медіана якого становила майже 12 років) померли 739 учасників.

Середня швидкість ходьби учасників у клінічних умовах становила 1,2 метра на секунду. Медіанна частота кроків у повсякденному житті дорівнювала приблизно 75 крокам на хвилину, а 95-й перцентиль частоти кроків — близько 112 крокам на хвилину.

Дослідження виявило лише слабкий кореляційний зв’язок між швидкістю ходьби в клінічних умовах і частотою кроків у повсякденному житті; це означає, що ці два показники не повною мірою відображають одну й ту саму модель поведінки під час ходьби. Проте обидва показники незалежно один від одного асоціювалися зі зниженим ризиком смерті.

Після внесення поправок на вік, стать, спосіб життя та стан здоров’я було встановлено, що кожне стандартне збільшення швидкості ходьби (у клінічних умовах) відповідає зниженню ризику смерті на 23%.

Аналогічно, вищі показники медіанної частоти кроків та частоти кроків на рівні 95-го перцентиля були пов’язані зі зниженням ризику смерті на 17% та 18% відповідно.

Під час оцінювання того, наскільки добре ці показники ходьби прогнозують смертність, з’ясувалося, що кожен із них окремо має лише помірну прогностичну здатність. Додавання клінічної швидкості ходьби до моделі з іншими відомими факторами ризику дещо покращило прогнозування смертності, тоді як додавання частоти ходьби у вільному середовищі також покращило прогнозування, хоча й у подібній мірі до швидкості клінічної ходьби.

Поєднання клінічної швидкості ходьби з параметрами ходьби у вільному середовищі забезпечило невелике покращення прогностичної здатності, але ефект не був значним після врахування детальних факторів здоров’я.

Дослідження також виявило, що швидкість ходьби та частота ходьби мали подібну прогностичну силу як для чоловіків, так і для жінок, хоча загальні моделі прогнозування показали дещо кращі результати для жінок.

Кілька аналізів чутливості підтвердили основні висновки. Результати були узгодженими за виключення ранніх смертей, зосередження на здоровіших або старших учасниках та використання різних способів визначення частоти ходьби.

Загалом, це дослідження показує, що клінічні тести швидкості ходьби та вимірювання частоти ходьби у вільному середовищі за допомогою наручних пристроїв є корисними для прогнозування ризику смертності від усіх причин. Вони надають подібну інформацію, але відображають різні аспекти ходьби.

Вибір методу може залежати від мети оцінювання, наявних ресурсів та умов, у яких проводяться вимірювання.

Люди, які ходять швидше, можуть жити довше, оскільки вони здоровіші

Неха Сабхарвал, фізіотерапевтка (PT, DPT) і директорка з реабілітації, що спеціалізується на питаннях рухливості літніх людей та зниженні функціональних можливостей, зазначає: швидкість ходьби допомагає прогнозувати тривалість життя, оскільки вона є показником загального стану здоров’я людини.

«Більшість із нас ходить, навіть не замислюючись про це, проте цей процес вимагає узгодженої роботи кількох систем організму», — розповіла вона. Серце й легені повинні працювати в належному темпі, м’язи — генерувати достатню силу, а мозок — координувати кожен крок, підтримуючи рівновагу.

Сабхарвал, яка не брала участі в дослідженні, каже, що у своїй практиці вона звертає увагу на випадки, коли людина починає ходити повільніше, ніж раніше.

Легко списати такі зміни на природне старіння, але причина може критися в чомусь іншому, зазначає вона. Це можуть бути слабкість м’язів, біль, зниження витривалості, порушення рівноваги або приховані захворювання.

За словами Сабхарвал, це дослідження є цінним, оскільки воно демонструє, що корисну інформацію про рухову активність людей можна отримати й поза межами клінічних умов.

Водночас вона застерігає від хибного тлумачення результатів: мовляв, якщо просто почати ходити швидше, можна прожити довше.

Люди, які від природи ходять швидше, ймовірно, вже мають кращий стан здоров’я, пояснює Сабхарвал.

Не варто переймалася тим, чи ходить людина швидше за свого сусіда, потрібно звернути увагу на те, чи не стала вона ходити повільніше, ніж шість місяців тому.

Що робити, якщо швидкість вашої ходьби знизилася

Теодор Стрендж, доктор медицини, керівник терапевтичного відділення в університетській лікарні «Northwell Staten Island University Hospital», поділився порадами для тих, хто помітив, що почав ходити повільніше. Доктор Стрендж не брав участі в цьому дослідженні. Якщо ви помічаєте, що темп сповільнюється, — наприклад, ще тиждень чи два тому ви без проблем піднімалися сходами, а тепер з’явилася задишка, — варто звернутися до лікаря для обстеження.

Стрейндж додав: якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, яких раніше не було, слід проконсультуватися з фахівцем, оскільки такі симптоми можуть ускладнити виконання фізичних вправ.

Також важливо тримати під контролем наявні хронічні захворювання — це дозволить вам займатися фізичною активністю настільки ефективно, наскільки це можливо з урахуванням вашого стану здоров’я, каже він.

Тут діє принцип: тихіше їдеш — далі будеш, зауважує Стрейндж. Він радить відстежувати свою активність за допомогою спеціальних пристроїв, наприклад крокоміра, і поступово збільшувати кількість кроків.

«Усі говорять про 10 000 кроків на день. Проте, судячи з останніх досліджень, цілком достатньо 7 000–8 000 кроків», — каже він. Можна почати з того рівня, на якому ви перебуваєте зараз, і поступово нарощувати навантаження.

Стрейндж також зазначив, що в деяких випадках корисними можуть бути заняття з фізичної терапії — особливо якщо є проблеми з механікою ходьби, рівновагою або м’язовою силою. Крім того, вам можуть піти на користь вправи, підібрані індивідуально з урахуванням вашого стану (наприклад, якщо ви перенесли інсульт).

Насамкінець Стрейндж порадив виконувати вправи на розтяжку до і після тренування, щоб підтримувати рухливість м’язів.

Знову ж таки, не варто забувати про важливість повноцінного харчування та достатнього споживання рідини, підкреслює він. За словами Стрейнджа, важливо забезпечити організму належну підтримку, необхідну для виконання фізичних вправ.

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