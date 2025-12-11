Забудьте про біг: 5 кардіотренувань із низьким навантаженням, які можна виконувати вдома

Жінка виконує фізичні вправи вдома / © Credits

Фізичні вправи часто відходять на другий план у темніші, похмуріші місяці, але тренування, безсумнівно, піднімають наш настрій та дозволяють нам залишатися мобільними, що важливо в будь-яку пору року. Щоб полегшити і зробити комфортнішим життя, може бути корисним замінити вашу звичайну ходьбу, біг або силові тренування на одне з багатьох кардіотренувань з низьким навантаженням вдома.

Як це зробити, розповідає Woman&Home.

Навіть коротке 15-хвилинне тренування з пілатесу або тренування з гантелями для верхньої частини тіла може суттєво покращити ваш рівень енергії. Фізичні вправи взимку особливо важливі, оскільки регулярні рухи можуть зміцнити вашу імунну систему, підтримувати високий рівень енергії, підтримувати здоров’я серця, підтримувати м’язову масу та гнучкість, а також покращувати якість сну.

Перевага кардіотренувань з низьким навантаженням полягає, зокрема, в тому, що вони можуть підтримувати здоров’я серця, гормональний баланс і відновлення без додаткового навантаження на суглоби чи нервову систему, пояснює особиста тренерка і фахівчиня з менопаузи Аня Рассел.

Ось кілька відео з кардіотренуваннями з низьким навантаженням, які допоможуть вам тренуватися вдома, з варіантами силових тренувань, йоги, пілатесу, ходьби та високоінтенсивних інтервальних тренувань (HIIT) (стрибки не потрібні).

15-хвилинне тренування на силу, рівновагу та рухомість

Просте тренування на силу, рівновагу та мобільність може бути всім, що вам потрібно, щоб почуватися краще цієї зими, і це тренування від фізіотерапевтки, викладачки пілатесу та тренерки Джессіки Валант займає лише 15 хвилин.

Додайте кілька гантелей, якщо хочете, як показано у відео нижче, або виконайте це як тренування тільки з власною вагою. Вирішувати вам. Ви знатимете, що працюєте з помірною інтенсивністю (рівень, необхідний для підтримки здоров’я та фізичної форми), коли все ще зможете відносно легко говорити, але співати буде важко.

15-хвилинна ходьба з низьким навантаженням

Навіть якщо ви залишаєтеся вдома, ви все одно можете ходити. Можна використовувати бігову доріжку або один з найкращих килимків для ходьби вдома. Вам не потрібно багато часу, щоб тренувати свої кістки та м’язи за допомогою цього тренування з ходьби в приміщенні.

Ось як це робити:

0-3 хвилини: легка розминка. Розслабте плечі, подовжте крок, дихайте рівномірно.

3-6 хвилин: збільште швидкість до швидкої ходьби. Ви повинні відчувати тепло та легку задишку, але все ще можете говорити.

6-9 хвилин: додайте нахил, якщо він у вас є. Тримайте поставу прямою, м’язи кора злегка напруженими, руки мають рухатися природно.

9-11 хвилин: зменште нахил, залишайтеся бадьорими. Зосередьтеся на сильних, цілеспрямованих кроках.

11-13 хвилин: додайте інтервал з силою. Ходіть трохи швидше, ніж зазвичай, але все ще з низьким навантаженням. Без бігу підтюпцем.

13-15 хвилин: заспокойтеся. Поступово уповільнюйте темп і дайте своєму пульсу стабілізуватися.

15-хвилинне заняття йогою

Розтяжку та йогу часто вважають легким тренуванням. Ті, хто знайомий з цим, знають, що це одне з найкращих кардіотренувань з низьким навантаженням.

Адрієн Мішлер — одна з найпопулярніших інструкторок із йоги на YouTube. У неї є чудове 15-хвилинне тренування, яке підвищить ваш пульс та рівень енергії, тож беріть свій товстий килимок для йоги — і починайте.

15-хвилинне HIIT-тренування з низьким навантаженням

Часто нам кажуть уникати HIIT-тренувань, оскільки вони можуть призвести до різкого підвищення частоти серцевих скорочень та рівня кортизолу. Однак HIIT з низьким навантаженням достатньо підвищить частоту серцевих скорочень, щоб покращити здоров’я серцево-судинної системи.

45-хвилинне кардіо, натхненне пілатесом

Хочете щось довше за 15 хвилин? Пілатес традиційно не є тренуванням, яке підвищує частоту серцевих скорочень. Насправді, він розроблений для повільного та контрольованого виконання. Однак ви можете знайти добірку домашніх тренувань з пілатесу, які роблять саме це, поєднуючи рухи у швидшому темпі з такими навантаженнями, як 100 секунд, підіймання ніг та присідання.

Мʼяке навантаження для суглобів

Хоча важливо тренувати наші кістки та суглоби вправами з обтяженням, кардіо-тренування з низьким навантаженням можуть покращити силу в цих зонах без впливу, який приносять стрибки, швидка ходьба та біг.

Для тих, хто має болі в суглобах, новачків у фізичних вправах або кому сказали уникати вправ з високим навантаженням, це чудовий спосіб підтримувати форму.

Покращує серцево-судинне здоровʼя

Якщо ви підвищуєте частоту серцевих скорочень, ви покращуєте своє серцево-судинне здоров’я. Те, що це низький вплив, не означає, що це низька інтенсивність.

Дихальні техніки йоги, такі як пранаяма, можуть покращити об’єм легень та ефективність їхньої роботи. Водночас, утримання та плавне виконання поз м’яко стимулює ваші м’язи та серцево-судинну систему, покращуючи витривалість без надмірного навантаження.

Дослідження також показали, що всього 30 хвилин регулярної йоги можуть покращити серцево-судинне здоров’я, знижуючи кров’яний тиск, рівень холестерину та запалення, що, своєю чергою, зменшує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

Підходить для менопаузи

Низькоінтенсивні кардіотренування, такі як йога та пілатес, підходять для тих, хто переживає менопаузу, оскільки вони не створюють додаткового навантаження на болючі суглоби або нервову систему, яка вже перебуває під тиском.

У поєднанні з силовими тренуваннями, кардіо з низьким навантаженням допомагає підтримувати здоров’я м’язів і кісток, одночасно підтримуючи стабільну енергію, збалансований настрій і здоровий метаболізм до середини життя.

Може допомогти втраті ваги

Якщо ви регулярно тренуєтеся п’ять або шість днів на тиждень, це допоможе контролювати вашу вагу та сприяти втраті ваги. Ви можете почати з 15-хвилинного тренування, а потім збільшувати час і вагу, коли ваша витривалість і сила зростуть.

Підвищують рівень енергії

Кілька досліджень показали, що аеробні (тобто кардіо) вправи корисні для здоров’я нашого мозку, і кардіотренування з низьким навантаженням не є винятком.

Короткострокові переваги йоги, пілатесу та ходьби включають посилення кровотоку та кисню в мозку, вироблення ендорфінів (які підвищують наш рівень енергії) та покращення пам’яті, концентрації уваги та настрою.

Як часто робити тренування з низьким навантаженням

Рекомендується 75 хвилин вправ, що становить від 70% до 85% від вашої максимальної частоти серцевих скорочень (220 мінус ваш вік). Якщо ви можете підтримувати частоту серцевих скорочень у цьому діапазоні, тоді ви можете виконувати одне з цих 15-хвилинних тренувань п’ять днів на тиждень.

Ви можете перевірити, чи перебуваєте ви в правильній зоні частоти серцевих скорочень, використовуючи один з найкращих фітнес-трекерів, які записують вашу частоту серцевих скорочень у реальному часі на годиннику, або перевіряючи дихання. Якщо ви важко дихаєте та пітнієте, ви, ймовірно, у правильному місці.