Забудьте про гантелі: 5 суперефективних вправ з гумками для гарних ніг, сідниць і тулуба

Еспандери – це чудовий вибір для тих, хто не хоче проводити багато часу в спортзалі з гантелями. Вони доступні, не займають багато місця і дуже ефективні для тренування ніг.

Якщо ви освоїте еспандер, не буде потреби витрачати години на тренування, щоб зміцнити нижню частину тіла. Просте тренування ніг з еспандером допоможе вам досягти гарної форми та зміцнити організм.

Темсін Вайт, сертифікована персональна тренерка, поділилася з Woman&Home 5 наефективнішими для тренування ніг вправами з гумкою і дала кілька порад щодо вибору та використання гумок.

Найкращі еспандери для тренування ніг – товсті й короткі, виготовлені з міцного поєднання поліестеру та латексу. Їх надівають на ноги трохи вище коліна і використовують для тренування квадрицепсів (стегон), підколінних сухожиль (задньої частини стегон), згиначів стегон, литок, сідниць і всіх навколишніх дрібних м'язів.

Гантелі та гирі обмежені однією вагою, а гумки ви можете налаштувати, щоб зробити вправи простішими або складнішими. Вони дійсно добре працюють для збільшення опору (і, отже, змушують вас працювати важче) для вправ з власною вагою, включно з присіданнями, сідничними містками, поштовхами ногами або розгинаннями ніг і відведеннями стегон. та відведення стегон. Почніть із трьох підходів по 8–12 повторень кожної вправи.

Сідничний місток

Цілі: сідничні м'язи, підколінні сухожилля, тулуб.

Сідничні містки – одна з найкращих частин тренування ніг з еспандером, оскільки вони задіюють кілька м'язів одночасно в так званій "комплексній" вправі. Це чудово підходить для покращення м'язового тонусу сідничних м'язів і підколінних сухожиль, а також для зміцнення попереку й тулуба.

Розташуйте гумку так, щоб вона охоплювала стегна. Ляжте на спину, зігніть коліна на ширині стегон і поставте ступні на підлогу.

Задійте тулуб, "втягнувши" пупок у хребет і стиснувши сідниці, потім підніміть сідниці від підлоги, натискаючи на п'яти ніг і штовхаючи стегна вгору, поки ваші плечі, стегна та коліна не утворюють пряму лінію.

Зробіть паузу й повільно опустіть стегна назад у вихідне положення, стежачи за тим, щоб хребет залишався нейтральним протягом усієї вправи.

Сідничний місток – одна з найкращих вправ для тулуба, яку можна виконувати вдома, оскільки вона задіює м'язи, розташовані глибоко в пресі, поки ви намагаєтеся зберегти стійкість таза і хребта.

Присідання з гумкою

Цілі: квадрицепси, сідниці, підколінні сухожилля, привідні м'язи (внутрішня поверхня стегна), згиначі стегон (невеликі м'язи в передній частині стегна) та ікри.

Ви не помилитеся, якщо навчитеся правильно присідати з еспандером. Хоча існує безліч різних видів присідань, традиційна вправа з еспандером завжди задіює м'язи нижньої частини тіла, а також тулуб. Це фантастичний комплексний рух для ніг і сідниць. Ця вправа також допомагає збільшити напруженість під час руху.

Поставте ступні на ширину стегон або трохи ширше. Еспандер надіньте трохи вище колін.

Слідкуйте за тим, щоб натягувати колінами гумку під час присідань – це допомагає підтримувати правильну форму та не дає колінам завертатися всередину.

Уявіть, що ви сідаєте на низький стілець позаду себе, і відводьте стегна назад, перш ніж згинати коліна.

Зробіть паузу, перш ніж досягти нижньої точки присідання, напружуючи сідничні м'язи.

Випади з гумками

Цілі: квадрицепси, підколінні сухожилля, сідниці, ікри та м'язи тулуба.

Як і присідання, випади задіюють одразу кілька м'язів, що робить їх складними рухами. Однак оскільки ви зосереджуєтеся на одній нозі за раз, вони чудово підходять для розвитку сили однієї ноги. Ось чому вони є ключовими в силових тренуваннях для бігунів.

Зосередження на одній нозі за раз також змушує задіятися ваш тулуб і навколишні стабілізувальні м'язи, що може допомогти покращити ваші баланс і стійкість.

Станьте, розставивши ноги на ширину стегон. Надіньте гумку вище колін. Напружте тулуб і відведіть плечі. Зробіть крок назад. Повільно опустіть заднє коліно до підлоги, рівномірно розподіляючи вагу між пальцями задньої ноги та п'ятою передньої ноги.

Утримуйте заднє коліно на підлозі, рахуючи до двох, потім натисніть на передню п'яту і поверніться в положення стоячи. Виконайте повтори на одній нозі, потім поміняйте її.

Відведення стегна з гумкою

Цілі: сідничні м'язи та дрібні м'язи верхньої частини стегна.

Ця вправа є ключовою для зміцнення стегон, покращення балансу й сили тулуба.

Надіньте гумку на стегна, розставивши ноги на ширину стегон. Присядьте або сядьте на стілець. Розсуньте коліна якомога ширше, зробіть паузу на секунду або дві, а потім поверніться у вихідне положення. Намагайтеся тримати підошви ніг на підлозі.

Ви можете подумати, що вправа для ніг з еспандером буде зосереджена лише на ногах, але сідничні та дрібніші м'язи необхідні для стабілізації стегон і більших м'язів ніг, як-от квадрицепси та підколінні сухожилля. Своєю чергою це може допомогти знизити ризик травм попереку, колін і кісточок.

Ходьба з гумкою

Цілі: квадрицепси, підколінні сухожилля, сідниці, тулуб.

Це ще один чудовий функціональний рух, який допомагає покращити силу сідниць і стегон, а також рівновагу та поставу.

Надіньте гумку навколо стегон, трохи вище коліна. Якщо вам це здасться надто складним, спустіть її до кісточок.

Опустіться в положення присідання і зробіть крок убік. Залишайтеся в низькому положенні та зберігайте присідання, роблячи крок убік.

Продовжуйте в кожному напрямку по 4–5 кроків, перш ніж повернутися в інший бік.

Переваги тренувань із гумками

Гумки доступніші, ніж гантелі.

Можна підібрати гумку для різних рівнів тренованості, від 2 до 34 кг і більше.

Гумки універсальні, після тренування ніг ви можете використовувати їх для тренування верхньої частини тіла, націленого на груди, спину, руки та плечі.

Гумки забезпечують низьке ударне навантаження. Вони також пропонують низькоударну альтернативу бігу та іншим аеробним вправам.

Гумки покращують гнучкість верхніх і нижніх кінцівок, а також витривалість, силу й рівновагу та мають переваги для психічного здоров'я.

Ви можете брати гумку ніг із собою на відпочинок або у відрядження, що дасть вам можливість не переривати цикл тренувань.

Гумки відмінно підходять для новачків завдяки своїй формі розподілу ваги, зазвичай більш рівномірному, ніж у гирь.

Чи можна наростити м'язи за допомогою гумки

Так, ви можете нарощувати м'язи за допомогою гумок опору. Дослідження показало, що еластичний опір може давати результати, схожі на традиційні силові тренування, які б ви робили в спортзалі.

Ба більше, інші дослідження показали, що результати однакові як у здорових дорослих, так і у високоефективних спортсменів, тож незалежно від вашого рівня сили, ви можете отримати користь від використання гумок.

Читайте також: