Жіноча тренерка рекомендує: 6 вправ із гантелями для підтягнутих плечей та рук

Вправи з гантелями / © Credits

Реклама

Тренування з гантелями для верхньої частини тіла покращує силу та рельєф м’язів завдяки втраті жиру, також відомому як «тонізація». Воно також може допомогти покращити рухливість та гнучкість цих м’язів, збільшуючи тривалість життя.

У цих вправах використовуються гантелі, тому вони ідеально підходять для силових тренувань вдома або в тренажерному залі. Все, що вам потрібно, — це кілька ваг та трохи простору для руху.

Які саме вправи найефективніші, розповідає Woman&Home, за посиланням ви також можете подивитися відео вправ, щоб переконатися, що все виконуєте правильно.

Реклама

Ключ до досконалого тренування з гантелями для верхньої частини тіла — це достатньо наполегливо працювати, каже досвідчена тренерка Емма Сімарро. Як сертифікована персональна тренерка, спеціалістка з жіночого фітнесу та силова тренерка, вона каже, що це найважливіша частина будь-якого тренування з обтяженням.

Незалежно від того, чи це ваше перше тренування з гантелями вдома, чи ви вже знайомі з ними, шість вправ Сімарро допоможуть вам побудувати сильнішу, стрункішу та рухливішу верхню частину тіла всього за кілька тижнів.

Жим від плечей

Як випливає з назви, ця вправа в основному спрямована на м’язи плечей спереду та з боків. Однак, у цьому русі ви також використовуєте трицепси (задня частина руки) та трапецієподібні м’язи (між плечима та шиєю).

Ось як виконувати жим від плечей із гантелями:

Реклама

Станьте прямо, ноги на ширині стегон, обережно активуйте сідничні та квадрицепси, щоб стабілізувати стегна, каже Сімарро.

Підніміть гантелі на плечі, долоні повернуті до вух для нейтрального хвата гантелей.

Зробіть глибокий вдих і напружте м’язи кора, перш ніж підняти гантелі над головою. Видихніть, піднімаючи їх вгору.

У верхній точці руху тримайте біцепси на рівні з вухами та повністю витягніть руки, випрямляючи лікті.

Повільно опустіть гантелі до плечей, перш ніж повторити 10-12 разів.

Порада експертки: переконайтеся, що ваші лікті не розведені в боки, оскільки це може спричинити дискомфорт навколо плечових суглобів. Натомість злегка висуньте їх перед собою.

Тяга в нахилі

Переходячи від жиму над плечима до тяги в нахилі, ви будете виконувати одну з найкращих вправ для спини. Це допомагає зміцнити м’язи спини.

Тяга в нахилі також опрацьовує біцепси (передню частину руки), задні м’язи плеча та менші м’язи навколо хребта.

Ось як це робити:

Реклама

Стійте прямо, гантелі вздовж боків, каже Сімарро.

Зігніться в стегнах, відсуньте сідниці назад і тримайте спину рівно, тримаючи гантелі на одній лінії з плечима.

Злегка зігніть коліна. Це допоможе розподілити вагу та тримати хребет прямим, каже вона.

Зосередьте погляд на відстані одного метра від ніг і почніть підтягувати гантелі назад до стегон.

Тримайте лікті під кутом 90 градусів у верхній точці вправи.

Повільно опустіть гантелі у вихідне положення та повторіть 10-12 разів.

Порада експерта: ви маєте тягнути гантелі по діагоналі, спереду назад, каже Сімарро, а не прямо вгору. Вони повинні торкатися вашої грудної клітки, коли ви тягнете гантелі до стегон.

Жим від грудей

Жим від грудей відомий як складний рух. Подібно до присідань та випадів під час ходьби для нижньої частини тіла, жим від грудей одночасно задіює кілька великих груп м’язів у верхній частині тіла. А саме м’язи грудей, плечей, рук, спини та кора.

Ось як виконувати жим від грудей:

Ляжачи на підлозі, зігнувши коліна. Тримайте ступні на підлозі, напружте м’язи живота.

Підніміть гантелі над грудьми, руки повністю витягнуті. Гантелі повинні бути під кутом 45 градусів одна до одної над вами.

Повільно опустіть гантелі на підлогу, тримаючи лікті зігнутими під кутом 45 градусів до плечей. Тримайте зап’ястя назовні, щоб вони знаходилися прямо над ліктями.

Обережно постукайте ліктями по підлозі в нижній точці руху, перш ніж, провівши долонями, повернути гантелі у вихідне положення.

Порада експертки: ключ до гарного жиму від грудей полягає в тому, щоб тримати лікті під прямим кутом. Ви повинні мати вигляд стріли зверху, а не літери «Т», каже Сімарро. Також не опускайтеся занадто сильно внизу руху. Уявіть підлогу як скло, каже тренерка. Ви ж не хочете його розбити. Якщо ви виконуєте вправу з гантелями в тренажерному залі, ви можете виконувати цю вправу на лаві для кращої підтримки спини та опускатися нижче ліктями.

Реклама

Розгинання трицепса над головою

Розгинання трицепса є протилежністю жиму від грудей. Воно задіює лише один м’яз. Але вправи на трицепс є дуже важливою частиною будь-якого тренування верхньої частини тіла, оскільки цей м’яз становить дві третини всіх м’язів руки.

Мати сильніші трицепси не тільки дуже корисно в повсякденному житті (уявіть собі штовхання дверей та дотягування до високої полиці), але й може допомогти з іншими вправами в цій програмі, такими як жим від грудей або жим від плечей.

Ось як виконувати розгинання трицепса з гантелями:

Станьте прямо, одна нога трохи попереду іншої для кращого балансу. Ви можете стояти зі стопами паралельно, якщо бажаєте, каже Сімарро.

Візьміть верхню частину гантелі долонями до неба, а пальцями до обличчя. Це дозволить тримати ваші плечі паралельно.

Обережно підніміть гантель над головою, повністю витягнувши руки.

Напружте м’язи кора та повільно опустіть гантель за голову, доки лікті не досягнуть кута 90 градусів.

Напружте м’язи кора та відведіть гантель назад над головою, доки ваші руки не будуть повністю випрямлені, а лікті зафіксовані.

Порада експертки: ключ до розгинання гантелей на трицепс — це вибір ваги, яка буде для вас складною, але не надто важкою, щоб ви коригували свою форму. Переконайтеся, що ваша вага достатньо легка, щоб ви могли опустити її повністю за голову та підняти вгору, не змінюючи положення стегон.

Реклама

Згинання біцепса

Подібно до розгинання трицепса згинання біцепса задіює лише один м’яз — біцепс, який розташований на передній частині руки.

Ось як це зробити:

Стоячи, ноги на ширині стегон, візьміть гантелі з боків долонями до стегон.

Напружте м’язи кора та притисніть лікті до грудної клітки.

Зробіть глибокий вдих, перш ніж підняти гантелі до плечей. Зробіть видих, піднімаючи гантелі вгору.

Щойно ви досягнете плечей, зробіть паузу, перш ніж повільно опуститися до стегон.

Повністю витягніть лікті, щоб вони були розслаблені в нижній точці згинання.

Порада експертки: переконайтеся, що лікті притиснуті до грудної клітки. Вони не повинні рухатися вперед під час вправи, каже Сімарро.

Відтискання

Навчитися правильно робити відтискання — один із найкращих способів опрацювати верхню частину тіла, каже Сімарро. Це одна з найфункціональніших вправ, які ми можемо практикувати, каже вона. Вправа спрямована на м’язи грудей, плечей, спини, кора, біцепсів і трицепсів. Насправді, немає багато чого, що ця складна вправа не може зробити.

Реклама

Ось коротке нагадування про те, як робити відтискання:

Станьте в положення планки, руки під плечима, а ноги на ширині стегон.

Напружте м’язи кора, обережно підтягніть куприк і опустіть плечі вниз від вух.

Почніть опускатися на підлогу, рухаючи плечі та стегна разом. Стежте, щоб стегна не були в повітрі, каже Сімарро.

В ідеалі, ваша грудна клітка має опуститися якомога нижче до підлоги.

Опинившись у нижньому положенні, відштовхніться долонями від підлоги, повертаючись до положення планки/модифікованої планки.

Під час відтискання тримайте плечі вище зап’ясть.

Під час відтискання тримайте стегна на одній лінії з плечима, залучаючи м’язи кора та сідниць.

Порада експертки: після того, як ви прийняли положення планки, можете використовувати подушку під грудьми, щоб мати до чого прагнути під час опускання. Ви також можете спробувати модифіковане положення планки, якщо сила ваших м’язів кора та верхньої частини тіла ще не зовсім готова до повного відтискання. Ви можете опустити коліна на підлогу для модифікованого відтискання, каже вона. Це створить гарну лінію від маківки до колін.

На що звернути увагу початківцям

Це буде різним для кожного новачка в силових тренуваннях. Очікуйте, що спочатку доведеться трохи спробувати та помилитися, поки ви знайдете правильну вагу для себе, застерігає Сімарро. Почніть з 10-12 повторень, і якщо вони здаються легкими, особливо до третього підходу, тоді вам потрібно буде збільште вагу.

Якщо ви дійдете до середини раунду і не можете просунутися далі, зніміть вагу та збільшуйте навантаження звідти. Вони не будуть занадто важкими довго.

Реклама

«Тест на розмову» — ще один хороший показник інтенсивності, додає вона. Ви повинні вміти говорити, але не співати, коли починаєте сет, але коли дійдете до останніх кількох повторень, вам має бути важко сказати більше кількох слів, якщо взагалі щось робити.

Ви можете використовувати подібний тест, щоб визначити, чи достатньо ви виконуєте вправи помірної інтенсивності, до якої групи належить силове тренування.

Як часто треба тренуватися

У цьому разі два тренування для верхньої частини тіла та два для нижньої частини тіла були б ідеальними, щоб побачити результати в силі та покращенні м’язової маси, каже Сімарро. Але якщо ви не можете цього зробити, тоді визначте, як часто ви можете піднімати вагу щотижня.

Щоб побачити результати, нам потрібно піднімати тяжкості два-три рази на тиждень, оскільки це створює достатнє навантаження на м’язи, але дає достатньо днів відпочинку для їх росту та відновлення, саме тоді ви бачите зміни в тонусі та силі.

Реклама

Вправи для всього тіла спрямовані на всі основні групи м’язів за один сеанс, але повторення тричі на тиждень забезпечить вам частоту, необхідну для отримання результатів, каже тренерка.