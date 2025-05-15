Зміцнюють м’язи, стимулюють серце та спалюють калорії: 3 вправи, які варто спробувати в басейні

Плавання / © Credits

Реклама

Під час тренування з плавання вода забезпечує природний опір тілу та підтримку з усіх боків, допомагаючи зміцнити м’язи, стимулювати серце для покращення серцево-судинної системи та спалювати калорії.

Незалежно від того, чи ви плаваєте щодня, чи кілька разів на місяць, будь-який час у басейні корисний, але цілеспрямоване тренування, яке пропонує Woman&Home, може допомогти вам побачити прогрес. Воно може надати вашим заняттям в басейні певний напрямок, щоб ви знали, що робите, коли заходите у воду, і це може допомогти підвищити мотивацію.

Тренування з плавання також не повинні бути дуже довгими, щоб отримати результати, каже Бред Вінстон, фітнес-тренер, навіть 20-30 хвилин регулярного плавання двічі-тричі на тиждень можуть значно покращити фізичну форму та зменшити стрес.

Реклама

Чим корисне плавання

Безперечно — плавання може допомогти покращити вашу серцево-судинну систему, силу м’язів та рухливість. У жінок у постменопаузі плавання покращує кардіореспіраторну систему та артеріальну жорсткість (що збільшує ризик високого кров’яного тиску, інсульту та інших захворювань), що робить його чудовим вибором.

Оскільки плавання також є тренуванням з низьким навантаженням, воно легше впливає на кістки та суглоби, ніж інші вправи, такі як біг. Це робить його придатним для всіх рівнів фізичної підготовки та тих, хто повертається до тренувань після перерви.

Тренування з плавання для початківців

1. Тренування для підвищення витривалості

Дистанція: 850 м/приблизно 34 довжини в 25-метровому басейні.

Реклама

Час: 30 хвилин (з перервами між підходами)

Розминка: 200 м

1×100 м кроль

2×50 м на спині

Основний підхід: 450 м

1×50 м кроль

2×50 м брасс

1×50 м кроль

2×50 м брасс

3×50 м кроль

Заминка: 200 м

1×100 м на спині

1×100 м кроль

2. Для розвитку мʼязів та сили

Реклама

Дистанція: 900 м/приблизно 36 довжин у 25-метровому басейні

Час: 30 хвилин (з перервами між підходами)

Розминка: 200 м

1×100 м кроль

2×50 м брасс

Основний підхід: 500 м

Реклама

4×50 м кроль

2×50 м кроль з відштовхуванням ногами. Тримайте дошку для плавання або пливіть, тримаючи її перед собою, використовуючи лише ноги.

2×50 м на спині з відштовхуванням ногами. Тримайте дошку для плавання або пливіть, тримаючи її перед собою, використовуючи лише ноги.

1×100 м кроль. Плавайте якомога швидше.

Заминка: 200 м

1×100 м брасс

1×100 м кроль

3. Для нарощення темпу та витривалості

Дистанція: 1000 м, приблизно 40 довжин у 25-метровому басейні

Час: 30 хвилин (з перервами між підходами)

Реклама

Розминка: 100 м будь-яким стилем плавання на ваш вибір.

Основний підхід:

8×100 м у постійно складному для вас темпі, тобто 2 хвилини на кожні 100 м. Намагайтеся тримати той самий темп на кожних 100 м, відпочиваючи менше 10 секунд між кожним підходом.

Заминка:

100 м будь-якого гребка на ваш вибір.

Поради для початківців

Починайте повільно. Спочатку не вагайтеся, поступово збільшуючи інтенсивність та періоди максимальних зусиль, коли ви стаєте більш витривалими та сильнішими. Адаптуйте це до свого рівня фізичної підготовки та ніколи не вагайтеся відпочивати, коли вам це потрібно. Це стосується відпочинку між колами та між днями. Завжди пам’ятайте про дні відпочинку, навіть якщо плавання може здаватися менш інтенсивним, ніж інші тренування.

Думайте про плавання як про тренування в спортзалі. Ключ до початку плавання для фітнесу полягає в тому, щоб розбити тренування та почати думати про «підходи». Наприклад, у наведених вище тренуваннях тренер розділив кожен підхід на розминку, основний підхід та заминку, що триває близько 30 хвилин. Поєднуйте заняття з різними стилями плавання, рівнями інтенсивності та дистанціями, так само, як ви б розбивали силові тренування, щоб опрацювати різні частини тіла або техніки. Це зробить ваше тренування цікавим, а ваше тіло — здатним здогадуватися.

Встановлюйте реалістичні цілі. Незалежно від вашої мети, починаючи плавати, ви повинні бути реалістичними щодо того, чого хочете досягти, і часу, за який ви хочете цього досягти. Це важливо, щоб уникнути розчарування та травм, які можуть статися, якщо ви будете фізично перевантажуватися без достатньої підготовки. Хоча плавання — це вид спорту з низьким навантаженням, вода все ще чинить значний опір тілу під час руху.

Плавайте мало і часто . Говорячи про покращення фізичної форми та сили, найкращий спосіб підійти до тренувань з плавання для початківців — це мало і часто. Наприклад, плавання протягом 30 хвилин кожні кілька днів має бути більш ніж достатньо. Плавання до трьох разів на тиждень у басейні добре підтримуватиме вашу фізичну форму.

Спробуйте нові середовища. Якщо у вас є доступ лише до одного типу води, це нормально. Однак, якщо ви хочете змінити життя та по-новому кинути виклик своєму тілу під час тренування, досліджуйте інші водойми. Наприклад, плавання в холодній воді має багато переваг, яких ви не знайдете в критому басейні. Дослідження показало, що плавання в холодній воді та на природі можуть зміцнити імунітет протягом кількох тижнів, допомогти впоратися з болем і навіть зменшити симптоми тривоги.

Чи можна вважати плавання тренуванням

Хоча плавання — це чудове кардіотренування, ви можете включити інші тренування у свій тиждень для більш комплексного розпорядку. Наприклад, силові тренування. Оскільки плавання не є вправою, що «навантажує кістки», важливо включити деякі вправи, які створюють тиск на кістки та суглоби, щоб сприяти здоров’ю кісток у перименопаузі та після неї, коли жінки мають вищий ризик остеопорозу.

Пілатес для початківців — ще одна корисна вправа для плавців. Він розвиває силу корпусу, гнучкість та усвідомлення стану тіла, що покращує техніку та ефективність плавання. Він також покращує поставу та контроль дихання, що допомагає плавцям залишатися сильними та ефективними у воді, що робить ці дві дисципліни природним доповненням до вашої сталої фітнес-програми.

Реклама

Як довго мають тривати тренування з плавання

Навіть 20 або 30 хвилин у басейні принаймні двічі-тричі на тиждень можуть покращити серцево-судинну форму та силу.

Звичайно, чим довше ваше тренування з плавання (до години), тим більше користі ви побачите. Наприклад, дослідження, показало, що плавання протягом години тричі на тиждень впродовж 12 тижнів може покращити склад тіла (тобто допомогти у втраті ваги та підтримці м’язового тонусу), фізичну силу та рівень ліпідів крові у жінок середнього віку.

Чи допомагає плавання худнути

Так, плавання може бути корисним способом здорового та сталого доповнення будь-яких цілей щодо схуднення, спалюючи калорії та збільшуючи м’язову масу, що, своєю чергою, допомагає пришвидшити ваш метаболізм.

Щодо того, скільки калорій спалюється, то, плавання в басейні — одна з найкращих вправ, які ви можете робити. Воно спалює більше калорій за 30 хвилин, ніж йога, ходьба, каякінг та гірські лижі, і поступається лише більш інтенсивним заняттям, таким як біг, їзда на велосипеді та теніс.

Реклама

Однак швидкість, з якою кожна людина спалює калорії, залежить від численних факторів, включаючи поточну вагу, зріст, стать та рівень активності, тому, якщо ви хочете отримати число, яке буде ближчим до точного, подумайте про придбання гарного фітнес-трекера.