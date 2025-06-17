Як зробити боб об’ємним: секрети створення зачіски

Жодна стрижка на сьогодні не має стільки різновидів, як боб / © Pixabay

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Стрижка боб — одна з найулюбленіших. І це не дивно — вона позачасова, завжди актуальна, а ще виглядає вишукано та модно. Але щоб боб справді виглядав на всі 100%, йому потрібен обʼєм.

Розглянемо способи, як зробити тонке волосся об’ємнішим і вирішити проблему плоского укладання. Стилісти рекомендують придбати спеціальні засоби для укладання:

текстуруючу пудру

пінку

мус

Такі б’юті-засоби дають змогу структурувати зачіску і закріпити об’ємний ефект, який можна створити під час укладання брашингом.

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Також можна використовувати гофре-щипці. Завдяки структуруванню, локони візуально отримають густоту, фактурність.

Ще одним важливим аспектом у разі вибору стрижки боб для тонкого волосся є догляд за ним. Постійні процедури зі зміцнення та харчування волосся допоможуть зробити його більш здоровим і красивим. Використовуйте спеціальні шампуні та кондиціонери для тонкого волосся, які надають їм об’єму та зміцнюють структуру. Також варто регулярно робити маски та спеціальні процедури зміцнення, щоб ваше волосся було завжди в ідеальному стані.

Важливо: не варто наносити олію на корені, вони зведуть нанівець усі зусилля і просто склеять волосся.

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