Даруйте мамі найкраще / Freepik

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У світі розкішної косметики та парфумерії вирішальне значення мають деталі. Елегантна упаковка, шовковиста текстура, унікальні парфумерні ноти – усе це створює не просто образ краси, а відчуття, ніби цей подарунок створено саме для… мами. Адже вона – та, хто заслуговує на все найкраще.

Подарунок для мами – це завжди більше, ніж красива коробка з бантом. Це спосіб сказати: «Дякую за любов, підтримку і турботу, які ти даруєш щодня». Саме тому разом із BROCARD ми зібрали добірку б’юті-подарунків, у яких кожна деталь – прояв стилю, уваги та ніжної вдячності.

І зараз – ідеальний момент обрати один з них: до Дня мами в BROCARD діє святкова акція зі знижками 30%. У магазинах, на сайті чи в застосунку – краса чекає на ту, заради кого все це було створено.

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Аромат, у якому вона – справжня

Підібрати парфум – це можливість подарувати мамі не просто аромат, а емоційний відгук, який буде нагадувати про вашу любов та захоплення. Ось два парфуми, що можуть стати особливим подарунком. Обирайте, зважаючи на характер мами або на ту сторону її душі, яку вона, можливо, давно хотіла показати світові.

Memoires D´Amour Ciel De Paris

Memoires D´Amour Ciel De Paris / BROCARD.UA

Цей аромат – як лист, написаний ніжними словами, що пахнуть персиком, яблуком, кокосом і квітами Парижа. Він ідеальний для мами, яка вміє мріяти, надихає на справжність і завжди залишається жіночною, попри будь-які обставини.

Ciel De Paris – це чуттєва симфонія з нотами туберози, троянди, фіалки, жасмину. А його шлейф – як теплі обійми: амбра, сандал, ваніль, солодка карамель і хвилюючий мускус.

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Zadig & Voltaire Zadig

Zadig & Voltaire Zadig / BROCARD.UA

Для сучасної мами – сильної, енергійної, такої, що впевнено крокує світом і зберігає в душі бунтарку. Цей аромат зухвалий і глибокий, з характером. У ньому – квіти, насіння кунжуту, деревина і вуаль з ванілі.

Ідеально, щоб сказати: «Мамо, я захоплююся тобою». І нехай вона розправить крила – вільно, сміливо, так, як вміє тільки вона.

Макіяж, що підкреслює природну красу

У макіяжі важливо не приховувати, а підкреслювати те, що подарувала природа. І коли мова йде про маму, важливо обирати засоби, які не тільки забезпечують ідеальний тон, а й турбуються про шкіру, відновлюючи її пружність та зберігаючи красу.

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Тональна основа Collistar Nudo з SPF15

Тональна основа Collistar Nudo Face Foundation / BROCARD.UA

Collistar Nudo Face Foundation SPF15 – це більше, ніж просто тональна основа. Цей чудо-продукт з легким покриттям підлаштовується під натуральний відтінок шкіри, забезпечуючи ідеальний, натуральний вигляд без ефекту маски. А завдяки зволожувальним компонентам не лише маскує недосконалості, а й піклується про шкіру протягом усього дня.

Цей засіб можна поєднати з іншими культовими продуктами Collistar, як-от помада у витонченому футлярі чи туш для вій з делікатною щіточкою, що надає об’єму без обтяження. Разом вони створюють макіяж, що дарує мамі не просто красу, а впевненість і задоволення від усвідомлення своєї бездоганності.

Якісний догляд – турбота, що працює на результат

Сучасна краса – це не лише про косметику, а й про технології. Доглядові засоби та гаджети нового покоління поєднують естетику з результатом – ідеальний дует для жінки, яка заслуговує на найкраще.

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Крем для обличчя Natura Bissé Diamond Extreme Rich

Крем Natura Bissé Diamond Extreme Rich / BROCARD.UA

Подарунок, у якому зустрілись ефективність і розкіш. Цей крем не лише зволожує – він активує енергію клітин, допомагає шкірі відновлюватися, бореться з ознаками втоми.

Для мами, яка віддає себе іншим, – час подбати про неї. Насичена текстура, що тане на шкірі розкішним оксамитом, елегантний дизайн баночки, натхненний високою модою та найвишуканішими ювелірними прикрасами – все говорить: «Мама, ти – безцінна».

Силіконова LED-маска Palsar7

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LED-маска Palsar7 / BROCARD.UA

Ця LED-маска – справжня anti-age революція. Світлодіоди трьох спектрів працюють на різні цілі:

– червоний – зменшує зморшки, активує колаген;

– синій – бореться з акне, зменшує запалення;

– помаранчевий – вирівнює тон і підвищує сяйво шкіри.

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Маска створена з м’якого силікону, щільно прилягає до обличчя і дарує повну свободу рухів. Без ін'єкцій, без складного догляду – лише 10 хвилин на день, і шкіра виглядає свіжою, підтягнутою й оновленою. Такий гаджет – це щоденний ритуал любові до себе. Для мами, яка цікавиться новинками і не боїться інновацій.

Коли хочеться бути впевненою у виборі – eCard від BROCARD

Дарувати б’юті-засоби – це завжди красиво. Але не завжди легко обрати той самий аромат. Або крем, який дійсно підійде. Або палітру тіней, яка з першого нанесення стане улюбленою. Іноді найкращий подарунок – можливість обрати самій.

eCard – подарунок-мрія / BROCARD.UA

Електронний сертифікат eCard від BROCARD – це свобода вибору для мами і ваша впевненість, що її мрія точно здійсниться. Без ризику. Без сумнівів. Без зайвих «я ж думала, тобі сподобається…».

Мама зможе обрати саме те, що хоче: у зручний момент, у зручному форматі – онлайн чи в улюбленому магазині. Від розкішної парфумерії до інноваційного догляду – з eCard кожна покупка буде не просто вдалою, а бажаною.

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Подаруйте мамі моменти турботи та краси. І нехай у Свій День вона відчує себе особливою!