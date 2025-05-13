12 найкращих інгредієнтів проти старіння шкіри

Попри численні модні новинки, справжні «зірки» антивікового догляду — це речовини, схвалені дерматологами та підтримані дослідженнями. Видання Real Simple розповіло про 12 найкращих інгредієнтів, які справді працюють у боротьбі зі старінням.

Сонцезахисний крем широкого спектра дії. Це не інгредієнт, а продукт, але його важливість неможливо переоцінити. UV-випромінювання — головна причина старіння шкіри. Крем із SPF 30 (або вищий) захищає як від UVA-променів (старіння), так і UVB (опіки). Мінеральні фільтри, як оксид цинку та діоксид титану, рекомендовані для чутливої шкіри.

Кераміди. Це ліпіди, які зміцнюють шкірний бар’єр і запобігають втраті вологи. Кераміди особливо корисні для сухої, чутливої чи схильної до екземи шкіри. Вони зволожують, захищають і майже не мають побічних ефектів.

Колаген. Цей білок забезпечує пружність і щільність шкіри. З віком його вироблення знижується. Зовнішній колаген не проникає глибоко, але харчові добавки можуть мати певну користь.

Гліколева кислота. Одна з найпопулярніших альфа-гідроксикислот (AHA). Вона відлущує, покращує текстуру шкіри, зменшує пори та стимулює вироблення колагену. Але вона може викликати подразнення, тож варто вводити її поступово.

Молочна кислота. Інша AHA, ніжніша за гліколеву. Вона також відлущує, вирівнює тон шкіри та підвищує рівень зволоженості. Особливо ефективна для людей із сухою чи чутливою шкірою. Вимагає застосування SPF.

Гіалуронова кислота. Зволожувальний супергерой, який притягує вологу та утримує її. Допомагає тимчасово зменшити зморшки, надає об’єму та свіжості шкірі. Найкраще працює на злегка вологій шкірі, у поєднанні з кремом.

Олія жожоба. Ця натуральна олія дуже схожа на себум (природну шкірну олію), тому добре сприймається шкірою. Вона некомедогенна, зволожує, заспокоює та має протизапальні властивості. Плюс — підходить для догляду за волоссям.

Ніацинамід. Форма вітаміну B3, яка заспокоює подразнення, зменшує почервоніння, бореться з пігментацією та підвищує пружність. Підходить навіть для чутливої шкіри.

Ретинол. Золота класика догляду за шкірою. Похідна вітаміну A, ретинол стимулює оновлення клітин, бореться зі зморшками, пігментацією та навіть акне. Може спричинити подразнення, тому варто починати з невеликих доз і наносити лише на ніч.

Вітамін C. Потужний антиоксидант, який захищає шкіру від вільних радикалів, освітлює пігментацію та стимулює вироблення колагену. Зберігайте його у темній упаковці якомога далі від світла та повітря.

Бакучіол. Рослинна альтернатива ретинолу, яка не викликає подразнення. Підходить для вагітних, мам, які годують, і людей із чутливою шкірою. Сприяє виробленню колагену та відновленню шкіри.